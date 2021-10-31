Destek olmak için lösemiyi öğrenelim

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Lösemi en çok 1-5 yaş arasında görülüyor. Başlıca belirtileri arasında iştahsızlık, zayıflama, deride morarma, solgunluk, halsizlik ve nedensiz ateş var. Küçük yaşta lösemiyle savaşmaya başlayan çocuklar zorlu bir tedavi sürecine giriyor.

Erken teşhis bu hastalıkla mücadelede en önemli etkenlerden biri... Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) herkesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmak ve lösemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla #lösemili1çocuğunhayali etiketli paylaşımlar yapmaya davet ediyor.

2-8 Kasım haftasında okullarda ders zili LÖSEV Marşı olacak. Bir LÖSEV kuruluşu olan LSV Dükkân da okullarda stantlar açacak, satışı yapılan ürünlerden elde edilen gelirle tedavi gören çocuklara maddi destek sağlanacak.

HASTALIK RİSKİNİN ARTMAMASI İÇİN...

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LÖSEV’deki yetkililerden aldığımız bilgilere göre;

Fast food gıdalar ve paketli ürünler çok yenmemeli. Ayrıca gazlı, boyalı, şekerli, GDO’lu, kanserojen ve kimyasal katkılı tüm gıdalardan uzak durmalıyız.

Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi radyasyon yayan cihazları mümkün olduğunca az kullanılmalı.

Plastik eşyalar ve deterjanlar hayatımızdan çıkmalı.

Sigara içenlerden uzak durmalıyız.

Düzenli uyumalı ve spor yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Gereksiz ilaç ve vitamin kullanmamalıyız, zorunlu aşıları olmalıyız.

KATKIDA BULUNUN

LSV Dükkân, lösemili çocukların ve kanserli yetişkinlerin rehabilitasyonunu sağlamak için kurulmuş atölyelerle ortaya çıkan bir marka... İnternet sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerle LÖSEV’e bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Tekstilden gıdaya çeşitli kategorilerde ürünleri internet sitesinden satın alabilirsiniz: www.lsvdukkan.com

GÖNÜLLÜ OLUN

losev.org.tr/gonullu adresini ziyaret ederek LÖSEV gönüllüsü olabilir, kurumun Türkiye’nin her köşesinde çalışmalarını devam ettirmesine, lösemili çocukların ve kanser hastalarının sesini duyurmaya yardımcı olabilirsiniz.

BAĞIŞ YAPIN

losev.org.tr/bagis adresini ziyaret ederek lösemili ve kanserli çocuklarla yetişkin hastalar için tercih ettiğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.