Deniz, kum, güneş, hastalık!

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Gıda zehirlenmesinden havuz enfeksiyonlarına, güneş yanığından sıcak ve klima çarpmasına kadar yazın sıkça görülen rahatsızlıkları ve korunma yollarını uzmanlara sorduk. İç hastalıkları uzmanı Dr. Seçil Demir, havaların ısınması ve tatil sezonunun açılmasıyla birlikte bazı hastalıklarda belirgin bir artış yaşandığını belirterek “Yazın gördüğümüz hastalıklar arasında güneş yanıkları, güneş çarpması, grip, seyahat ishalleri, besin zehirlenmesine bağlı ishaller, klimaya bağlı rahatsızlıklar ve bazı haşere ısırıklarıyla kaşıntılar yer alıyor” diyor. Özellikle güneşe uzun süre maruz kalmanın ciddi cilt sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan Demir: “Güneş yanıkları, ciltte kızarıklıkla başlayıp su kabarcıkları ve daha ciddi yanık tablolarına dönüşebilir. Bunu önlemek için güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde gölgede kalınmalı; diğer saatlerde güneşlenilecekse sık aralıklarla güneş kremi sürülmeli.”

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AŞIRI KLOR TAHRİŞ EDER

Sitelerin, belediye ya da özel işletmelerin havuzları da şu sıralarda oldukça kalabalık. Hangisini tercih ederseniz edin, havuzların ve ortak kullanım alanlarının taşıdığı sağlık riskleri hepsinde var. Bu risklerin suyun yeterince temiz olmaması ve hijyen kurallarına uyulmamasıyla ilişkili olduğunu söyleyen enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Dilara Akman “Kirli su, özellikle bakteriyel ve viral enfeksiyonlar için ideal bir ortam oluşturur. Bu mikroorganizmalar sindirim, cilt, göz, kulak, solunum ve idrar yolları gibi birçok bölgede enfeksiyonlara neden olabilir. Havuzdaki kimyasal maddeler, özellikle aşırı klor nedeniyle solunum yolu, cilt ve gözde tahrişlere de sık rastlıyoruz” diyor.

Yaz sıcaklarıyla birlikte gündemimizde iki konu daha var: Güneş ve klima çarpması. Güneş çarpmasının vücudun ısı düzenleme mekanizmasının bozulmasıyla ortaya çıkıp ciddi seyreden bir durum olduğunu söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Mehmet Sarıaydın, durumun erken fark edildiğinde önlenebildiğini vurgularken “İhmal edildiğinde beyin hasarı, böbrek yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilir” diyor. Güneş çarpmasının belirtileri arasında yüksek ateş, kuru ve sıcak cilt, baş ağrısı, sersemlik, bulantı, kusma, kas krampları ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlar var. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini belirten Sarıaydın, özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneşe çıkmaktan kaçınılmasını; açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesini; geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını ve günlük en az

2-2,5 litre su içilmesini öneriyor.

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SICAK GİBİ KLİMA DA ÇARPAR

İç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Hakan Koçoğlu’nun uyarısı da klimalarla ilgili. Koçoğlu “Klimanın soğuğu kaslarda refleks kasılmasına yol açabilir. Bu da boyun, omuz ve bel bölgesinde tutulmalara neden olabilir. Mukozayı kurutan hava sinüzit, farenjit ve bronşiti tetikleyebilir. Düşük nem, gözlerde batma ve kuruluk, ciltte kaşıntı ve tahriş yapabilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, boğazda yanma ve kuruluk, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, halsizlik, gözlerde batma ve üşüme hissi en sık görülen şikâyetlerdir” diyor. Koçoğlu, klima çarpmasına bağlı belirtileri hafife almamamız gerektiğini söylüyor: “38 dereceyi aşan ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, nefes darlığı, göğüs ağrısı, uzun süren öksürük, baş dönmesi ya da boyun hareketlerinde kısıtlılık varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.”

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‘YÜZME GÖZLÜĞÜ VE KULAK TIKACI KULLANIN’

Havuz suyu doğru şekilde dezenfekte edilmediğinde birçok zararlı bakteri, virüs, parazit ve mantarlar barındırabiliyor. Bu da kulaktan göze, sindirim sisteminden solunum yollarına birçok yerde enfeksiyona sebep olabiliyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, havuz kaynaklı sağlık sorunlarından korunmak için bireysel olarak alınabilecek önlemleri sıralıyor:

- Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın.

- Hastayken havuza girmeyin.

- Havuz suyunu yutmamaya özen gösterin.

- Kişisel hijyen kurallarına uyun.

- Göz ve kulaklarınızı gözlük ve kulak tıkacı takarak koruyun.

- Uzun süre ıslak mayoyla kalmayın.

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BUZLU DEĞİL, ILIK SUYLA ISLATIN

Uzmanlara göre güneş çarpmasından şüpheleniyorsak zaman kaybetmeden aşağıdaki adımlar izlenmeli:

- Hasta hemen serin ve gölgeli bir yere alınmalı.

- Giysileri gevşetilip soğuk kompres uygulanmalı.

- Ilık suyla duş aldırılabilir (buzlu su önerilmez).

- Bilinci açıksa sıvı verilmeli.

- Durum ciddiyse zaman kaybetmeden 112 aranmalı.

‘İÇ-DIŞ SICAKLIK FARKI 5-8 DERECE OLMALI’

Klima kullanırken de bu basit önlemleri alabilirsiniz:

- Hava akımı doğrudan vücuda yönlendirilmemeli.

- Filtreler düzenli olarak temizlenmeli.

- Dış ortamla iç ortam arasındaki sıcaklık farkı5-8 dereceyi geçmemeli.

- Klima bakımı yılda en az 1 kez yaptırılmalı.

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‘ÇOCUKLARI ISLAK MAYOYLA OTURTMAYIN VE PAMUKLU KIYAFET GİYDİRİN’

Yaz aylarında elbette çocuklara da çok dikkat etmek gerekiyor. Güneşe karşı daha hassas olmaları, bağışıklık sistemlerinin yetişkinlere göre daha zayıf olması ve suyla daha fazla temas etmeleri birçok hastalığı beraberinde getirebiliyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Recep Kavas

ebeveynlerin alması gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

- Bol su içmesini sağlayın.

- Şapka ve güneş gözlüğü kullandırın.

- Saat 11.00 ile 16.00 arası güneşten uzak tutun.

- Havuz ve deniz hijyenine dikkat edin.

- Yüzdükten sonra duş aldırın ve mayosunu değiştirin.

- Açıkta satılan yiyeceklerden uzak tutun.

- El hijyenini öğretin.

- Böcek ve sineklerden korumak için uygun losyon kullanın.

- Pamuklu, açık renkli ve ince giysiler giydirin.

Uzm. Dr. Kamala Alakbarova da yazın çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan birinin idrar yolu enfeksiyonu olduğunu belirtiyor. Özellikle hijyen kurallarına uyulmayan havuzlar ve ıslak mayoyla uzun süre oturmak bu riski arttırıyor: “Özellikle kız çocuklarında, ıslak mayoyla uzun süre oturmak bu riski daha da artırır. Deniz ve havuz sonrası kuru mayo ve iç çamaşırları giydirilmesi çok önemli.”

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİ...

Prof. Dr. Altan Göktaş’ın aktardığına göre güneş ışığındaki UV A ve UV B dalga boyları göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Gözde kornea, lens (katarakt) ve retina (sarı nokta) hasarlarına yol açabilen bu ışınlardan korunmanın en etkili yoluysa doğru güneş gözlüğü kullanımı. Ancak her koyu camlı gözlük koruyucu değil ve yanlış seçimler, gözleri korumak yerine daha fazla zarar verebiliyor. Göktaş, doğru gözlük seçimine dair uyarılarıda bulunuyor:

- Gözlük camında UV A ve UV B’yi bloke ettiğine dair ibare bulunmalı.

- Sertifikalı ve güvenilir markalardan temin edilmeli.

- Sadece koyu renkli camlara güvenmeyin. UV filtresi yoksa, gözbebeğini büyüterek daha fazla UV ışını girişine sebep olur.

ÖNLEM ALALIM

Dr. Seçil Demir’in yaz hastalıklarına karşı önerileri şunlar:

- Daha az güneş ışığına maruz kalın.

- Yeterli su için, sıvı dengenizi koruyun.

- Çok sıcak ve güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık havada durmayın.

- Hijyen koşullarına uygun yerlerde yemek yiyin.

- Deniz, havuz ve plaj gibi yerlerde özellikle hijyen kurallarına dikkat edin.