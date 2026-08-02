Deniz, kum, güneş, bir de şarkılar...

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Yaz şarkıları kolektif mutluluğa açılan kapı gibidir. Arabalardan, evlerin açık pencerelerinden sokaklara yayılır. Sahillerde, kulüplerde insanlar o şarkılar eşliğinde dans eder. Çoğu zaman kıpır kıpırdır, zaman zaman da hüzünlü...

Ağustosa yeni girmişken bu yazın ritmini yakalamak için küçük bir araştırmaya girişiyoruz. Akşama doğru arabaya atlayıp Radyo D’yi açıyoruz. Hadise “Delirdim geceleri / Düşünerek yine kara kara seni” diyor ‘Ara Beni’ adlı şarkısında. Akaretler’e doğru yandaki arabadan BLOK3’ün parçası ‘Sebebi Yar’ duyuluyor, ses sonuna kadar açılmış. Belli ki arabada yüreği yanmış biri var: “Giden sendin ama biten bendim...” Bir yemek molası verip sonra rotamızı Boğaz’a çeviriyoruz. Bir anda kendimizi geçmişe ışınlanmış gibi hissediyoruz. Kulüplerden Sezen Aksu hit’leri çalınıyor kulaklarımıza. Gece yorgun argın eve döndüğümüzde enerjimizi yerine getirecek ama uykumuzu da kaçırmayacak bir şarkı açıyoruz. Sibel Can’ın cilveli sesine Eypio rap’le karşılık veriyor ‘Kıyamam’da: “Seviyorsa tap, geliyorsa kap/Biliyorsa sev onu, bilmiyorsa at...” Ertesi günse Bodrum’dan haberleri sıcağı sıcağına alıyoruz. Plajdaki gençler Manifest’in ‘Hileli’ şarkısıyla coşuyormuş orada da...

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Demirören Medya Müzik Kanalları ve Radyolar Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu gözlemlerimizi doğrular şekilde “2026 yazına baktığımızda, tek bir parçanın tüm sezona damga vurduğunu söylemek kolay değil” diyor ve ekliyor: “Bu yılın en belirgin özelliği, farklı türlerde üretilen güçlü işlerin aynı anda dinleyiciyle buluşması oldu. Tek bir hit’ten çok, kaliteli üretimlerin öne çıktığı bir dönem yaşanıyor.” Popbizde hesabıyla sosyal medyada Türkçe sözlü müziğin nabzını tutan, müzik yazarı Kaan Ölker’e göreyse ‘hit kıtlığı’nın yaşandığı bir yaz döneminden geçiyoruz. Tecrübeli DJ Can Parlak 2026 yazı için “Hem nostaljik esintiler taşıyan hem de yüksek tempolu elektronik altyapılara sahip enerjik işlerin dönemi” diyor. Kuruçeşme Rebeka’nın müzik direktörü Mert Tığral da Sezen Aksu sevgisinin hiç bitmediğine dikkat çekiyor.

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Başarılı işbirlikleri

Farklı türlerin yıldız isimlerinin düetlerini bu yaz da bol bol dinliyoruz. Fatih Uslu sezonun başarılı işbirliklerini şöyle sıralıyor: “Bana göre Sefo’yla İrem Derici’nin ortak çalışması ‘Senden Kalanlar’, İkilem ve Tuğba Yurt’tan ‘İçiyorum Ederimize’, Yonca Lodi ve Murat Güneş’ten ‘İncir Ağacı’, Bengü ve Ümit Sayın’dan ‘Ya Sen Gidip de’, Sibel Can ve Eypio’dan ‘Kıyamam’, Emir Can İğrek’le Dedublüman düeti ‘Sehven’ sezonun başarılı işbirlikleri olarak öne çıkıyor.”

Oyunculuktan şarkıcılığa...

Bu yaz sürpriz isimlere de rastladık müzik dünyasında; Salih Bademci’nin ‘Yürü Ya Kulum’ yorumu gibi. “Eda ve Metin Özülkü’nün 90’lara damga vuran bu parçası, Salih Bademci’nin enerjik ve samimi yorumuyla küllerinden doğarak şimdiden yazın en çok konuşulan işlerinden biri haline geldi” diyor Fatih Uslu. Beren Saat’in İngilizce sözlü, elektronik pop albümü ‘Exuberance’ da video klipleriyle yazın başında bir hayli ses getirdi.

Manifest yazı

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6 genç kadından kurulu Manifest, Ajda Pekkan’la yaptığı ‘Hileli’ düetiyle 2026 yazına damga vuranlardandı. Sonra ‘Toz Pembe’ geldi, o da iyi tepkiler aldı. ‘Hileli’ Can Parlak’ın 2026 yaz şarkıları listesinin de başında. DJ Mert Tığral da ‘Hileli’nin en çok istenen şarkılardan olduğunu söylüyor: “Genelde müzik direktörü olduğum Rebeka’nın yaş ortalaması 30-45 arasıdır ama yaz döneminde düştü. Manifest’in ‘Hileli’ şarkısı için de çok fazla istek geliyor dolayısıyla. Ama 80’ler, 90’lar çaldığım için konsept gereği yer veremiyorum.” Kaan Ölker de “Her devrin süperstarı Ajda Pekkan’la Manifest’in bu beklenmeyen, ters köşe işbirliği, listeleri uzun süre domine etmeyi başardı. Özellikle şarkıda Ajda Pekkan’ın seslendirdiği kısım ve grup üyelerinden Hilal Yelekçi’nin dansları, şarkıya büyük bir viral etki sağladı” yorumunu yapıyor.

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Bu arada Manifest yaklaşık 1,5 yıl önce kurulup kısa sürede öyle bir yol açtı ki, adeta Türk müzik piyasasında taşları yerinden oynattı. Özellikle bu yaz bunun etkilerini kız ve erkek gruplarının sayısının artmasıyla iyice hissediyoruz. Artık sahne şarkı söyleyen, dans eden, göz alıcı kostümler giyen gruplara emanet. 4 genç kadının bir araya gelmesiyle kurulan AURA geçen aylarda peş peşe ‘YUH!’ ve ‘Tuzak’ adlı iki tekli çıkardı. Beş genç kadından oluşan MANTRA geçen ay ilk albümü ‘New Era’yı yayımladı. Erkek gruplarındaysa ‘Hayran’ adlı şarkısı yayımlanan Radik5l’le daha tanışma faslımız bitmeden Crush çıkageldi. Hem de çok iddialı geldi. İlk şarkıları ‘CRUSH!’ bu hafta yayımlandı. Onlar da ‘new era’ başlatma iddiasında. Nedir bu yeni dönem, zamanla göreceğiz ama yeni nesil grupların birbirlerine olan desteği, dayanışması kesinlikle dikkate değer ve müzik piyasasında çok sık rastlamadığımız bir durum. Bu bile yeni bir dönemin işareti sayılabilir.

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Tahtları sarsılmıyor

Fatih Uslu, Türkiye’de yazın en dikkat çeken gelişmelerinden birinin Sezen Aksu’nun ve Ajda Pekkan’ın yeniden gündemin merkezine yerleşmesi olduğunu söylüyor: “Genç dinleyicinin bu şarkıları sahiplenmesi, müziğin kuşaklar arasında hâlâ güçlü bir köprü kurabildiğinin önemli bir göstergesi. Sezen Aksu’nun geçen yaz yayımladığı ‘Paşa Gönül Şarkıları’ albümü ve bu yaz öncesinde yayımladığı ‘Biz de Yeniden Başlarız’ albümünü buna örnek gösterebiliriz.” DJ Mert Tığral da bu yaz Sezen Aksu’nun ‘Kahpe Kader’ şarkısına çok fazla istek geldiğini belirtiyor. Hatta bu yüzden şarkıya kendine ait bir düzenleme de yapmış. YouTube’dan dinlenebiliyor. Tığral, Kenan Doğulu şarkılarının da her zaman büyük ilgi gördüğünü anımsatıyor. Bir de Mahsun Kırmızıgül’ün son çalışması ‘Gönlümdeki Şarkılar’daki parçalar bu yaz mekâna gelen gençlerin favorilerindenmiş.

Dünya Kupası etkisi

Dünyada da mega hit’ler yoktu bu yaz. Yine de öne çıkanlar vardı. Dünya Kupası’nın yaza armağanı, Shakira’dan ‘Dai Dai’yla Latin ritimlerine teslim olduk. Madonna’ysa ‘Confessions II’ albümüyle dans pistlerinin kraliçesi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Fatih Uslu’nun yabancı hit’ler listesi şöyle: Anotr’dan ‘Talk To You’, Tame Impala’dan ‘Dracula’, Bebe Rexa’nın Faithless’la çalışması ‘New Religion’, Ben Hims’ten ‘Ay Que Me Quema’, Shakira’dan ‘Dai Dai’ ve Ariana Grande’den ‘Hate That

I Made You Love Me’.

Hayranlar viral yaptı

Türk pop müziğinin kadın sanatçıları arasında bu yaz öne çıkan isimlerin başında Hadise geliyor. Mayısta yayımladığı ‘H.’ albümünün 4’üncü sırasındaki ‘Ara Beni’ kısa sürede viral oldu, radyolar tarafından keşfedildi, adeta kendi yolunu kendi açtı. Kaan Ölker ‘Ara Beni’ için “Klipsiz olmasına rağmen çok kısa sürede ilgi odağı oldu. Birçok sanatçının repertuvarına aldığı, sosyal medya hesaplarında cover’ladığı, herkesin hep bir ağızdan eşlik ettiği bir hit oldu. Bu yaza baktığımızda ‘bir şarkının hit olabilme’ şartlarının hepsini yerine getiren tek şarkının ‘Ara Beni’ olduğunu açıkça söyleyebiliriz” diyor. Elif Buse Doğan’ın ‘Yangın Yeri’ de Fatih Uslu ve Can Parlak’ın bu yaz öne çıkan şarkılar listesinde olan çalışmalardan. Parlak, Demet Akalın’ın ‘Bi’ Şey mi Dedin’ şarkısına da listesinde yer vermiş. Bu yazıyı yazarken fondaysa bu hafta çıkan, kendi deyişiyle ‘mamacita’ (İspanyolca çekici kadın) Gülşen’in Doğu-Batı sentezi ‘İtaat Yok’u çalıyor. Şarkının liste performansını da merakla bekliyoruz.

Stat konseri farkı

Tan Taşçı bu yaz 120 binin üzerinde kişinin katıldığı üç stat konseri verdi. Fatih Uslu ve Kaan Ölker’in listesindeki ‘Gidişat’ da aslında sanatçının konserlerinden söylediği turne şarkısıydı. Büyük ilgi görünce dijital olarak da yayımlandı.

Bu yazın ses getiren stat konserlerinden birini de BLOK3 verdi. Albümü ‘Kayıp Persona’ da çok sevildi. Kaan Ölker sanatçının başarısını şöyle özetliyor: “Yayımlanan yerli albümler arasında zirveyi kimseye kaptırmayan ve aynı zamanda albüm başarısını Almanya, Hollanda gibi ülkelere de önemli ölçüde taşıyabilen tek isimdi. BLOK3’ün albümü yayımlandığı hafta itibariyle bu yaz çok dinlenen albüm olmayı başardı.”