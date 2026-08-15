Dengeler değişti, rekabet büyüdü

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Yaz transfer döneminde yapılan dikkat çekici hamlelerle ligin dengeleri yeniden şekilleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, kadrolarındaki yıldızlarla şampiyonluk yarışında iddialı olacağını gösterdi. Fenerbahçe’ye Napoli’den gelen forvet Romelu Lukaku ve Marsilya’dan gelen Mason Greenwood; Beşiktaş’ın Juventus’tan bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Dušan Vlahović ve Arsenal’dan aldığı kanat oyuncusu Leandro Trossard; Trabzonspor’unsa İngiliz devi Liverpool’dan kadrosuna kattığı Mohamed Salah yeni sezonun heyecanını daha da artırdı. Bir yanda da son dört sezonun şampiyonu Galatasaray’ın unvanını koruma hedefi var.

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‘Avrupa’daki performans önemli bir gösterge olacak’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

◊ Bu sezon Türkiye’nin Avrupa’da kartları yeniden dağıtma fırsatı var. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde, Beşiktaş ve Trabzonspor’unsa Avrupa Ligi’nde mücadele etmesi Türk futbolu adına uzun süredir görülmeyen bir tablo. Artık hedef tüm takımlarımızla hem hedefleri büyütmek hem de Türkiye’nin ağırlığını hissettirmek. Bu sezon Avrupa’da gösterilecek performans Türk futbolunun yeniden yükselip yükselmediğinin en önemli göstergesi olacak.

◊ Üç yeni takım için de öncelik elbette ligde kalmak. Ancak hikâyeleri birbirinden farklı. Amedspor ve Çorum FK ilk kez bu seviyenin atmosferini yaşayacak. Erzurumspor’sa Süper Lig deneyiminin avantajını kullanabilir. Bu üç takımın transferde doğru yaş profiline ve ekonomik disipline yönelmesi de kaderlerini belirleyecek.

◊ Galatasaray hâlâ bir adım önde. Son yıllardaki şampiyonluk alışkanlığı, kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesi büyük avantaj. Ancak Fenerbahçe’nin güçlenen kadrosu, Trabzonspor’un Salah hamlesi ve Beşiktaş’ın önemli transferleri yarışın geçen sezonlara göre çok daha rekabetçi geçeceğini gösteriyor.

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◊ Kulüpler artık yalnızca yıldız oyuncu aramayacak, genç ve gelişime açık yabancı arayacak. Scout ekiplerinin önemi artacak. 18-21 yaş aralığındaki oyunculara yatırım yapan kulüpler hem sportif hem ekonomik avantaj sağlayabilir. Türkiye’nin yeni transfer pazarı Afrika, Güney Amerika ve Kuzey Avrupa’ya daha fazla kayabilir.

◊ Kurallardaki yeni düzenlemeler maçların akışını hızlandıracak. Özellikle zaman geçirmeye yönelik davranışların cezalandırılması Süper Lig’de hissedilecektir.

◊ Salah, Lukaku ve Vlahović transfer anlamında ilk sırada. Ancak transferin başarısını sadece yıldızın kariyeri belirlemiyor, takımın oyun sistemi de belirliyor.

◊ Bu sezon gençler için çok önemli bir fırsat penceresi açılıyor. 10+4 kuralı kulüpleri genç oyuncuya yönelmeye teşvik ediyor. Ancak mesele sadece genç oyuncuya forma vermek değil, ona doğru antrenman, doğru rol vermek ve sabır göstermek. Birkaç genç oyuncunun Avrupa kulüplerinin radarına girmesini bekliyorum.

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Gol krallığı yarışında Victor Osimhen’in ciddi rakipleri olacak.

‘Yeni kuralları çok önemsiyorum’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

◊ Avrupa kupalarında mücadele edecek dört takım belki de son yılların en önemli kadrolarını kurdular. Çok güçlü isimler var, özellikle forvet hatlarında. Avrupa’da daha fazla yol almamız gerek. Umarım yanılmam.

◊ Türkiye liginde her zaman yeni çıkan takımların o sezonki hedefi ligde kalmak olur. Çorum, Amed ve Erzurum’un bu sezonu bu yönde geçirmeleri gerekir, gelen bilgiler de bu yönde. Dirençli Anadolu takımlarından bahsediyoruz ama bazen direnç yetmeyebilir. Kadro, güçlüyü daha çok öne çıkarır. Ne kadar iyi kadrolar kurduklarını ligde göreceğiz ama çıkanlar benim için

her zaman ilk sırada düşme adayı olur.

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◊ Şampiyonluk beklentisi, her sezon öncesi dört takım üzerine başlar. Önceki sezonlarda Galatasaray’ı yüzde 40’la başlatıp diğerlerini sonra söylerdik ama şimdi dört takım için de yüzde 25 dediğimiz bir sezon. Özellikle Trabzonspor’un Darwin Nunez transferini yapacak olması, takımların forvet hatlarının çok güçlü olması doğal olarak onları şampiyonluk yolunda eşit şansa sahip kılıyor. Net favorim bu sezon yok.

◊ Sürpriz yapabilecek takımlar Göztepe, Samsunspor, Başakşehir...

◊ 10+4 kuralı yeni bir kural değil. Federasyon geçen sezon bu kuralı dile getirdi. Bu sezon ve gelecek sezonda uygulanacak. Takımların bir strateji geliştirmesi zaten çoktan yapılması gereken bir şeydi.

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◊ Dünya Kupası sonrası gelen kuralları çok önemsiyorum. Özellikle bizim ligimizdeki oyunun çok fazla duruyor olması, birçok takımın topu az oyunda tutarak avantaj elde etmeye çalışması gibi futbolun seyir zevkini körelten unsurları ortadan kaldıracak. Önemli olan, oyuncudan çok hakemlerimizin yeni kuralları benimseyip nasıl uygulayacağı. Geçmiş dönemlerdeki gibi takıma göre uygulama yaparlarsa yeni kuralları da başlamadan çöpe atarız.

Mason Greenwood

◊ Yeni transfer deyince Mohamed Salah, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Dušan Vlahović geliyor akla. Hangisi öne çıkar zamanla göreceğiz.

◊ Dört büyüklerin teknik direktörleri tam anlamıyla şahsına münhasır hocalar. Tarzları, oyuncuya bakış açıları, yöntemleri farklı. Yakın dönemleri farklı. Okan (Buruk) Hoca’da müthiş bir Süper Lig tecrübesi var, arka arkaya gelen dört şampiyonluk...

‘Uzun zaman sonra dört takımlı bir yarış ihtimali var’

Banu Yelkovan, Hürriyet spor yazarı

◊ Galatasaray geçen sezonun üzerine çıkmak isteyecektir. İyi senaryoda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ister ama son 16’ya tekrar kalmak da başarı olur. Fenerbahçe’nin öncelikle Şampiyonlar Ligi’nde kalması önemli. Sonrasında bir üst tura çıkması başarı bence. Beşiktaş iyi ve iddialı bir kadro kurdu. Avrupa Ligi’nde çeyrek finali ulaşılabilir bir hedef olarak görüyorum. Trabzon da

çok iddialı bir kadro kurdu. Avrupa Ligi’nde en az son 16 hedeflenmeli; Salah gibi bir transferden sonra beklenti doğal olarak yükseldi.

◊ Erzurumspor, Çorum FK, Amedspor... Üçü de bütçelerine göre iyi kadrolar kurdu. Ayrıca güçlü şehir kimlikleri ve taraftarlarıyla lige renk katacaklarını düşünüyorum.

◊ Bu sezon şampiyonluk adayı olarak tek takım söylemek zor. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluğu ne kadar istediği yaptıkları hamlelerden belli. Trabzonspor geçen sezon yarışın içinde kaldı ve Salah transferiyle çıtayı daha da yükseltti. Galatasaray transferde rakiplerinin gerisinde görünse bile üst üste beşinci şampiyonluğu isteyecek. Dolayısıyla uzun zamandır ilk kez dört takımlı bir yarış ihtimali görüyorum.

◊ Bu sezonda ‘sürpriz’ seçmek zor. Herkesin gözü doğal olarak Mohamed Salah’ta olacak. Trabzonspor’a gelişi zaten yazın en büyük sürpriziydi.

◊ Oyuncu değişikliğinde çıkan futbolcuya 10 saniye sınırı geliyor. Saha içinde tedavi gören ve oyunun durmasına neden olan oyuncu istisnalar dışında oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika dışarıda kalıyor. VAR’ın yetki alanı genişliyor; örneğin açık biçimde yanlış ikinci sarıdan doğan kırmızı ve yanlış oyuncuya gösterilen kart gibi durumlarda müdahale mümkün.

◊ Burada Dünya Kupası’nda gördüğümüz her uygulamayı “Süper Lig’de kesin olacak” diye düşünmek yanlış; bazı yenilikleri zorunlu, bazılarıysa federasyon/organizasyon tercihine bağlı.