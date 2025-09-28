Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapay Zekâ Bölümü öğrencileri: ‘Dünyanın yeni dilini liseden öğrenmek bizi ileri taşıyacak’

Haberin Devamı

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak lise düzeyinde yapay zekâ bölümünü açtı. Bu adım, öğrencilerin yapay zekâ teknolojilerini erken yaşta öğrenmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlıyor. Hafta içi ziyaret ettiğimiz okulda bölümün hazırlık öğrencileri ve müdür Atila Ertoğan’la bir araya geldik. Ertoğan’a göre yapay zekâ artık hayatımızın bir gerçeği ve bundan en çok etkilenen alanlardan biri de medya. Okulda daha önce medya öğrencilerine verilen robotik, yapay zekâ ve siber güvenlik eğitimleri büyük ilgi görmüş. Ertoğan “Çocukların teknolojiye hazır bulunma oranı çok yüksek. Buradan yola çıkarak medya alanında da istihdama ve eğitime ihtiyaç olduğunu düşündük. Hedefimiz geleceğin mühendislerini yetiştirmek” diyor.

Okul öğrencilerinden Neva Yeni’nin annesi Gülay Kalkan yapay zekânın hayatımızın merkezine yerleştiğini vurguluyor: “Neva LGS’de yüzde 1,18’lik dilime girdiğinde çevremizde fen veya Anadolu lisesi tercih etmemiz beklentisi yoğundu. Fakat karar yalnızca puana göre değil, öğrencinin özelliklerine ve çağın koşullarına göre alınmalı. Kızımızın bu alanda erken yaşta eğitim almasını önemli bulduk. Bölümün hayallerini gerçekleştirmesine ve ülkemize katkı sunmasına imkân tanıyacağına inanıyoruz.”

Öğrencilerimizle görüşürken 14 yaşındakilerle değil de üniversiteye başlayacak gençlerle konuşuyormuş gibi hissettim. Begüm Özgül’ün hayali animasyon yapmak. Bölümü seçerken “İleride kendi animasyon programımın yazılımını yapabilirim” diye düşünmüş. Meriç Öncü daha meslek seçmemiş ama “Yapay zekâ öğrenmek beni ileriye taşıyacak. Dünyamızın yeni dili artık bu” diyor.

‘İşi temelinden öğrenmem gerektiğini düşündüm’

Begüm Özgül

Yapay zekâyı tercih etmemdeki sebep, hayalimdeki mesleğin animasyon olması. Animasyon özellikle üçboyutlu olduğunda karakterleri oluşturmak için yazılıma ihtiyaç duyuyor. İşi temelinden öğrenmem gerektiğini düşündüm. Yazılım günümüzde çok önemli bir beceri. Yazılımla ilgili bilgilerimin ileride de işe yarayacağını düşündüğüm için bu bölümü seçtim.

‘Programlardaki hataları azaltmak istiyorum’

Kuzey Özdil

Okulu babamdan duydum ve burada olmayı çok istedim. Yapay zekâ programlarını şu an çok kullanmıyorum. Çünkü en iyi seviyelerinde olmadıkları için hatalar yapıyorlar. İleride bu hataları azaltmak istediğim için bu alanla ilgileniyorum.

Kuzey’in velisi Emrah Özdil: Yapay zekâyı iyi kullanan, üretime entegre eden bir nesil kendine ve ülkemize önemli fayda sağlayacaktır. Bir bilişim teknolojileri öğretmeni olarak, Kuzey’in bu bölümde geleceğe sağlam adım atacağını düşünerek tercih etmesi konusunda teşvik ettim.

‘Başka bir bakış açısı kazandıracak’

Meriç Öncü

Okulu ziyaret ettiğimde yabancı dil ve yurtdışı olanakları beni cezbetti. Yazılım ve yapay zekâyı liseden öğrenmek bana çok mantıklı geldi. Hangi mesleği yapacağıma karar vermedim ancak iyi bir yapay zekâ kullanıcısı hatta yazılımcısı olmak, bizi, hangi işi yaparsak yapalım akranlarımızdan birkaç adım ileri taşıyacak.

Meriç’in velisi Halime Öncü: Yapay zekâ günümüz şartlarında hızla dönüşüyor. Bu bölümü özellikle tercih etmemizdeki nedenler hem kızıma başka bir bakış açısı kazandıracak olması hem de birçok kategoride iş imkânı sağlayacak olması. Okulda hazırlık sınıfı, yurtdışı staj imkânları, alanında en iyi öğretmenlerin bulunması bizim için önemliydi. Onu güvende ve mutlu görmek doğru bir tercih yaptığımızı gösteriyor.

‘Avrupa standartlarında eğitim’

Rüştü Pınar

Tercih sürecimde dershanede okuldan bahsettiler. Burada AP (Advanced Placement) programı ve diğer olanaklarla Avrupa standartlarında eğitim verildiğini düşünüyorum. Küçüklüğümden beri elektronik cihazları takıp sökmeye ilgim vardı, yazılım öğrenmek için geldim.

Rüştü’nün velisi Abdullah Selim Pınar: Bölümün açılması bizi ve oğlumuzu çok mutlu etti. Bu bölüm geleceğin mesleği olarak kabul ediliyor. Lisenin koşul ve imkânları çok cezbedici. AP eğitiminin olması bizi ayrıca heyecanlandırdı. İnşallah gelecekte insanlığa faydalı girişimlerde bulunurlar.

‘Amacımız çokboyutlu beceriler kazanmaları’

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan görüştüğümüz yetkililer de yeni bölümümüzle ilgili şunları söyledi: “Türkiye, dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğunda sürekli yeni ve güçlü adımlar atıyor. Yapay zekâ bugün tarımdan sağlığa, eğitimden sanayiye kadar hayatın her alanına nüfuz eden bir dijital dönüşüm gücüdür. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibariyle mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yapay zekâ alanı açarak bu alanda eğitim almak isteyen öğrenciler için yepyeni bir kapı araladık.

Yapay zekâ alanıyla öğrencilerin yalnızca yazılım ve algoritma bilgisini değil; veri analizi, makine öğrenmesi ve derin öğrenme, veri bilimi, doğal dil işleme, bilgisayarlı görü, etik, güvenlik ve proje geliştirme gibi çokboyutlu becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Böylece mezun olan öğrenciler, hem sektörde hemen istihdam edilebilecek niteliklere sahip olacak hem yükseköğrenime hazır hale geleceklerdir.”

‘HEDEFİMİZ GELECEĞİN MÜHENDİSLERİNİ YETİŞTİRMEK’

Müdür Atila Ertoğan

◊ Yapay zekâ temelde veriyi işleyebilme gücüdür. Bunun başlangıcı iyi bir bilişimci olmak, algoritma temeline dayalı iyi bir yazılımcı olmaktır. Biz öğrencilerimize programlama dillerini ve yazılım temelli eğitimleri veriyoruz. Hedefimiz bu bölümde geleceğin mühendislerini yetiştirmek. Çok iyi bir akademik programa sahibiz. İngilizce eğitimimiz, yabancı hocalarımız var. Öğrencilerimize yurtdışı staj imkânı sunuyoruz. Avrupa Birliği projelerimiz var. AP programı uyguluyoruz, yurtdışındaki üniversitelere hazırlıyoruz.

◊ Bakanlığımız da bu kapsamlı eğitim modelimizi destekledi. Demirören Medya’nın da önemli desteği var; medya öğrencilerimizde olduğu gibi, yapay zekâ eğitiminde de Demirören Teknoloji bünyesindeki mühendisler okulda ders verecek.

‘İŞ HAYATINA DAHA DONANIMLI BAŞLAYACAKLAR’

Nuran Çakmakçı (Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü)

“Son iki yıldır yapay zekânın eğitim kurumlarında kullanılmasında önemli adımlar atıldı. Ülkemizde de üniversitelerde de açılmaya devam ediyor. Ancak ilk kez bir lisede yapay zekâ bölümü açıldı. Medya ve teknoloji lisesi olarak daha önceki yıllarda müfredatımızda robotik, yazılım, kodlama, siber güvenlik, veri analizi ve yapay zekâ dersleri vardı. Bu birikimle Türkiye’nin ilk yapay zekâ bölümünü açmak için yaptığımız başvuruyu bakanlığımız da heyecanla karşıladı ve onayladı. Türkiye’nin yüzde 1’lik dilimde olan en başarılı öğrencilerini kabul ettik. Böylece öğrenciler lise düzeyinde yapay zekâ, veri bilimi gibi geleceğin anahtar teknolojilerini öğrenme fırsatı bulacak. Hem üniversiteye hem de iş hayatına daha donanımlı geçiş yapabilecekler.”