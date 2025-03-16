‘Değişime niyeti olan biri önce soru sormaya cesaret etmeli’

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Hayalindeki avukatlık mesleğini tam 25 yıl boyunca yaptı. Hukukun etrafında şekillenen bir kariyer, alışkanlıklar, çevre ve kimlik inşa etti. Ama bir noktada bu kimliğin ona artık uymadığını hissetti. Yaklaşık

15 yıl önce, 45 yaşındayken köklü bir değişim yaparak psikoloji okumaya başladı. Hem yeni bir meslek

hem de yeni bir bakış açısı kazanmak için yeniden öğrenci oldu. Genç sınıf arkadaşlarıyla birlikte ders çalıştı, sınavlara girdi.

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ‘Değişimin Sırrı-Yeni Bir Kariyer Her Yaşta Mümkün ya da Kariyeri Yeniden İnşa Etmenin Yolları’ adlı kitabında kariyerinde yön değiştirmek isteyen ancak cesaret edemeyenlere bir pencere açıyor. Kendi yolculuğundan ve farklı insanların hikâyelerinden yola çıkarak değişimin zorluklarını, belirsizliğin yarattığı korkuyu ve kimlik dönüşümünün etkilerini anlatıyor.

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“Kendi kariyer yolculuğumda bir hayal kırıklığı yaşadım. Hayalini kurduğum, büyük emek vererek edindiğim meslek beni mutlu etmedi ve nedenini bulmak için yıllarımı harcadım. Sonunda fark ettim ki mesele sadece meslek değil, insanın kendini, beklentilerini ve hayatın anlamını nasıl gördüğüyle ilgiliydi. Bu kitabı, benim gibi sıkışmış hisseden, değişim isteyen ama nasıl yapacağını bilemeyen insanların bazı sorularına yanıt bulabilmesine katkı sağlamak için yazdım” diyen Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu’yla ile konuştuk.

Sizin için kariyer değişiminin en zor aşaması hangisiydi?

Bitirme kararı vermekti. Yani istifa etmek, bir dönemi tamamen kapatmak. Çünkü karar verdikten sonra artık o yolculuğa çıkmış oluyorsunuz.

İnsanlar değişime neden direnç gösterir?

Değişim belirsizlik demektir ve insan, doğası gereği belirsizlikten kaçınır. Güvende hissetmek temel bir ihtiyaçtır, bu yüzden riskleri öngöremediğimiz durumlara girmekten çekiniriz. Konfor alanı, bildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz bir yerken değişim bilinmeyene adım atmaktır. Bu direnç korkaklık değil, doğal bir içgüdüdür. Önemli olan, gerçekten değişim mi istiyoruz, yoksa sadece bilinmezlikten mi kaçıyoruz sorusunu kendimize sormak.

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‘TOPLUM DOĞAL BULMUYOR’

Yaşam süresi uzadıkça birden fazla kariyer yapmak sıradanlaşacak gibi görünüyor. Kariyerler arası değişim psikolojisini daha sağlıklı yönetebilmek için nelere dikkat etmek gerek?

Değişime niyeti olan biri önce soru sormaya cesaret etmeli. Önce ‘Neden bunu yapmalıyım’ sorusuna sağlam bir cevap bulmalı. Çünkü bu sorunun yanıtı net olduğunda, ‘Nasıl yapacağım’ sorusunun getirdiği zorluklara daha kolay katlanabiliyor. Bu kitap insanlara ‘Hadi cesaret et, at kendini’ demiyor. Daha çok ‘Eğer sevmediğin bir şeyi sürdürürsen hayatın nasıl olur? Sevdiğin şeye cesaret edersen ne değişir’ sorularını düşündürmeyi amaçlıyor.

İleri yaşta kariyer değişikliği yapan veya yapmak isteyen insanlara karşı toplumda bir önyargı olduğunu düşünüyor musunuz?

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Bu konuda kesin bilimsel bir şey söyleyemem çünkü özel olarak bir araştırma yapmadım. Ancak kendi kişisel gözlemlerimden yola çıkarak toplumda bu tür değişimlere karşı bir önyargı olduğunu söyleyebilirim. Toplumda, belirli bir yaştan sonra değişim yapmanın doğal olmadığına dair bir algı var. Ama bence öğrenmenin ve yeni yollar denemenin yaşı olmamalı.

‘İŞ-YAŞAM DENGESİ...’

Yeni kariyer modellerine yönelme belirli yaş ya da meslek gruplarında daha mı fazla?

Meslekten çok bireylerin hayata bakışına, sistemin dönüşümüne bağlı. İnsanlar artık sabah 9 - akşam 6 çalışmak yerine daha özgür alanlar yaratmaya çalışıyor. Mesleklerin izin verdiği ölçüde, özellikle yazılım ve dijital alanlarda çalışanlar için bu geçiş daha kolay görünüyor. Ancak genel olarak insanlar iş-yaşam dengesini yeniden tanımlamak istiyor.

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Sizce kadınlar mı yoksa erkekler mi değişime daha açık?

Kadın-erkek diye ayırmayalım, ‘soru soranlar’ değişime daha açık oluyor.

Kitaptaki hikâyeler arasında sizi en çok etkileyen hangisi oldu?

Kitaptaki her hikâye bir kahramanlık öyküsü. Soru soran, araştıran ve cesaret gösteren herkes bence bir kahraman. Bu yüzden herhangi birini diğerinden ayırmak zor. Bazı hikâyeler daha keskin, bazıları daha derin ama her biri kendine özgü bir dönüşüm sürecini anlatıyor.

‘ABLA YA DA TEYZELERİ OLMAK İSTEMEDİM’

Kendi kariyer değişim yolculuğunuza baktığınızda ‘iyi ki’ dediğiniz ve zaman zaman ‘keşke’ diye düşündüğünüz noktalar var mı?

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Her seçim, içinde hem ‘iyi ki’leri hem de ‘keşke’leri barındırıyor. Avukatlığa dair özlediğim şeyler var, özellikle ekip çalışmasını çok özlüyorum. Terapistlikte çok daha bireysel çalışıyorum ve bu, avukatlıkta deneyimlediğim ekip ruhundan farklı bir şey. Ama genel olarak, bu değişimi yaptığım için kesinlikle ‘iyi ki’ diyorum. Henüz yeni mesleğimde gerçekleştirmek istediğim her şeyi tamamlamış değilim. Daha yolun başındayım ve ilerleyen yıllarda ‘iyi ki’lerimin daha da artacağını düşünüyorum.

Yıllar sonra yeniden öğrenci olmak nasıl bir deneyimdi?

Üniversiteye geri dönmek inanılmaz keyifliydi. Merak ettiğim bir alanda okumak başlı başına büyük bir zevk. Okul yıllarımda kendime bir ilke koydum; yaş farkı ne olursa olsun, sınıf arkadaşlarımla eşit ilişki kurmak istedim. Abla ya da teyzeleri olmak istemedim. Gençlerin dünyaya bakış açıları beni çok etkiledi. Okul bitti ve görüşmeye devam ediyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. 25 yaşında, yakın arkadaşım diyebileceğim arkadaşlarım var.

Kızınızla aynı üniversitede aynı dönemde öğrenci oldunuz, nasıl bir deneyimdi?

Kızım Bilgi Üniversitesi’nde son sınıftayken ben birinci sınıfa başladım. Bir yıl boyunca aynı üniversitede öğrenci olduk ve gerçekten çok hoş bir deneyimdi. Çevremizden ‘Kızınız utanıyor muydu’ gibi sorular geldi ama tam tersine, benimle gurur duyuyordu. Bizim için de çok güzel bir anı oldu.