Değerleri parayla ölçülemez ama...

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Nesli tehlike altında olan hayvanların avlanması veya öldürülmesi, nadir bitki türlerine ve doğal alanlara ciddi zararlar verilmesi Türkiye’de doğa suçları kapsamına giriyor, en yüksek para cezalarına çarptırılıyor. Ama bu cezaların caydırıcı olmadığını Burdur’da katledilen karakulaktan biliyoruz. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan canlıların doğadan koparıldıktan ya da öldürüldükten sonra ödenen bu bedellerin bir önemi olmadığını söylüyor ve ekliyor: “Bu suçların cezası para olunca ödeme koşulları bir şekilde çözülüyor. Biz daha adli cezalar olması gerektiğini düşünüyoruz.”

Şafak Arslan’a Türkiye’deki avcılık koşullarını sorduk, şunları söyledi: “Avcılık yapmak isteyen 18 yaş üzeri bireyler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir eğitime giriyor, eğitim sonundaki sınavı geçerek avcılık belgesi alıyorlar. Avlak Yönetim Bilgi Sistemi’nden (AVBİS) kayıt açarak sadece izin verilen türleri, belirlenen av dönemlerinde ve miktarda avlayabiliyorlar. Belge eksikliği ve tüfek ruhsatından da ceza alabiliyorlar. Ayrıca tüfeklerinde takoz olması gerekiyor. Takoz üç mermi atılmasına izin verdiği için hayvana kaçma hakkı tanıyor. Bu kurallara uyulmadığında ciddi doğa suçları ortaya çıkıyor.”

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CEZASI EN YÜKSEK SUÇLAR





Anadolu parsı: Türkiye’nin en nadir görülen hayvanlarından ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Öldürmenin cezası 30 milyon lira.

Doğu yabankoyunu ve Anadolu yabankoyunu: Türkiye’ye özgü bu iki koyun türü sınırlı bir popülasyona sahip. Avlanmanın cezası 6 milyon lira.

Çizgili sırtlan: Ülkemizin güney kesimlerinde nadiren görülen bu canlıyı öldürmenin cezası 2 milyon 500 bin lira.

Yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisi: Bu güçlü dağ hayvanlarını öldürmenin cezası 650 bin lira.

Karakulak ve vaşak: İkisi de Türkiye’de çok nadir görülüyor, onları avlamanın cezası 600 bin lira.

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Alageyik: Koruma altındaki ormanlarda rastlanan bir tür. Avlamanın cezası 500 bin lira.

Yabankedisi ve saz kedisi: Bu türleri öldürmenin cezası 200 bin lira.

Kızılgeyik: Bu gösterişli canlıyı öldürmenin cezası 400 bin lira.

Kum zambağı: Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik bir bitki türü. Kum zambağına zarar vermenin cezası 387 bin 141 lira.

‘BALIKÇILAR LİMİTLERE UYMALI’

Şafak Arslan balıkçılıkla ilgili de şunları söyledi: “Türkiye’de ticari balıkçılık yapmak için il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurup balıkçı ruhsat tezkeresi alınması gerekiyor. Amatör balıkçılarınsa ruhsat alma zorunluluğu yok. Ama Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Tebliği’ne uymaları; koruma altındaki türlere dokunmadan izin verilen bölgelerde ve limitlerde avlanmaları gerekiyor.”