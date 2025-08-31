‘Defnedecek yer aramak ıstırap’

Haberin Devamı

Yıllarımızı geçirdiğimiz, hayatı paylaştığımız, oyunlar oynadığımız evcil hayvanımızı kaybetmenin düşüncesi bile üzücüyken günün birinde ‘Ne yapacağız, nereye defnedeceğiz’ sorusuyla yüzleşmek zorunda kalabiliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve özel merkezlerin hiz-

metleri hakkında bilgi aldık. Bu durumla nasıl başa çıktıklarını da evcil hayvan sahipleri anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız bilgiye göre, İBB Tepeören Hayvan Bakımevi, gömü ve anı duvarı hizmeti sunuyor. Ölen sahipli ve sahipsiz hayvanlar için gömü hizmeti ücretsiz. Ancak sonrasında ziyaret mümkün değil. Hayvanlarının anılarını yaşatmak isteyenler için özel olarak oluşturulan anı duvarında, hayvanın adı, doğum ve ölüm tarihi gibi bilgileri içeren plaket asım işlemi yapılabiliyor.

Defin ve mezarlık bakım hizmeti veren Papatya Pet, 10 yıl önce Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Balaban Köyü’nde kurulmuş. Kurucu Ahmet Odabaşı “Kediler, köpekler, tavşanlar, kuşlar ve ginepig’ler var. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin her yerine ve hatta yurtdışından gelenlere hizmet veriyoruz” diyor. Papatya Pet’te fiyatlar 10 binle 50 bin lira arasında değişiyor. petmezarligi.com, patihuzur.com ve bodrumhayvanmezarligi.com da evcil hayvan mezarlığı ve defin hizmetleri veren işletmeler arasında.

HAYVANSEVERLER ANLATIYOR...

‘Komşular istemedi’

Tutsi çok tatlı bir köpekti. 17 yıl birbirimize yoldaş olduk. Gitgide durgunlaştı, ayrılık vaktinin yaklaştığını anladım ve mümkün olduğunca yanında olmaya çalıştım. Bir gün işten döndüğümde, bu dünyayı terk etmişti. Kucağımda cansız bedeniyle kalakaldım. Tutsi’yi gömecek yer bulamadık. Apartman bahçesine gömmek istedim ama komşular istemedi. Saatlerce arabayla yer aradık, yeşil bir alan ve güzel bir ağaç bulup altına gömdük. Birkaç yıl sonra fark ettik; onu gömdüğümüz yerde inşaat yapılıyor… O gün de öldüğü gün kadar ağladım.

Necla Bayraktar

‘Bahçeyi sularken anıyoruz’

Kendimi bildim bileli köpekli, kedili, kuşlu evlerde yaşadım. Paylaşılanlar arttıkça veda etmek de bir o kadar zorlaşıyor. O acıyla bir de onu defnedecek yer aramak gerçekten ıstırap. Biz biraz şanslıyız. Ailece can dostlarımızı yazlık evimizin bahçesine, dedemin belirlediği bir bölüme defnediyoruz. Bahçeyi sularken bize yaşattıkları güzel anıları yâd ediyoruz. Nesrin Yücetürk

‘Evde anı köşesi hazırladım’

Köpeğim Maya’yla geçireceğimiz yılların bize yeri dolamayacak büyük bir sevgi, mutluluk ve huzur verebileceğini tahmin etmiyordum. O beni anne, ben onu gül bebeğim yaptım. Birlikte geçirdiğimiz her ana minnettarım. 13 sene sonunda çok güzel bir bahçe yaparak onu uğurladım. Evde de bir anı köşesi hazırladım. Gamze Göksan

KISA KISA

Artık pastaneleri de var

Artık hayvan dostlarımızın da marketi var. Migros uygulaması üzerinden tüm Türkiye’de hizmete giren Petimo’nun ilk fiziki mağazası geçen ay İstanbul, Bağdat Caddesi’nde açıldı. Kedi, köpek ve kuş için mamadan taşıma çantasına, oyuncaklardan elektronik akıllı pet ürünlerine kadar binin üzerinde ürün çeşidi mağazada hayvan dostlarını bekliyor. Ayrıca alternatif beslenme seçeneği olan BARF mamalar (biyolojik açıdan uygun çiğ beslenme) ve Pet Pastanesi gibi yenilikçi konseptler de sunuluyor.

Gergedanların sayısı artıyor

Doğa Derneği’ne göre, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve TRAFFIC’in (doğa alanında çalışan sivil toplum kuruluşu) ortak raporu Güney Asya’dan umutlu haberler veriyor. Hindistan ve Nepal’deki tek boynuzlu gergedanların sayısı artıyor. Bugün Hindistan’da 3 bin 323, Nepal’de 752 gergedan var (2007’deki sayıların yaklaşık iki katı). Bu başarı Hindistan gibi dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinde bile, yasal düzenlemelerle nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların korunabileceğini gösteriyor.