Dayanışma yaşatır!

İLKER VARDARLI (3BoyutluDestek kurucusu)



3 bin 3D yazıcıyla sağlık çalışanlarının yanındayız

◊ Sağlık çalışanlarımız için 3D yazıcılarımızla koruyucu ekipman üretiyoruz. Planlanmış bir süreç değildi. Bir hafta kadar önce Ramazan (Subaşı) arkadaşımla beraber fikri geliştirdik. Bunun ardından da bir tweet attık: “Umarım böyle bir ihtiyaç olmaz ama olursa, biz bir üç boyutlu yazıcı ağı kurabiliriz.” Bu üretimin demokratikleşmesidir... İllere, ilçelere hatta mahallelere üretimi yayarak lojistikten kaynaklanan sorunların da üstesinden gelebiliriz.

◊ İlk gün 30 kişi katıldı. Ardından bize katılanları sayamamaya başladık. Tek mesajımız şu: Sağlık çalışanlarının yanındayız! Bize katılan herkes üç boyutlu yazıcılarıyla ve hammaddeleriyle üretime geçti.

◊ 2 bin kişi ve kurumu aştık. 3 binden fazla üç boyutlu yazıcıyla çalışıyoruz.

◊ Taç ve siperliğe ihtiyaç çok fazla. Bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz. Ayrıca solunum cihazlarının aparatlarının üretimi için de devredeyiz. Bu konuyla ilgili bir toplantı da düzenleniyor. Daha ciddi ürünler için farklı bir ekip kuracağız. Bu önemli ürünlerin steril bir şekilde üretilmesi için çalışacak.

◊ Bahsettiğim solunum cihazı aparatını şöyle düşünebilirsiniz: Bu cihazlar normalde iki kişinin kullanımına göre tasarlanıyor. Ancak talep fazla. Biz de evinizdeki üçlü prizlere benzer çoklama aparatları üreteceğiz.

◊ Herkes kendi elindeki hammaddeyle başladı sürece. Ancak artık birçok kişi ve kurum bize destek olmaya çalışıyor.

◊ Günde 5 ila 10 bin koruyucu maske üretme kapasitemiz var.

Ar-Ge çalışmalarımız da devam ediyor. İlk tasarımın üretimi 3 saat sürüyordu. Şimdi yarıya indi.

◊ Motosikletçiler Platformu büyük bir destek verdi. Ürünlerin sağlık çalışanlarına ulaştırılmasını sağladılar.

◊ Ürünlerin üzerine ‘parayla satılmaz’ ibaresi koyuyoruz, bu bizim için çok önemli.



BARIŞ KOÇ (Dönerci Celal Usta’nın ortağı)

Sağlık çalışanlarının

mücadelesi bizi çok etkiledi



◊ Kuzenim de Kartal İlkyardım Hastanesi’nde çalıştığı için, sahada nasıl bir mücadele verdiklerinin yakın şahidiyim. Hepsine bir sürpriz yapmak istedik. Bu nedenle sağlık çalışanlarına döner gönderdik.

◊ Yaklaşık 12 bin sağlık çalışanına paket servisi yaptık.

◊ Siyami Ersek’ten Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Süreyya Paşa’ya kadar pek çok sağlık kuruluşuna ulaştık.



NEVZAT AYDIN (Yemeksepeti CEO’su)



Yardımı diğer kurumlara

örnek olsun diye duyurduk



◊ Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olarak ülkemize destek vermek en önemli sorumluluklarımızdan biri. Bu zor günlerin en büyük kahramanları sağlık çalışanlarımız. Bu nedenle, gerekli ekipmanın temini için Sağlık Bakanlığı’na nakit bağış yapmanın en etkili yol olduğuna karar verdik.

◊ Önceliğimiz ülkemiz için bir şeyler yapmak. Bunun farkındalığıyla hareket ediyoruz ve her şeyi bu doğrultuda planlıyoruz.

◊ Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden itibaren çalışanlarımızın, kullanıcılarımızın, iş ortağı restoranlarımızın ve tedarikçilerimizin sağlığını korumak adına tüm önlemleri aldık. Kullanıcılarımızın gıda ve market ürünlerine ulaşımında önemli bir rolümüz var. Yemek siparişi sisteminin devamlılığı restoranların finansal olarak ayakta kalmaları için de hayati önem taşıyor.

◊ İlk günlerde ‘Temassız Teslimat’ uygulamasını başlatarak kullanıcılarımızla kuryelerimizin yakın temasını ortadan kaldırdık.

50 yaş ve üzeri mevcut kullanıcılarımız için gönderim ücreti almamaya başladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza gelen sokağa çıkma yasağı sonrasında İBB ile bir anlaşma yaptık. 65 yaş üstündeki teknolojiye çok aşina olmayan kullanıcılarımız ALO 153 hattını aradıklarında ‘Banabi’ aracılığıyla sipariş verebiliyor. Ayrıca limitli sayıda bulabildiğimiz maskeleri tedarik ettiğimiz fiyattan satarak ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz.

◊ Tek şubeli restoranlarımız

için mart faturasını bir ay öteledik.

1 Nisan’da tüm online kredi kartı ödemeleri mahsuplaşma olmaksızın restoranların hesaplarına yatırılacak. Yeni bir duyuruya kadar mart dahil olmak üzere hiçbir restorandan listeleme ücreti de almayacağız.

◊ Toplum olarak çok duyarlıyız; birçok kurum ve kişi faydalı işler ve bağış yaptı. Normal şartlarda böyle bir yardımı duyurmamayı tercih ederdim ancak diğer kurumlara örnek olmasını istediğim için açıklamaya karar verdim.



Kira almayan ev sahipleri,

otelini açan futbolcular...

◊ Kiracısından kirasını almayacağını bildiren çok sayıda ev sahibi oldu.

◊ Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, otelini sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis etti.

◊ Bir diğer milli futbolcu Merih Demiral, Kızılay aracılığıyla 2 bin aileye erzak yardımında bulunacağını açıkladı.

◊ Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test kiti ve

3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

◊ Koç Topluluğu; Divan İstanbul ve Divan City otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz açtı.