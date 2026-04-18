Davetsiz misafirlere karşı...

Baharda evdeki davetsiz misafirlerin sayısı artıyor. Özellikle mutfak ve banyo gibi nemli alanlar en sık yöneldikleri yerler. Açıkta bırakılan gıdalar da girişlerini kolaylaştırıyor. Uzman zoolog, biyolog, entomolog Gonca Yeşilyurt ve Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı Dr. Kadir Boğaç Kunt’a ilaçlamadan, ezmeden böcekleri evden uzak tutmanın yollarını danıştık. VetAmerikan Hayvan Hastanesi’nden Uzm. Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp evcil hayvan olan evlerde böcek mücadelesinde dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

‘Bizimle yaşamanın sunduğu konfora geliyorlar’

Dr. Kadir Boğaç Kunt yaz aylarında evlerde böcek popülasyonunun ve görünürlüğünün artmasının nedenlerini şöyle sıralıyor:

Böcekler ektotermik (soğukkanlı) canlılardır. Ortam sıcaklığı arttıkça metabolik süreçleri hızlanır. Bu da hızlı hareket etmelerine, sık beslenmelerine ve gelişim evrelerini daha kısa sürede tamamlamalarına neden olur.

Çoğu böcek türünün üreme dönemleri geç ilkbahar ve erken yaz aylarıdır. Kış uykusundan veya diyapoz (metabolik durgunluk) döneminden çıkan erginlerin bıraktığı yumurtalar, yazın en sıcak dönemlerinde eşzamanlı olarak erginleşir ve popülasyon yoğunluğuna sebep olur.

Yüksek sıcaklıklar dış çevredeki su kaynaklarının kurumasına neden olabilir. Bu durum, nem seven türleri (hamamböcekleri, gümüşçünler vb.)

su bulmak için evlerdeki mutfak ve banyo gibi nemli alanlara çeker.

Gonca Yeşilyurt da “Böcekler hazır besin, korunaklı bir yuva ve sabit sıcaklıktaki rahatlık için evimize giriyorlar” diyor ve ekliyor: “Aslında hepimizin ihtiyaçları bu bakımdan temelde aynı. Yani tercih ettikleri şey bizden ziyade, bizimle yaşamanın sunduğu konfor diyebiliriz.”

Evcil hayvanınız varsa...

Kedi ve köpekler zaman zaman karınca, sinek veya örümcek gibi böcekleri yiyebilir. Çoğu vakada bu durum ciddi bir sağlık problemine yol açmaz, ancak bazı istisnalar mevcuttur. Özellikle hamamböceği parazit yumurtası taşıyabileceğinden, yenmesi durumunda evcil hayvanlarda sindirim sistemi enfeksiyonları görülebilir.

Daha riskli olan, böcek ilacına maruz kalmış bir böceğin yenmesidir. Bu tür vakalarda hayvanlar ikincil zehirlenme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Aşırı salya, kusma, ishal, halsizlik veya titreme gibi belirtiler gözlemlenirse en yakın veteriner hekime ulaşmak gerekir.

Kimyasal uygulama yapılacaksa hayvanların uygulama alanından çıkarılması, yem ve su kaplarının kaldırılması ve havalandırma süresine uyulması gerekir.

Doğal olarak nitelendirilen her yöntem evcil hayvanlar için güvenli değildir. Örneğin; sirke-su karışımı veya tarçın tozu karıncaları uzaklaştırmak için güvenle kullanılabilirken çay ağacı yağı kediler için toksiktir ve cilt yoluyla emildiğinde karaciğer hasarına yol açabilir. Nane yağı ve okaliptüs yağı da yoğun kullanımda kedi ve kuşlar için solunum sorunlarına neden olabilir.

(Dr. Onur Ülgenalp)



Uzak tutmak için ne yapmalı?

Karıncalar kırıntılara, hamamböcekleriyse çöp ve yemek artıklarına çekilirler. Ev ve apartmanlarımızda çöp yönetimi doğru bir şekilde yapıldığında bu sorunlar azalacaktır. Çöpleri evin içinde kapalı kapaklı kutularda tutmak, açıkta besin kaynakları bırakmamak, gıdaya erişimlerini engellemek en basit çözümler. Ayrıca bazı kovucu spreyler veya tabletler, eğer kimyasal içeriklerinin insana zararsız olduğundan emin olabiliyorsanız, kullanılabilir.

Böcekler koku duyusu oldukça gelişmiş hayvanlardır. Bu nedenle onların hoşlanmadığı bazı kokuları kullanmamız durumunda geçici korunma sağlayabiliyoruz. Fakat bu tip geleneksel yöntemlerin standart bir reçetesi yok. Bazı durumlarda karbonat, sirke, karanfil ve tarçın gibi malzemeler kısa süreli bir çare sunabiliyor. Ancak uzun süreli etkileri olmuyor. Kimyasal olmadan böcekleri engellemenin en iyi yolu onları eve sokmamak.

Banyo giderleri gibi yerler, apartmanlardaki ortak boşluklara açılan banyo pencereleri gibi havalandırma alanları, zemin veya duvarlarda dışarıya açılan çatlak ya da boşluklar, pencere pervazlarındaki delikler özellikle karınca ve hamamböcekleri için evlere giriş alanları oluşturabilmektedir. Düzgün yalıtılmış veya bu tipte havalandırma alanları doğru şekilde kapatılmışsa bu girişler de en aza indirilebilir. (Gonca Yeşilyurt)