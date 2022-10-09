Darısı diğerlerinin başına

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Biliminsanları 6’ncı yok oluş sürecinde olduğumuzu söylüyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) verilerine göre her 13 dakikada 1 canlı yok oluyor. Bu yok oluş hızı dinozorların yok olduğu dönemden dahi yaklaşık bin kat daha fazla.
Yine IUCN verilerine göre ülkemizdeyse 585 tür tehlikede. Bunların 29’u memeli, 26’sı kuş, 23’ü sürüngen, 12’si kurbağa ve semender, 251’i balık, 48’i yumuşakça, 41’i diğer omurgasızlar, 147’si bitki, 8’i mantar ve tekhücreli. Korumada öncelikli türleri belirlemek için Türkiye tehlikedeki türleri 20 farklı kritere tabi tutuyor.
İlk adım bilgi edinme
Nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı’yla Avrupa Birliği işbirliği yapınca Harran kertenkelesi, çokgözlü Hatay mavisi kelebeği, bozkır kartalı, karakulak ve Hasbenli sığırkuyruğu bitkisi farklı canlı gruplarından seçilen ilk pilot türler oldu. Bu türlere ilişkin yürütülecek çalışmalar gelecekte bu kapsama alınacak türler için de rehberlik edecek. Koruma çalışmalarının başarısının temelinde sorunların doğru tespit edilmesini sağlayan bilimsel araştırma çalışmaları yatıyor. Popülasyonu gittikçe azalan bir türün neden azaldığını bilmek başarılı bir koruma çalışmasının ilk adımı...
Ardından da gözlem ve bilimsel araştırmalar ışığında edinilen bilgiyle eylem planlarının hayata geçirilmesi takip edilecek. Bu planlarda türün durumu, sorunları ve sorunların çözümü için atılması gereken adımlar sıralanacak. Kamuoyunun tür hakkında bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalık sağlanması da eylem planlarının önemli hedeflerinden...
Harabeler son sığınağı
Harran kertenkelesi
Orman çayırları da korunuyor
Çokgözlü Hatay mavisi kelebeği
Zehirli tarım onların da derdi
Bozkır kartalı
Nesli küresel ölçekte tehlikede olan bozkır kartalının (Aquila nipalensis) Nisan 2018’e kadar Türkiye’deki durumu hakkındaki bilgi oldukça yetersizdi. 2018’de yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizde üç yuva olduğu tespit edildi. Bugün toplam yuva sayısının 12 civarında olduğu tahmin edilen bozkır kartalının dünya nüfusuysa 10 binin altında. Çöl, yarı çöl, ağaçsız ve çalılık bozkırlar veya savana gibi açık alanlarda ve kurak yerlerde yaşayan bozkır kartalının en büyük problemi yaşam alanlarının özellikle de yanlış tarımsal uygulamalar nedeniyle tahrip olması.
Kıyıları seviyor
Karakulak
Ülkemizde Antalya’dan İzmir’e uzanan kıyı hattında yaşıyor. Sayısı tam olarak bilinmiyor. Açıklıklı ağaçlıklar, fundalıklar, çalılıklar, maki gibi bodur bitkilerle kaplı alanlar, düzlük, tepelik ve kayalıklı bölgeler gibi çok çeşitli habitatlarda yaşayabiliyor. En büyük derdiyse yaşam alanlarının bozulması.
50 taneden az var
Hasbenli sığırkuyruğu
Prof. Dr. Zeki Aytaç ve Prof. Dr. Hayri Duman tarafından 2010’da Çanakkale’de keşfedilen bitki, ismini zoolog ve Prof. Dr. Abdullah Hasbenli’den alıyor. Çanakkale Çan, Kirazlıtepe’de kayalıklar arasında çok nadir olarak yayılış gösteriyor. Sayılarının 50’den az olduğu tahmin ediliyor.