Dansçı kadın, mimar ve kardinal... Bakalım Oscar’ı hangileri kazanacak?

Sinema denen o büyülü sanatın çok çok uzun süredir merkezi konumundaki Hollywood’un, endüstrinin ana merkezine kendini koyup ‘Dünyada da neler olup bitiyor’u bir refleks kabilinden göz önüne aldığı Oscar yarışının ‘mutlu son’a ulaşacak isimleri bu gece sabaha karşı düzenlenecek törenle netleşecek. Her zamanki adres Los Angeles-Dolby Theatre’daki organizasyonda ilk kez sahnede boy gösterecek olan Conan O’Brien sunuculuk yapacak ve son derece renkli olması beklenen bir akışla heykeller 97’nci kez sahibini bulacak.

Bilindiği üzere resmi adıyla Amerikan Sinema Akademisi Ödülleri son dönemde değişen üye profiliyle birlikte geleneksel yapısını terk etti ve zaman zaman sektördeki tanımıyla ‘arthouse’ denen sanatsal yanı ön plana çıkmış, minimalist tarzda yapımları onore etmeye başladı. Akademi’nin yeni profilleri sadece üslup farklılığına değil, ele alınan konuların da farklı perspektiflere sahip olmasına kapı araladı. Ezilenleri, tarih sahnesinde hakkı yenenleri, görmezden gelinenleri, ‘ötekileri’, cinsiyet ayrımına uğrayanları, sistemden dışlananları anlatan yapımlar geçmişe nazaran daha fazla el üstünde tutulmaya, ödüllendirilmeye başladı. Bu tavır bütün dünya genelinde ön plana çıkan aşırı sağ politikalara sinema üzerinden cevap olarak da nitelendirilebilirdi, keza son dönemindeki Oscar ödül törenlerinde sahneye çıkanların ya da ödül alanların sık sık politik konuşmalara soyunduğunu gözledik (ABD’de artık yeniden Donald Trump iktidarda olduğuna göre bu gece de benzer duruma şahitlik edebiliriz; bir de Kaliforniya’daki yangınlara vurgu yapılabilir).

EN İYİSİ ‘HÂLÂ BURADAYIM’

Oscar’da asıl heyecan elbette birkaç ana dalda kıyıya vurur. Ki bu kategorilerin başında En İyi Film gelir. Bu yılki 10 adaya ve genel havaya bakıldığında örneğin geçen yıl ‘Oppenheimer’da olduğu gibi ödüllerin kümeleneceği bir yapım öne çıkmıyor. Hoş, adaylar açıklandığında ‘Emilia Pérez’ bu türde bir başarıya imza atabilir diye düşünülüyordu ama filmin trans oyuncusu Karla Sofía Gascón’un geçmişte attığı ırkçı tweet’ler ortalığı karıştırdı, yönetmen Jacques Audiard zor durumda kaldı ve yapıtı giderek gözden düştü. Tören yaklaştıkça da Sean Baker imzalı ‘Anora’ ön plana çıktı. Hatırlanacağı gibi bu film kulüplerde erotik dans yapan seks işçisi bir kadının Rus oligarkın şımarık oğlunda aşkı bulduğunu sanması üzerine bir komediydi. Aslında bu dalın öncelikli favorisi Macar Yahudisi bir göçmen mimarın Amerikan rüyası içinde savrulmasını anlatan ‘The Brutalist’ti ama Oscar öncesi son düzlükler sayılan BAFTA ve Eleştirmenler Birliği ödüllerinde ‘Anora’nın öne çıkması dengeleri değiştirdi. Vefat eden papanın ardından yenisinin seçilme sürecindeki çekişmeyi anlatan ‘Konsey’ (Conclave) de bu dalın gizli favorisi. Bense ödülü gönül rahatlığıyla siyasi drama tarzındaki Brezilya filmi ‘Hâlâ Buradayım’a (Ainda Estou Aqui) verirdim.

DİSTOPİK ANİMASYON...

Bir başka öne çıkan kategori de En İyi Yönetmen elbette. Bu cephede ‘Anora’nın yaratıcısı Sean Baker’la ‘The Brutalist’e imza atan Brady Corbet’nin favori olduklarını söyleyebilirim, benim bu ikiliden tercihim Corbet olurdu. En İyi Kadın Oyuncu’da Mikey Madison (Anora) ve Demi Moore (Cevher/The Substance) öne çıkıyorlar, sanırım Akademi bu dalda Moore’u ödüllendirecek, bana kalsa heykeli ‘Hâlâ Buradayım’daki performansıyla Fernanda Torres’e verirdim. En İyi Erkek Oyuncu’nun öne çıkanlarıysa Adrien Brody (The Brutalist) ve Timothée Chalamet (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez/A Complete Unknown). ‘Konsey’deki kardinal karakteriyle Ralph Fiennes da dikkatleri çekti ama sanırım bu dalda ipi Brody göğüsleyecek. Ancak bence ödül ‘Sing Sing’deki performansıyla Colman Domingo’ya verilmeli.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ya gelirsek, bu yakada ‘Emilia Pérez’de avukat Rita rolündeki performansıyla Zoe Saldaña öne çıkıyor; sanırım Akademi ve ben bu isimde buluşacağız! En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’nun favorileriyse Kieran Culkin (Gerçek Acı/A Real Pain) ve Guy Pearce (The Brutalist); bu cephede Akademi Culkin’i ödüllendirir, bana kalsa Pearce’a heykeli verirdim. En İyi Animasyon’daysa başlarda ‘Vahşi Robot’ (The Wild Robot) favoriydi ama ‘Flow: Bir Kedinin Yolculuğu’nun (Flow) vizyona girmesiyle ibrenin bu Letonya yapımı çalışmaya döndüğü kanısındayım, sanırım Akademi de bu distopik animasyonu ödüllendirecek. Ve son ön plana çıkan kategori En İyi Uluslararası Film. Bu dalda çok güçlü adaylar var ama Akademi’nin tercihinin ‘Emilia Pérez’ olacağını düşünüyorum, benim bu cephede gönlümde yatan filmse ‘Hâlâ Buradayım’.

KONUŞMALAR POLİTİK Mİ OLACAK?

Geçen yıl törende en çarpıcı ödül konuşmasını ‘İlgi Alanı’nın (The Zone of Interest) yönetmeni Jonathan Glazer yapmıştı. Birçok Yahudinin gaz odalarına gönderildiği Auschwitz Toplama Kampı’nın komutanı Rudolf Höss’le eşi Hedwig’in hiçbir şey olmamışçasına neşe ve mutluluk içinde geçen günlerini anlatan filmin yönetmeni konuşmasında hem İsrail’deki 7 Ekim kurbanlarına hem de Gazze’deki saldırılarda hayatlarını kaybedenlere atıfta bulunarak bir tür barış ve ateşkes çağrısı yapmıştı. Bu yılki törende de filmi ‘The Brutalist’te Yahudi olduğu için hayatı zorluklarla geçen bir mimarı anlatan Brady Corbet’den, ödül kazandığı takdirde bu yönde bir konuşma bekliyorum. Kendisi adına boşa bekleyip beklemediğimi de tören sonrası anlayacağım! Bu arada bakalım gecede kimler Trump’a dokunduracak, kimler ‘Filistin meselesi’ne vurgu yapacak? İyi törenler dileklerimle...

ANA DALLARDAKİ ADAYLAR...

En İyi Film

◊ Anora - ALIR

◊ The Brutalist

◊ Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez (A Complete Unknown)

◊ Konsey (Conclave)

◊ Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two)

◊ Emilia Pérez

◊ Hâlâ Buradayım (Ainda Estou Aqui) - ALMALI

◊ Nickel Boys

◊ Cevher (The Substance)

◊ Wicked

En İyi Yönetmen





◊ Jacques Audiard (Emilia Pérez)

◊ Sean Baker (Anora) - ALIR





◊ Brady Corbet (The Brutalist) - ALMALI





◊ Coralie Fargeat (Cevher/The Substance)

◊ James Mangold (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez /A Complete Unknown)

En İyi Kadın Oyuncu

◊ Cynthia Erivo (Wicked)

◊ Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

◊ Mikey Madison (Anora)

◊ Demi Moore (Cevher/The Substance) - ALIR





◊ Fernanda Torres (Hâlâ Buradayım/Ainda Estou Aqui) – ALMALI

En İyi Erkek Oyuncu

◊ Adrien Brody (The Brutalist) - ALIR

◊ Timothée Chalamet (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez/A Complete Unknown)

◊ Colman Domingo (Sing Sing) - ALMALI

◊ Ralph Fiennes (Konsey/Conclave)

◊ Sebastian Stan (Trump’ın Hikâyesi/The Apprentice)

En İyi Uluslararası Film

◊ Hâlâ Buradayım (Ainda Estou Aqui)/Brezilya - ALMALI

◊ Şişli Kız (The Girl with the Needle)/Danimarka

◊ Emilia Pérez/Fransa - ALIR

◊ Kutsal İncirin Tohumu (The Seed of the Sacred Fig)/Almanya

◊ Flow: Bir Kedinin Yolculuğu (Flow)/Letonya

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

◊ Monica Barbaro (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez A Complete Unknown)

◊ Ariana Grande (Wicked)

◊ Felicity Jones (The Brutalist)

◊ Isabella Rossellini (Konsey/Conclave)

◊ Zoe Saldaña (Emilia Pérez) - ALIR/ALMALI

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

◊ Yura Borisov (Anora)

◊ Kieran Culkin (Gerçek Acı/A Real Pain) - ALIR

◊ Edward Norton (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez A Complete Unknown)

◊ Guy Pearce (The Brutalist) - ALMALI

◊ Jeremy Strong (Trump’ın Hikâyesi/The Apprentice)

KİMLER ÖDÜL VERECEK?

Gecede ödül vermek için sahneye birçok ünlü isim çıkacak: Dave Bautista, Joe Alwyn, Halle Berry, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Harrison Ford, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Scarlett Johansson, Ben Stiller, Oprah Winfrey, Rachel Zegler ve geçen yılın Oscar kazananları Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph’la Robert Downey Jr. Oscar töreni canlı yayınını Disney+’tan izleyebilirsiniz, kırmızı halıyla 2.30’da başlayacak gecede ödül töreni 3.00’ten itibaren yayında olacak.