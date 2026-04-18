‘Dans figürlerinde kendime güvenmem birkaç yıl sürdü’

Michael Jackson insan ömrünün bir, en fazla iki kez tanık olmaya yetebileceği, olağanüstü yetenekte bir sanatçıydı. 6 yaşında Jackson 5 grubunun solisti olarak başladığı müzik kariyerinde genç yaşta ‘Popun Kralı’ unvanını aldı. 2009’da 50 yaşında aramızdan ayrıldığında arkasında devasa bir müzikal miras bıraktı...

Oscar ödüllü Graham King yapımcılığında Antoine Fuqua tarafından yönetilen ‘Michael’ adlı biyografi filminde megastarın hem kariyerine hem de sahne dışındaki yaşamına yakından bakma fırsatı bulacağız. Gösterime 22 Nisan Çarşamba günü girecek filmde MJ’i ağabeyi Jermaine Jackson’ın oğlu Jaafar Jackson (29) canlandırıyor.

Böylesine efsanevi bir müzikal ikonu canlandırmak büyük fırsat ama diğer yandan da büyük bir sorumluluk. Filmle ilgili ilk yorumlara bakılırsa Jaafar bu sorumluluğun altından kalkmış gibi görünüyor. Peki, nasıl mı? İşte bugüne kadar verdiği gazete, dergi ve televizyon röportajlarından derlediğimiz bilgilerle Jaafar’ın ‘Michael Jackson olma’ yolculuğu...

25 Temmuz 1996 yılında dünyaya gelen Jaafar, 12 yaşında şarkı söylemeye ve dans etmeye başlamış. 2019’da ‘Got Me Singing’ adlı bir tekli yayımlasa da devamı gelmemiş. Gençlik yıllarındaki bir başka hayaliyse profesyonel bir golf oyuncusu olmakmış. Yapımcı Graham King’in amcasının filminin yapım haklarını aldığını öğrendiğinde ilk tepkisi “Acaba Michael’ı kim canlandıracak” olmuş. Ve 2020’de hayatının gidişatını değiştirecek o telefon gelmiş. Graham King’le önce telefonda görüşmüş, sonra Zoom’da ve en sonunda da bir öğle yemeğinde bir araya gelmiş. Jimmy Fallon’ın sunuculuğunu üstlendiği ‘The Tonight Show’da o günü şöyle anlatıyor Jaafar: “Graham bana daha önce oyunculuk yapıp yapmadığımı sordu. Yapmadığımı, hatta oyuncu olmayı da o güne kadar hiç düşünmediğimi söyledim.”

O gün gerçekleşen görüşmenin ardından geçen iki yıl boyunca çok çalışıyor Jaafar. Yani tahmin edilenin aksine bu fırsat ona altın tepsi içinde sunulmuyor. Rolü, üstesinden gelebileceğine hem film ekibini hem de ailesini inandırarak, kelimenin tam anlamıyla hak ediyor. Ve nihayet 2023’te Jaafar’ın filmde amcasını canlandıracağı resmi olarak açıklanıyor.

Jaafar’ın amcasıyla anıları zihninde çok net değil. Megastarın tüm ailenin bir araya toplandığı günlerde büyüdüğü yere geldiğini ve birlikte oyunlar oynadığını anımsıyor. Bir de Neverland’de (Sanatçının yaşadığı devasa çiftlik) saklambaç oynadıklarını, ata bindiklerini, film izlediklerini ve bol bol şeker yiyip eğlendiklerini...

Rolüyle ilgili olarak çalışmaya en baştan başlıyor Jaafar. Doğup büyüdüğü evde kendine bir araştırma odası oluşturuyor. Uyumak için yere ince, Japon tarzı bir şilte seriyor. Odanın duvarlarını megastarla ilgili bilgilerle, ondan alıntılarla kaplıyor. Amcasının arşiv görüntülerini izliyor, müziğini detaylı şekilde inceliyor.

Amcaya saygı duruşu

Sonra sıra Michael Jackson’ın ikonik dans koreografisine, kendine özgü şarkı söyleme tarzına geliyor. MJ’in ‘History’ turnesinin koreografları Rich+Tone’la çalışmaya başlıyor. Amcasının imza hareketlerini öğrenmesi aylar sürüyor. Ayna karşısında saatlerce figürleri tekrar ediyor. Vogue dergisine “Dans hareketlerinde kendime güvenmem birkaç yıl sürdü” diyor.

Jaafar şu sıralarsa filmin tanıtım organizasyonlarına katılmakla meşgul. Gittiği gecelerde tıpkı amcası gibi koluna kırmızı bir bant takıyor. Bu bant sayesinde hem Michael Jackson’a bir saygı duruşunda bulunduğunu ve hem de onu yanında hissettiğini söylüyor.

Mokasenleri ve eldivenleri hatıra olarak sakladı

Jaafar filmde Michael Jackson’ı canlandıracağını 1 yıl boyunca ailesinden saklamış. Ta ki kendine tam olarak güvenene kadar...

Amcasının hareketlerini direkt kopyalamak yerine o hareketlerin anlamını, özünü öğrenmeye çalışmış. Onun gibi duvarlara, aynalara olumlamalar yazmış.

Onu en çok zorlayan dönüş hareketi olmuş: “Doğal olarak, dengem nedeniyle sağa dönmek kolaydı. Ama Michael sola dönüyor. Aslında bunu doğru şekilde yapmaya başlamam, çekimlerden birkaç ay öncesine kadar mümkün olmadı. Tekrar tekrar yaparak öğrendim. Bir takıntı haline geldi.”

Interview dergisinde saatlerce süren provalarla ilgili şöyle diyor Jaafar: “Kendime hep şunu sorarım: ‘Acaba Michael’ın ayak parmakları o kadar antrenmandan sonra nasıl görünüyordu?’ Çünkü o mokasenleri giyip saatlerce çalıştıkça ayak parmaklarım değişmeye başladı.” Jaafar çekimler bittiğinde filmde giydiği mokasenleri ve eldivenlerini alıp hatıra olarak saklamış.

Setin ilk günü çekimler ‘Bad’ şarkısının performansıyla başlamış. İki hafta içinde bütün performans sahnelerini çekmişler. Meşhur ‘Thriller’ şarkısının çekimleri de orijinal kliple aynı yerde yapılmış. Gece gökyüzünde dolunay olması klibin ürkütücü atmosferini tamamlamış.