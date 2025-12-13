Dans eden goril 1’inci

Haberin Devamı

Doğayı koruma bilincini yayma amacıyla her yıl düzenlenen Nikon Komedi Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri’ne bu yıl 10 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bizim de eğlenceli fotoğraflar nedeniyle sonuçlarını beklediğimiz yarışmanın kazananlarının geçen hafta açıklanacağını duyurmuştuk. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Ruanda’daki Virunga Dağları’nda çektiği ‘High Five’ adlı fotoğrafıyla İngiliz amatör fotoğrafçı Mark Meth-Cohn oldu.

Yarışmanın birincisi Kenya’da fotoğraf safarisi tatili kazandı. Ama heyecan daha bitmedi! Halkın Seçimi Ödülü için comedywildlifephoto.com adresinde oylama sürüyor.

13 yaşındaki Grayson Bell suda boğuşan iki kurbağanın olduğu fotoğrafıyla hem Nikon Genç Fotoğrafçı Ödülü’nü kazandı hem de Sürüngen, Amfibi ve Böcek Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

Kuş Kategorisi’nde Warren Price’ın ‘Headlock’ adlı eseri ödüle değer görüldü.

Balık ve Diğer Su Canlıları Kategorisi’nde Jenny Stock, yüzünde gülümseme ifadesi olan balığın fotoğrafıyla ödülü aldı.

KISA KISA

‘Pele’nin saçına dikkat’

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) bağlı Hawaii Yanardağı Gözlemevi, Kilauea Yanardağı’nın patladığını duyurdu. Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre volkanın kuzey bacasından 15-30 metre yüksekliğinde lav püskürdü. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii’deki Kilauea, 1983’ten bu yana oldukça aktif ve nispeten düzenli aralıklarla patlıyor. Yetkililer yüksek düzeyde volkanik gazla birlikte ‘Pele’nin saçı’ olarak adlandırılan bir olaya karşı uyardı. Bu lav fıskiyesi sırasında oluşan sıcak ve cam benzeri volkanik yapılara verilen ad. Parçalar bacadan kilometrelerce uzağa taşınabiliyor. Yeni patlamayla birlikte volkanik parçaların patlama bacalarından 1 ila 3 kilometre uzaklıktaki alanlara düşebileceği uyarısı yapıldı.

Haberin Devamı

Kasım ayında yağışlar yüzde 43 azaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre bu yıl kasım ayındaki yağış miktarı mevsim normallerine göre yüzde 43, geçen yıla göreyse yüzde 39 azaldı. Türkiye genelinde tüm bölgeler normallerin altında yağış aldı. Yağışlarda, normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 59’la Karadeniz oldu. Kasım ayı yağışlarında Karadeniz Bölgesi’nde son 15, Akdeniz Bölgesi’ndeyse son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü. Artvin ve Rize’deyse son

65 yılın en düşük kasım ayı yağışı alındı. Rize’de metrekareye düşen yağış miktarı 178,9 kilogramken kasım ayında yalnızca 10,4 kilogramda kaldı. En büyük azalma yüzde 97’yle Artvin’de oldu. Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 8,4’ken bu rakam kasım ayında ortalama 5,2 gün oldu.