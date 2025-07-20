Damatlar halayın da organizasyonun da başında!

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Konya’da kız isteme merasiminde meşaleler yakıp kız evine yürüyünce önce sosyal medyanın sonra emniyetin ilgisini çeken damat, Venedik’teki 50 milyon dolarlık düğünle evlenen Jeff Bezos, arkadaşlarıyla sergiledikleri danslarıyla sosyal medyada viral olanlar... ‘Sürpriz teklif’ için günlerce çalışan damat sayısı da giderek artıyor. “Bu benim de özel günüm” diyerek sürecin her aşamasındaki rolünü güçlendiren damatlar bazen yaratıcı fikirleriyle gülümsetiyor bazen de dozu aşıp eleştiriliyor.İşin uzmanlarına ve yeni damatlara görüşlerini sorduk.

ARTIK DAHA AKTİF VE YARATICILAR

Belgin Yetiş, Düğün.com’un kurumsal iletişim ve içerik müdürü

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“Eskiden daha geleneksel ve eş-dost, aile memnuniyeti için düğünler yapılırken, şimdi çiftlerimiz biraz daha kendilerine ve arkadaşlarının eğlencesine odaklanan düğünler planlıyor. Bu süreçte damatlar evlilik teklifinden düğün mekânına, düğün konseptinden davetiye seçimine kadar pek çok detayda artık fikir belirtiyor, karar süreçlerine katılıyor. Özellikle şehirli ve beyaz yaka damat profili sürecin sadece finansal destekçisi olmaktan çıkıp kreatif ortağı haline geldi. Damat adayları düğünlerini bir şova çevirmeye çalışıyor. Mesela dans eğitimlerine katılıp düğünde eşiyle birlikte bir gösteri yapmaya, düğün günü göstermek üzere video çekimleri planlamaya daha istekliler.”

İris Hatem, Irisdreamdesigner firma sahibi

“Daha önce damatlar evlilik sürecinde çok ön planda değillerdi, genelde gelin, gelin annesi ve kayınvalidesi gelir; her şeyi seçer, tüm görsel ve akış detaylarıyla ilgilenirlerdi. Şimdiyse ilk toplantıdan sona kadar tüm süreçte gelin ve damat birlikte hareket ediyor, işbölümü yapıyor ve kararları ortak alıyor. Hatta anne-baba karar mekanizmasında artık hiç yok gibi. Yeni damat profili çok daha bilinçli, sürecin içinde olmayı seven, partneriyle birlikte hareket etmek isteyen ve kendi fikirlerini daha rahat ortaya koyabilen bir profil. Şöyle özetleyebilirim; eskiden damat misafir gibi gelirdi kendi düğününe, şimdi davet sahibi olarak geliyor.”

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Diz çökmekle bitmiyor

◊ Son 3-4 yıldır evlilik teklifleri adeta küçük çaplı organizasyonlara dönüştü, ciddi bütçeler harcanıyor. Teklif organizasyonları ister büyük olsun ister küçük, damat adayları daha yaratıcı, üzerine düşünülmüş ve ilişkilerine özel alternatifler üzerinde duruyor. Farklı lokasyonlar (bungalov evler, karavanlar, tekneler, kumsallar) popüler. Ayrıca deniz kenarında günbatımı teklifleri, ormanda rustik atmosferli sürprizler ve İstanbul manzaralı rooftop teklifleri de sık görüyoruz. Boğaz’a lazer yansıtmalı teklifler eskisi kadar yoğun yapılmıyor.” (Belgin Yetiş)

◊ “Damatların tercihlerinde en fazla belirleyici olan daha önce gitmiş oldukları düğünler ve sosyal medya... Bunlardan çok etkileniyorlar. İkinci olarak müstakbel eşlerinin zevk ve seçimleri onlar için önemli oluyor.” (İris Hatem)

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Sıra dışı istekler...

◊ Daha çok yurtdışında evlilik teklif etmeye hevesli damat adaylarından sorular geliyor. Bizi en çok şaşırtan, damat adaylarının evlilik teklifinde planladıkları hikâyeler oluyor. Örneğin; iş arayan sevgilisine mülakat görünümlü evlilik teklifi planlayan damat adayı, farklı hikâyelerden biriydi. Bir firmada, toplantı odasında mülakata gireceği yetkiliyi beklerken bir anda odaya giren sevgilisi, arkadaşları, pasta ve konfetilerle karşılaşan gelin adayı bunu heyecanla paylaşmıştı. (Belgin Yetiş)

◊ Damat ve arkadaşları gizlice prova yaparak düğün sırasında sürpriz bir dans sergilediler. Müzisyen bir damat müzik grubu eşliğinde sahneye çıkmak istedi. Bir keresinde köpeğiyle birlikte giriş yapmak isteyen bir damat oldu. (İris Hatem)

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‘Kasa kasa limon buldum’

Haziran ayında evlenen Adem Türker: “Kız arkadaşımı Michelin yıldızlı bir restorana, yıldönümümüzü kutlamak üzere bir akşam yemeğine götürdüm. Gecenin ortalarına doğru hiç beklemediği bir anda evlenme teklifi ettim. Eşim tasarımcı olduğu için ne istediğini çok iyi biliyor. Limon konseptli bir düğün yaptık. Kasa kasa limon bulma görevi bendeydi. Limonlu şeker dağıtılacaktı. Limon konseptli bir davetiye hazırladık. Davetiye kâğıdının nereden bulunacağı, hangi matbaada bastırılacağı gibi pratiğe dökülecek işler bendeydi.”

‘Yeni damatlar şov peşinde’

Nisan ayında ikinci evliliğini yapan Emre: “Avusturya’da tatildeyken manzaraya karşı evlilik teklif ettim. Hem önceki kuşak hem yeni damadım. Yeni damatlar biraz daha doğal akıştan kopuk, görsel ve şov peşinde. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi sanki sosyal medya için teklif ve düğün yapılıyor gibi. Ben önceki evliliğimde bu işlerde çok yoktum. İkinci evliliğimde gelinlik bakma noktasından mekân kiralamaya, organizasyona ve davet listesine kadar her şey bendeydi. Yani bu düğün sürecinin yüzde 100 içindeydim bir damat olarak.”