‘Daima fazlasını istiyor ve onun için çabalıyorum’

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Çağla Boz ile sıcak bir bahar gününde sakin bir kafede buluştuk. İçeriye girer girmez kendine has havalı yürüyüşü ve pozitif enerjisiyle tüm bakışları kendinde topladı. Kahvelerimizi söyledik, yerlerimizi aldık ve sohbete başladık.

◊ Podyumdan setlere uzanan bir kariyer yolculuğun var. Oyunculuk hep hayalin miydi?

Çocukluğumdan beri taklit yeteneğim vardı; öğretmenlerimizi, dizilerdeki karakterleri bire bir

canlandırırdım. Ama bunun oyunculukla bağlantısını hiç düşünmemiştim. İlk olarak bir tesettür markasının yüzü olarak başladım modelliğe, hatta New York Fashion Week’e kadar uzanan bir süreç yaşadım. Ancak son anda iptal oldu, şimdi iyi ki olmamış diyorum çünkü o defileye çıksam döndüğümde hayatımı kısıtlayabilirdi. Modellikten oyunculuğa geçişimse tamamen tesadüf. Güzellik merkezinde tanıştığım birinin tavsiyesiyle oyunculuk eğitimi aldım, o kişinin verdiği bir menajer numarası vardı. O numarayı aradım, ilk görüşmede de üç yıllık sözleşme imzalandı. Birkaç ay sonra da ilk projeme imza attım.

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◊ Küçük yerde büyümek seni nasıl etkiledi?

Balıkesir sokaklarında komşularla, esnafla, bir sürü insanla iç içe büyüdüm. O samimiyet bana hep gerçek olmayı öğretti.

◊ ‘Can Borcu’nda Yasemin karakterini canlandırıyorsun. Yasemin nasıl biri sence? Benzediğinizi düşünüyor musun?

Yasemin’le oldukça benziyoruz. Anaçlığı, duygusallığı, her şeyi iyiye çevirme çabası bana çok benzer. O da tıpkı benim gibi etrafındakileri sürekli toparlama çabası içerisinde. Enerjisi de bana çok yakın. Hatta Yasemin kesinlikle Yengeç burcu, tıpkı benim gibi.

◊ İlk projenden sonra kısa sürede iki farklı dizide rol aldın. Bu başarının sırrı ne sence?

Bence başarımın arkasında doğru iletişim yatıyor. İletişimi bir menfaat aracı olarak görmüyorum. Doğru bağ kurduğum her yer, her insan kendiliğinden bereket getiriyor. Zaten iyi niyetle yaklaştığında gerisi de nasip.

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◊ Sosyal medyada hep pozitif, hep enerjik görüyoruz seni. Gerçek hayatta da böyle misin?

Sosyal medyadaki enerjim rol değil, ama arada evde duvar izleyen bir Çağla da var tabii.

◊ Göz önünde olmak seni yoruyor mu?

Nasıl yorulabilirim ki? Daha yeni tanıştığım bir duygu ve bu ilgi beni çok mutlu ediyor. Emeğimin karşılığını insanların sevgisiyle almak güzel.

‘Eleştiriye açığım’

◊ Çağla’nın kaçış yolu nedir ya da neresidir?

Kaçtığım, sığındığım yer kesinlikle evim. Mutfağımda bir şeyler yaparım. Hayatta en sevdiğim şey Arnavutköy pazarından yeşillik alıp evde onları yıkamak, adeta şarj oluyorum, en büyük keyfim

bu. Bir başka kaçış yöntemim de spor yapmak. Çok kötü bir gün ya da gece geçirsem bile spor yaparak kendime gelebiliyorum.

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◊ Sporda bir rutinin var mı?

Çocukken profesyonel yüzücüydüm, turnuvalara katıldım ama sinüzit nedeniyle 12 yaşında bıraktım. Spor hep hayatımdaydı aslında. Ailemin spor salonunda büyüdüm, annem ve abim antrenördü. Şu an tenis oynuyorum, yüzüyorum ama set hayatının düzensizliği nedeniyle rutinim çok sık bozuluyor. Kendime yeni bir motto belirledim: Düzensizliğin içinde düzen kurmayı öğrenmelisin! Salon şart değil, evde 10 dakikalık egzersizlerle bile sürdürülebilir bir sistem yaratmaya çalışıyorum.

◊ Eleştiriye açık mısındır?

Eleştiriye son derece açığım, hatta aktif olarak arıyorum. Yakın çevreme sık sık sorarım: Böyle mi görünüyorum? Dışarıdan nasıl algılanıyorum?

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◊ Kendini en çok hangi konuda eleştiriyorsun?

Kesinlikle en çok denge konusunda eleştiriyorum. İlişkilerde, işte, özel hayatta... Hep ‘fazla’ya kaçıyorum. Şu sıralar dengeyi yakalamak için meditasyon yapıyor, kendime mektuplar yazıyorum. Her gün biraz daha iyi olmaya çalışıyorum, mükemmel değil ama ‘yeterince iyi’ olmak

için çabalıyorum.

◊ Aşkla aran nasıl?

Aşkla aram iyi, aşkı seviyorum.

◊ Hayatında biri var mı?

Şu an aşk benden biraz uzak. İki kişilik düşünmek istemediğim bir dönemdeyim, bir süre de uzak dursun.

‘İçimde keşfedilmeyi bekleyen bir sürü yetenek var’

◊ En büyük hayalini sorayım. Neyi düşlüyorsun?

Bir restoran açacağım; hayal değil, yapacağım bunu. Kariyerimde ‘oh’ diyebileceğim bir noktada, sevdiklerimi ve sektörden insanları ağırlayacağım bir mekân hayal ediyorum. Öyle bir yer olacak ki, dünyanın hiçbir yerinde yiyemeyecekleri lezzetler sunacağım. Tabii oyunculukla ilgili de büyük hedeflerim var; en iyi versiyonum için çalışıyorum. Hiç ‘az’ı kabul etmiyorum. Niye az isteyeyim ki? Daima fazlasını istiyor ve onun için çabalıyorum.

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◊ Tiyatro yapmayı düşünüyor musun?

Kesinlikle müzikal yapmak istiyorum. Aslında sahneyle ilgili her şeyi denemek istiyorum. İçimde keşfedilmeyi bekleyen bir sürü yetenek var.