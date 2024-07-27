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Tokyo 2020’deki madalya rekorumuzun ardından milli sporcularımız yeni başarılar için sporun en yüksek sahnesine çıkıyor. Olimpiyat Oyunları’nın ‘Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü’ (Citius, Altius, Fortius) sloganının yanına ‘Türkiye için daha çok madalya’ eklemek istiyoruz. Cuma akşamı düzenlenen açılış seremonisiyle resmen başlayan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 11 Ağustos’a kadar devam edecek. Ardından da paralimpik oyunlar başlayacak.

Türkiye en fazla spor branşında madalyayı Tokyo 2020’de elde etti. Okçuluk, artistik jimnastik ve karate branşlarında ilk kez madalya sevinci yaşadık. Ay yıldızlı formayla mücadele edecek sporcularımız bu yıl 18 farklı branşta yarışacak. Hedefimiz madalya sayısını olabildiğince yukarı çekmek.

YÜZME

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‘Emeklerimin karşılığı...’

Kuzey Tunçelli (16), 1500m ve 800m serbest stil

◊ Sabah, akşam 4,5 saatlik yüzme, 1 saatlik kara antrenmanı olmak üzere her gün düzenli olarak uyguladığımız bir planımız var. Haftanın bir günü de dinleniyoruz.

◊ Mykhailo Romanchuk uzun mesafe yüzücüleri arasında efsanevi isimlerden. Avrupa şampiyonasında böyle bir rakibi geçmek ve yarışın ardından kendisinden hakkımda güzel cümleler duymak çok motive ediciydi.

◊ Büyük bir tecrübe yaşayacağım ve bundan dolayı çok gururluyum. Başardığımı, emeklerimin karşılığını aldığımı ve bunun son olmayacağını hissediyorum.

‘Hedefimiz Türkiye rekoru kırmak’

Ela Naz Özdemir (18), 4x200m serbest stil bayrak yarışı

◊ Olimpiyatlara katılmak her sporcunun hayali... Hiç kolay olmadı ancak emeklerimizin karşılığını almak yaptığımız spora daha çok bağlanmamızı sağlıyor.

◊ Hedefimiz en son Belgrad’da yüzdüğümüz dereceden daha hızlı olup yeni Türkiye rekorunu kırmak. Bu derece bizi dünya sıralamasında yukarı taşıyacak.

◊ 12 yaşımdan beri ulusal ve uluslararası müsabakalara katılıyorum. Olimpiyatlara ilk kez katılacağım. Heyecanlıyım. Ancak daha öncesinde Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma şansı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bu stresi ve baskıyı biraz da olsa hafifletiyor.

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‘Damga vuracağız’

Berkay Ömer Öğretir (26), 100m kurbağalama

◊ Ülkemizi gururlandırmanın verdiği motivasyon, daha fazlasını yapmak için bize güç verdi. Bunun sonucunda da katılım hakkını kazandık.

◊ Bir önceki oyunlarda yarı finali çok az bir farkla kaçırmıştım. Hedefim yarı finale kalmak, ardından da final… Bu süreçte yaptığımız tüm çalışmaları bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyorum.

◊ Bence olimpiyatların en zevkli müsabakaları yüzme yarışları. Bizler de bu yarışta olacağız. Avrupa Futbol Şampiyonası'na futbol takımımızın damga vurduğu gibi biz de olimpiyatlara damga vuracağız.

‘Hazırlıklar mental açıdan zordu’

Berke Saka (21), 200m karışık, 100m sırtüstü

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◊ Ülkemi sporun en yüksek ve en zor müsabakasında yüzme alanında temsil etmek, bugüne kadarki bütün çabamın ve emeklerimin karşılığını almışım gibi hissettiriyor.

◊ Hazırlık süreci fiziksel ve mental anlamda çok zorlu bir süreç. Birçok kamp ve yarıştan sonra hedefimiz olan yarışa odaklı bir yolu takip ediyoruz antrenörümle beraber.

◊ Hedefim, ülkemi en iyi şekilde temsil edip en iyi sonucu elde etmek. En büyük rakibim mental ve fiziksel zorluklar. İkinci olimpiyatım olacak. Yaklaşık 15-16 yıldır profesyonel yüzüyorum.

OKÇULUK

‘Kazandığım başarılar daha fazlası için iştahlandırıyor’

Mete Gazoz (25)

◊ Tokyo’da madalya rekoru kırdık ve birçok ilke imza attık. Tokyo 2020, Türk spor tarihinde her zaman çok güzel anılarla hatırlanacak. Ancak oraya bağlı kalmamalıyız. Tokyo’dan ilham alıp Paris için daha yüksek hayaller kurmamız gerekiyor. Yeni zaferler kazanma zamanı.

◊ Üç sene göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Olimpiyat şampiyonluğundan sonraki sürece bir dünya, bir Avrupa şampiyonluğu sığdırdım. Bu süreçte büyüdüm ve tecrübelendim. Rio’daki kafilenin en genci olan Mete’yle, Paris’e giden Mete elbette aynı değil. Ancak bir ortak özellikleri var: Tutkuları.

◊ Paris’e, son olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlarıyla gideceğim. Tarihte, üç unvanı aynı anda elinde bulunduran başka bir okçu olmadı. Bu unvanları taşımak hem büyük bir gurur hem de büyük bir sorumluluk. Kazandığım başarılar, daha fazlası için beni iştahlandırıyor.

◊ Paris’e yeniden olimpiyat şampiyonu olmak için gidiyorum. Rio’dan sonra, Tokyo için halkımıza bir söz vermiştim; “Şimdi olmadı ama Tokyo’da altın madalya benim olacak” demiştim. Ne mutlu bana ki sözümü tutabildim. Umarım yine altın madalyanın sahibi olurum ve tüm halkımızı gururlandırırım. Heyecanlıyım, umutluyum ve oldukça motiveyim.

ATLETİZM

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‘Çekilen ıstırabın önemi yok’

Tuğba Danışmaz (24), üç adım atlama

◊ Tokyo 2020’yi bir kişiyle kaçırmıştım, o zamandan beri hâlâ kalbim buruk ama bu sefer nasip oldu, çok gururluyum ve mutluyum. Bir sporcunun kendini gösterebileceği en üst sahne… Olimpiyat için ilk hedefimiz seçmeyi başarılı bir şekilde atlatıp finale kalmak, sonrası sürpriz olsun.

◊ Bu sene çok iyi hazırlandık. Barajı geçip Paris’e gideceğimizden emindik. Sonuçta da öyle oldu. Bu nedenle çekilen ıstırabın önemi yok.

◊ Rakiplerim daha önce yarıştığım atletler. Derecesi çok iyi olanlar zaten var, herkes madalya adayı. Kimin nasıl bir performans sergileyeceği değil, bizim ne yapacağımız önemli.

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Şaşmaz bu branştaki ilk madalyamızı haziranda kazandırdı.

‘Madalya alırsam vefat eden hocama adayacağım’

Ersu Şaşma (24), sırıkla atlama

◊ Heyecanlı, motive ve inançlı hissediyorum. Ülkemi temsil etmek ve olimpiyat ruhunu yaşamak için sabırsızlanıyorum. Hazırlık sürecim oldukça yoğun ve disiplinliydi. Antrenörümle birlikte detaylı bir plan oluşturduk ve bu plana sıkı sıkıya bağlı kaldım. Bu süreçte bazı önemli yarışmalara da katılarak kendimi test etme imkânı buldum.

◊ Hedefim öncelikle finale kalmak ve orada da madalya kazanmak. Biliyorum, bu kolay bir hedef değil, ama ben kendime inanıyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katıldım. Fakat maalesef o sene olimpiyatlar pandemi nedeniyle tam olarak istenilen havada gerçekleşemedi. Yine de benim için unutulmaz bir deneyimdi. Orada birçok tecrübe edindim ve eksiklerimi gördüm. Bu eksikleri gidererek Paris'e daha da hazır hale geldim.

◊ Madalya kazandığım takdirde ilk yapacağım şey ailemin ve hocamın yanına giderek bu başarıyı onlarla kutlamak olur. Onların desteği ve emeği olmadan bu başarıyı elde edemezdim. Daha sonra da İbrahim Halil Çömlekçi Hocamın mezarını ziyaret edip bu madalyayı ona adayacağım. Kendisi benim için büyük bir ilham kaynağıydı ve bu yola onun sayesinde adım attım.

JİMNASTİK

İLK KEZ TAKIM OLARAK OLİMPİYATLARDAYIZ

Paris’te ülkemizi Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Emre Dodanlı temsil edecek.

‘Bu branşın yükselen yıldızıyız’

Ferhat Arıcan (30)

◊ Üst üste üçüncü kez ülkemi Olimpiyat Oyunları’nda temsil edeceğim. Çok büyük bir gurur. Tokyo’da bu branştaki ilk olimpiyat madalyamızı kazanmıştım. Paris’e olimpiyat madalyalı ve çok daha tecrübeli bir sporcu olarak gidiyorum.

◊ Bir büyük hedefimse takımımızla beraber gerçekleştirmeyi amaçladığımız başarılar. Tarihimizde ilk kez jimnastik branşında takım olarak yarışacağız. İlk hedefimiz takım finalleri. Takım finallerine kalmaya hak kazanırsak bu ülke jimnastiğimiz için çok kıymetli bir kilometre taşı olacak. Dünyada jimnastiğin yükselen yıldızı olduğumuzu bir kez daha gösterme fırsatımız olacak. Bu takım birçok ilki başardı ve kendini kanıtladı. Yeni hedefimize de ulaşacağımızı düşünüyorum.

'Tokyo’dan gereken dersleri çıkardım’

Adem Asil (25)

◊ Ülke tarihimizde ilk defa Olimpiyat Oyunları’nda takım olarak mücadele etmeye hak kazandık. Bu nedenle, Paris bizim için çok daha özel bir olimpiyat olacak. Hedefimiz, takım olarak en iyi mücadelemizi vermek ve ülkemizi gururlandırmak.

◊ İlk olimpiyat tecrübemi Tokyo’da yaşadım ve atlama masasında madalyayı kıl payı kaçırdım. İkinci atlayışımda elim yere değdi, bir noktada madalyayı elimle vermiş oldum. Tokyo’dan gerekli tüm dersleri çıkardığıma inanıyorum. Bunun en önemli kanıtları da kazandığım dünya ve Avrupa şampiyonlukları. Paris’e çok daha tecrübeli bir Adem Asil olarak gideceğim. En büyük hedefim kürsünün en üst basamağına çıkarak üçlüyü tamamlamak.

‘Madalya alırsam Paris’te nişanlımla akşam yemeği...’

Ahmet Önder (28)

◊ Hazırlık için 3 yıl gibi bir süremiz vardı. Özellikle olimpiyatları hedeflediğimiz kamplarımız ve antrenmanlarımız son yılda yoğunlaştı. Çeşitli yarışmalara katılarak kendimizi görme şansı elde ettik. Artık daha tecrübeli bir sporcuyum. Daha sakinim ve odaklanabiliyorum.

◊ Hedefim, performansımın en iyisini verebilmek. Madalya gönlümden geçer tabii ama bunu bir baskı unsuru olarak kendime yüklemiyorum. Ben iyiysem, sağlıklıysam ve mutluysam, gelebilecek her sonuca açığım.

◊ Madalya alırsam herhalde ilk olarak nişanlımı ararım. Olimpiyatlardan sonra evleneceğim. Bugüne kadar hep yanımda oldu, hep beni destekledi. Paris'te evlilik teklifi etmiştim, madalya kutlamasını da Paris'te güzel bir akşam yemeğiyle yaparız.

VOLEYBOL



‘Desteğinizi bekliyoruz’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

◊ Üst üste ikinci kez katılacağımız Olimpiyat Oyunları öncesinde oldukça heyecanlıyız. Grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edeceğiz. İlk hedefimiz gruptan çıkarak çeyrek finale yükselmek. Ardından adım adım madalyaya ilerlemek istiyoruz. Çeyrek finalde rakibimizin kim olacağını bilmiyoruz ancak o turu da geçip yarı finale kalarak olimpiyat tarihimizde bir ilki daha yaşamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yarın ilk maçımıza çıkacağız. Türk halkının son maça kadar bizlerin yanında olacaklarını biliyor ve desteklerini bekliyoruz.

Açılış töreninde bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıdılar.

SAYILARLA PARİS 2024

5.084 (MADALYA)

Madalyalar Fransa darphanesi Monnaie de Paris tarafından üretildi ve Paris merkezli lüks mücevher firması Chaumet tarafından tasarlandı. Madalyanın içinde Eyfel Kulesi’nden parçalar da var.

8.3 (MİLYAR EURO)

Olimpiyat Oyunları’na 100 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapacak Fransa’nın oyunlar sırasında ülke ekonomisine

girmesini beklediği meblağ.

102 (MİLLİ SPORCU)

18 branşta 54 kadın, 48 erkek toplam 102 sporcumuz Paris 2024’te mücadele edecek. Londra 2012’den sonra ikinci kez kadın sporcu sayımız erkek sporcularımızdan daha fazla.

‘MARATON HALKA AÇIK’

Maraton yarışı olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda düzenlenen çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular olimpik sporcularla aynı parkurda yarışacak.

KADIN-ERKEK SPORCU ORANI EŞİT

Tokyo 2020’de yüzde 48,8’lik kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilmişti. Cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024’te yüzde 50-50’lik oranla tam olarak ulaşıldı.

VE DAHA ÇOK MADALYA!

ESKRİM



‘Hedefim en iyi oyunumu sergilemek’

Nisanur Erbil (21)

◊ Türk eskrimine bir ilki daha yaşatmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Spora ilk başladığım günden itibaren en büyük hedefim olimpiyat madalyasıydı ve bu hedef için ilk adımımı 21 yaşında atıyor olmak çok daha farklı bir his. Türk eskrimini, benden yaşça büyük, deneyimli ve iddialı ülkelerin sporcularının olduğu bu arenada, en güzel şekilde temsil etmek istiyorum.

◊ İlk olimpiyatım olması düşüncesi beni gerçekten orada, eskrimimi en iyi şekilde piste dökmek için çok kamçılıyor. Hedefim en iyi oyunumu sergileyip madalya yolunda emin adımlarla ilerlemek. Pistte en iyi oyunumu sergilersem eminim madalyaya ortak olabilirim. Ama her zaman dediğim gibi iş tamamen o gün gününde olabilmekle alakalı.

‘52 yıllık aradan sonra..’.

Enver Yıldırım (28)

◊ En iyimi sergilediğim takdirde altın madalya alabilecek potansiyele sahibim. Hem zihinsel hem de fiziksel anlamda yoğun bir şekilde çalıştım. Haftanın 5 günü 6 saatlik antrenmanlarımız oluyor. Eskrime gerekli tüm unsurları çalışıyoruz. Hafta sonları yürüyüş ve yoga aktivitesi yapmaya özen gösteriyorum. Zihinsel antrenmanlarıma gerekli vakti ayırıyorum. Bunların yanı sıra beslenmeme ve dinlenmeme özen gösteriyorum.

◊ 52 yıl aradan sonra bu branşta yarışacağız. Böyle bir gururu ülkeme yaşatmanın duygusunu kelimelere dökmek kolay değil. Çığlık atmaya başladım, kendimi susturamadım.

GÜREŞ

'Gerekeni yapacağız’

Buse Tosun Çavuşoğlu (28), serbest stil

◊ En büyük hedefim Olimpiyat Oyunları’ydı ve seribaşı olarak katılacağım. Altın madalyanın en güçlü adayıyım. Son Avrupa ve dünya şampiyonu unvanının sahibiyim. Son bir basamak kaldı, o da olimpiyat şampiyonluğu. Bunun bilincindeyim.

◊ Güreş ata sporumuz. Olimpiyat tarihine bakarsak 104 madalyadan 66’sını bu branşla kazandık. Ülkemizin kazandığı ilk altın madalya 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda Yaşar Erkan ile geldi. Biz de kadın güreşçiler olarak sorumluluğumuzun ve beklentinin farkındayız ve gerekeni yapacağız. Her sıklette şampiyonluğa adayız. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve bu gururu ülkemize yaşatırız.

BADMINTON



‘Tecrübem daha fazla, hedefim daha çok büyük’

Neslihan Arın (30)

◊ Olimpiyat hazırlığını iki şekilde değerlendirmek gerek. Fiziksel olduğu kadar, mental olarak da kendinizi dünyanın en büyük spor organizasyonu için hazırlamanız gerekiyor. Benim açımdan da yoğun, yorucu ama keyifli geçen bir dönemdi.

◊ İlk oyunlara katıldığımda 17 yaşında ve çok tecrübesizdim. İkinci katılışımda daha temkinli ve oyunlara daha hâkim bir Neslihan vardı. Bu sefer tecrübem çok daha fazla ve hedefim çok daha büyük. Branşımda bir ilki daha gerçekleştirmek ve gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum.

MASA TENİSİ



‘Her maç, her tur önemli’

Sibel Altınkaya (31)

◊ 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemi ve Fenerbahçemizi temsil edeceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Olimpiyat hazırlıklarıma yurtiçi ve yurtdışı devam ediyorum. Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Her maç ve

her tur benim için önemli.

İlk kez olimpiyatlara katılıp bu tarihi anı yaşamak tarifsiz bir mutluluk. Çok heyecanlı,

bir o kadar da gururluyum.

BİSİKLET



‘Asıl savaş kendimle...’

Burak Abay (28), yol bisikleti

◊ Hedefim olimpiyattı. 2,5 sene önce planını yaptım. Fiziksel performans, sağlam bir irade şart. Bisiklet sporu sürprizlere çok açık. Ciddi kazalarım oldu, geri dönüşler beni zorladı, mental çöküşler yaşadım fakat o iradeyi kaybetmedim. İnancıma ve hedefime sadık kaldım, kotayı aldım.

◊ Paris’teki parkur hayli zorlu olacak, ülkeler en iyi sporcularını gönderiyor.

Ben de en büyük savaşı kendimle vereceğim. Bunun için kendimi her konuda geliştiriyorum. Olimpiyat seyircilerimizin elimden gelenin en iyisini yapacağımı bilmelerini istiyorum ve yaklaşık 7 saat sürecek bu mücadeleyi kaçırmamalarını öneriyorum.

JUDO



‘En iyisi olabilmek için...’

Fidan Ögel (22)

◊ Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ettiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Çok fazla antrenman yaptık, çok fazla emek harcadık. Stresi yönetmek, müsabakaya odaklanmak ve en iyisi olmak için mücadele verdik.

◊ Hedefim milletimiz ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve kürsünün en üstünde olmak. Olimpiyatlara ilk kez katılıyorum, bu yolda bana inanan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Judo tarihimizin en yüksek katılımıyla (8 sporcu) Paris’te yarışacağız, bütün takım arkadaşlarıma güveniyorum.

ATICILIK

‘Gelecek nesle mümkün olduğunu göstermek istiyorum’

Şevval İlayda Tarhan (24), 10m havalı tabanca

◊ İlk kez olimpiyatlara katılıyorum. Haftada

7 gün, günde 3 antrenman yaptığım zamanlar oldu. Küçük yaşlarımdan bu yana hep istediğim bir şeydi.

◊ Atıcılıkta bu yıl rekor katılımla olimpiyatlara gidiyoruz ve ekibimiz hem güzel bir uyum içerisinde hem de bir o kadar güçlü. Atıcılık bizim ata sporlarımızdan biri.

◊ Atıcılık branşında birçok ilke imza atmış bir kadın olarak en büyük hayallerimden biri gelecek nesillere her başarının mümkün olduğunu gösterebilmek, onlar için yolu açmak.

FORMULA KITE



‘Tarif edilemez bir mutluluk’

Derin Atakan (18)

◊ Çok heyecanlıyım, 18 yaşında olimpiyatlara gidebilmek tarif edilemez bir mutluluk, ülkemi ve kulübümü temsil ediyor olmak çok gurur verici. Stresimi yönetebilmek için psikoloğumla bol bol görüşüyorum. Olimpiyatlarda 20 ülke yarışacak, benim hedefim ilk 10 ülke içine girip finallere kalabilmek. Kendi performansıma göre ilk 13 ülke içerisinde yer alabileceğimi düşünüyorum ama hedefim ilk 10. Bir ayın 20 günü neredeyse kamp yapıyorum.

YELKEN



‘Beş kez üst üste başarmak gurur kaynağı’

Deniz Çınar (39), 470 Mix

◊ Olimpiyat Oyunları her sporcunun hayali ve spor kariyerinin zirvesi. Bu seviyeye ulaşmak ve bunu beş kez üst üste başarmak gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıda bireysel çaba kadar takım çalışmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.

◊ Bu oyunlar 4 yelken sporcusunun ilk olimpiyat deneyimi olacak. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar genç bir ekiple katılacağız. Bu durumun önemini kavramalıyız ve gelecek yıllarda sporcularımızın olimpiyat madalyası hedeflerine ulaşmaları için doğru planlama yapmalıyız.

BOKS



‘Şampiyon olmaya gidiyorum’

Buse Naz Çakıroğlu (28)

◊ Kendimi heyecanlı ama bir o kadar da hazır hissediyorum. Ben ve ekibim Paris Olimpiyatları için gerçekten her şeyi yaptık. Sadece olimpiyat şampiyonluğu için gidiyorum, tek isteğim bu.

◊ 2021’deki oyunların dönüşünde ailem ve kulübüm Fenerbahçe başta olmak üzere yanımda olan herkesi bu sene şampiyonlukla kucaklamak istiyorum.

‘Durmuyorum, bu başarılar bana yeter demiyorum’

Busenaz Sürmeneli (26)

◊ Tokyo 2020'de altın madalya kazanıp İstiklal Marşımızı kürsünün en tepesinde dinleme ve tüm dünyaya dinletme onuruna eriştim. O günden bugüne bir dünya, bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandım. Durmuyorum, bu başarılar bana yeter demiyorum.

◊ Elimden gelenin fazlasını vererek antrenmanlara devam ediyorum.

Paris 2024'te de ülkeme büyük sevinçler yaşatmak istiyorum. Tüm kafilemize, tüm Fenerbahçe camiamıza sağlıklı ve başarılarla dolu bir olimpiyat geçirmeyi diliyorum.

KÜREK



‘TV’den izlerdim, şimdi orada olacağım’

Elis Özbay (22)

◊ İlk Olimpiyatım Oyunlarım olacağı için

tabii ki çok heyecanlıyım. 2021’de televizyondan izliyordum, şimdi ülkemi bu branşta temsil eden ilk kadın sporcu olarak katılacağım, mutlu ve gururluyum. Çok uzun bir hazırlık sürecim oldu ama hayalimi gerçekleştirme motivasyonuyla antrenmanlarıma devam ediyorum. Ülkemi ve kulübüm Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum.

TEKVANDO



‘Yarım kalan hikâyem tamamlanacak’

Nafia Kuş (29)

◊ Kariyerimin tek eksik madalyası… Paris'te kazanacağıma inanıyorum. Benim için yarım kalmış bir hikâyenin tamamlandığı olimpiyat olacak.

◊ Geçmiş turnuvalara hazırlık sürecim, aynı zamanda olimpiyata da hazırlıktı. Son dünya şampiyonu, Avrupa oyunları şampiyonu ve dünyanın bir numarası olarak bu süreci başarılı bir şekilde tamamladığımı düşünüyorum.

◊ Tarihimizdeki ilk tekvando kadın olimpiyat şampiyonu unvanını ülkemize getirince ilk yapacağım şey omuzlarıma al bayrağımızı alıp tataminin (minder) etrafında nefesim kesilinceye kadar koşmak ve başardım diye haykırmak.

‘Halkımızın kıymetli desteği itici güç’

Merve Dinçel Kavurat (24), 49 kg

◊ Olimpiyat kelimesi bile tüyleri diken diken etmeye yetiyor. Hepimiz bu muazzam organizasyonun bir parçası olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Çekilen onca çile, yapılan fedakârlıklar, çalışmalar ve niceleri… Hepsi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için. Paris biletlerimizi cebimize koyduk. Ama bitti mi? Hayır, her şey yeni başlıyor. Şimdi daha önemli bir görevimiz daha var: Ülkemizi gururlandırmak.

◊ Her büyük yarışmada kürsüde yer aldım. Paris öncesi bu başarılar elbette bana itici bir güç oluyor. Bir diğer önemli itici gücüm halkımızın kıymetli desteği. Çok heyecanlı ve umutluyum. Paris’te ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kürsünün en üst basamağına çıkmak en büyük hayalim. Şimdi emeklerimizin karşılığını alma zamanı.

Millilerimizin seyahat ve seremoni kıyafetlerini Vakko, spor ekipmanınıysa Adidas hazırladı.



◊ 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları spor ve modayı bir araya getiriyor. Hem Türkiye’den hem de küresel çapta birçok moda markası, sporcuların kıyafetlerini tasarlamak için yarışa girdi.

◊ Tokyo 2020’nin ardından Vakko yeniden Team Türkiye sporcularının seyahat ve seremoni kıyafetlerini tasarladı. Seyahat ve seremoni kıyafetlerini kapsayan iki farklı kategoriden oluşan Paris 2024 Team Türkiye koleksiyonunda; her iki kategoride, kadın ve erkek sporcular için üç parçadan oluşan farklı takımlar var. Kırmızı ve beyazın hâkim olduğu tasarımlara barışın simgesi gökyüzü mavisi eşlik ederken koleksiyonda dikkat çeken dikey ve yatay çizgilerse tasarımlara dinamik bir görünüm kazandırmanın yanı sıra sporcularımızın madalya yolundaki başarılarının da sürekliliğini simgeliyor.

◊ Team Türkiye isimli koleksiyonuyla 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için koleksiyon hazırlayan bir diğer markaysa Adidas oldu. Türkiye için hazırlanan özel koleksiyon, Türk bayrağından ilham alan kırmızı ve beyaz renklerin yanı sıra somon rengi de eklendi.

◊ Prada’dan Berluti’ye, Nike’tan Kenzo’ya kadar birçok moda devi farklı ülkelerin farklı daldaki takımların koleksiyonlarını tasarladı. Örneğin Prada, Çin Milli Kadın Futbol Takımı’nın kıyafetlerini tasarlarken Berluti, Fransız takımının açılış ve kapanış seremonisindeki giysilerini hazırladı. Nike ise Amerika’nın atletizm sporcuları için ülkenin ulusal renklerinde tasarladığı şort ve atletleri tanıttı. The North Face, Skims ve Asics, Paris Olimpiyatları’na moda dokunuşu yapan diğer markalar arasında.