Ã‡ok zor fark ediliyor, gÃ¶rme kaybÄ±na yol aÃ§Ä±yor

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GÃ¶z iÃ§i basÄ±ncÄ±n artmasÄ±yla optik sinirin zarar gÃ¶rmesi glokoma neden oluyor. Tedavi edilmezse kalÄ±cÄ± gÃ¶rme kaybÄ±na yol aÃ§abilir. Belirti vermeden ilerlediÄŸi iÃ§in ileri evrede farkÄ±na varÄ±lÄ±yor. Bu da tedavi seÃ§eneklerini sÄ±nÄ±rlÄ±yor. DÃ¼nyada milyonlarca insanÄ± etkileyen glokom, erken teÅŸhis edildiÄŸinde kontrol altÄ±na alÄ±nabiliyor. 12 Mart DÃ¼nya Glokom GÃ¼nÃ¼ vesilesiyle, glokom hakkÄ±nda merak ettiklerimiziÂ doktorlara sorduk.Â

Belirtileri neler?

Erken evrelerde genellikle bir belirti ve bulgu olmuyor. BaÅŸ ve gÃ¶z Ã§evresinde aÄŸrÄ±, bulanÄ±k gÃ¶rme, gÃ¶zlerde dolgunluk hissi gibi belirtiler hissedilebiliyor. Genellikle hasar oluÅŸtuÄŸunda fark ediliyor.

NasÄ±l teÅŸhis edilir?

Genellikle baÅŸka bir nedenle yapÄ±lan gÃ¶z muayenesi esnasÄ±nda, gÃ¶z iÃ§i basÄ±nÃ§ artÄ±ÅŸÄ±, gÃ¶z tansiyonu geliÅŸtiÄŸini gÃ¶steriyor. Ancak sadece gÃ¶z iÃ§i basÄ±ncÄ±n artÄ±ÅŸÄ± tanÄ± konulmasÄ± iÃ§in yeterli deÄŸil.

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Ne derece yaygÄ±n?

Glokom kÃ¶rlÃ¼klerin en sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmesinin ikinci sebebi. TÃ¼m yaÅŸlarda glokom sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 2 olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. YaÅŸla beraber sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor. 2050 yÄ±lÄ±nda glokom sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ kat artmasÄ± bekleniyor.

Neye dikkat etmeli?

Glokomu olan kiÅŸilerin bazÄ± ilaÃ§larÄ± almalarÄ± gÃ¶z tansiyonunu yÃ¼kseltebilir. DoÄŸru beslenme, dÃ¼zenli spor yapmak, ayrÄ±ca sigara ve alkol gibi saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan uzak durmak da Ã¶nemli.

Neler artÄ±ÅŸa sebep olur?

GÃ¶z tansiyonunu etkileyen faktÃ¶rler arasÄ±nda kÄ±smen de olsa hipertansiyon sayÄ±labilir. Kalp ve damar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan beslenme ve spor kadar sigara iÃ§memek risk artÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in kritik.

Risk gruplarÄ± kimler?

60 yaÅŸ Ã¼zeri kiÅŸilerde, yÃ¼ksek hipertansiyonu olanlarda ve ailede glokom geÃ§miÅŸi varsa risk daha yÃ¼ksek. Ä°nce kornea, yÃ¼ksek miyop, steroid kullanÄ±mÄ±, gÃ¶z yaralanmasÄ± gibi durumlar daÂ riski arttÄ±rÄ±yor.ÂTeÅŸhiste gÃ¶z tansiyonu Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yeterli mi?

Glokom teÅŸhisinde gÃ¶z tansiyonu Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼yle birlikte kornea kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶rme alanÄ± ve optik sinir lif kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n OCT (gÃ¶z tomografisi) ile takibi gerekir.

Genetik faktÃ¶rler Ã¶nemli mi?

AÃ§Ä±k aÃ§Ä±lÄ± glokomda Ã¶zellikle birinci dereceden akrabalarÄ±n glokomlu olmasÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n aile Ã¼yelerinde gÃ¶rÃ¼lme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yedi kat arttÄ±rÄ±yor. Ailede glokom hastasÄ± olanlar her yÄ±lÂ kontrol yaptÄ±rmalÄ±.

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Tedavi yÃ¶ntemleri neler?

Ã–nce gÃ¶z iÃ§i basÄ±ncÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ren damlalar kullanÄ±lÄ±r. Ä°laÃ§la gÃ¶z tansiyonu normal sÄ±nÄ±rlara Ã§ekilebilirse hasta Ã¶mÃ¼r boyu ilaÃ§ kullanÄ±r. Ä°laÃ§ tedavisi etkili olmazsa lazer ya da cerrahi yÃ¶ntemlere baÅŸvurulabilir.

Tedavi edilmezse ne olur?

GÃ¶z tansiyonu yÃ¼kseldikÃ§e gÃ¶zde kÃ¶r noktalar oluÅŸur, gÃ¶rme alanÄ± daralÄ±r, ileri dÃ¶nemde tÃ¼nel gÃ¶rme (boru iÃ§inden) dediÄŸimiz Ã§evre gÃ¶rmenin tamamen kaybÄ± ortaya Ã§Ä±kar.Son evrede kÃ¶rlÃ¼ÄŸe neden olur.

KatkÄ±da bulunanlar

GÃ¶z hastalÄ±klarÄ± uzmanlarÄ± Dr. Feride PÄ±nar

DoÄŸru ve Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Ä°brahim Åžahbaz