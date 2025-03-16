‘Çoğu insan narsisti anlamaya çalışıp onu değiştirebileceğini düşünüyor’

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Klinik psikolog Ezgi Taboğlu, aynı zamanda hukuk mezunu. Uzun yıllar boyunca kriminoloji alanında çalışan yazar, İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde kriminoloji yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüyor ve klinik psikoloji alanında uzmanlaşıyor. İlk kitabı ‘Bir Narsiste Âşık Olmak’ ile narsist kişilerle romantik ilişki yaşayanların ilişki içindeki dönüşüm süreçlerine, duygu değişimlerine ve ilişkinin farklı evrelerine odaklanıyor. Kitabı yazma sürecinin 4 yılı aşkın bir zaman aldığını söyleyen Ezgi Taboğlu hem kişisel hem de profesyonel hayatında gördüğü belirli bir ilişki dinamiğinden yola çıkmış.

“İnsanlar bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyor ama tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlanıyor. Bu soru işaretleriyle yola çıktım, bolca araştırma yaptım. Kitapta yalnızca narsisizmi değil, bir narsistle ilişki yaşayan kişilerin deneyimlerini ve bu ilişkilerin doğasını da ele aldım” diyen Taboğlu’nun anlattıkları narsist partner sorunu yaşayanlara yol gösterecek türden...

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◊ Narsistik istismar döngüsünden nasıl çıkılır?

İlk adım farkındalık kazanmak. Ancak fark etmek her zaman yetmiyor çünkü çoğu insan narsisti daha iyi anlamaya, onu değiştirebilir mi diye düşünmeye devam ediyor. Bu noktada, kişinin kendi duygusal gücünü yeniden inşa etmesi gerekiyor. Narsist ilişkiler genellikle insanın özgüvenini zedeler, akıl karışıklığı yaratır ve kişiyi kendinden şüpheye düşürür. Burada ilişki dışındaki kaynaklara yönelmek önemli. Arkadaşlıklar, aile, iş, hobiler gibi alanlara yatırım yapmak, kişinin hayatının sadece bu ilişkiden ibaret olmadığını hatırlamasına yardımcı olur. Bu yüzden sınırlarını koruyabilmek çok kıymetli.

DAHA BENCİL, AZ EMPATİK...

◊ Herkesin narsisizm spektrumunda bir yerde olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz daha açabilir misiniz?

Spektrumun bir ucunda sağlıklı narsisizm var; özgüven, kendi değerini bilmek, başarılarının farkında olmak gibi. Spektrumun diğer ucundaysa sağlıksız narsisizm ve en uç noktada narsistik kişilik bozukluğu yer alıyor. Hepimiz bu spektrumda bir noktadayız. Geçmişten gelen narsistik yaralarımız olabilir, bazılarımız daha bencil yahut daha az empatik olabilir. Ancak bu, kişilik bozukluğu teşhisi almak için yeterli değil. Yine de bazı insanlar teşhis almamış olsalar bile, ilişkilerine zarar verecek düzeyde narsistik özellikler gösterebilir.

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◊ Narsist partnerlere yönelmenin sebebi çocukluğumuzda mı yatıyor?

Bazı durumlarda evet. Narsist ebeveynlerle büyüyen kişiler, bu yapıyı tanıdık bulur ve bilinçaltında partnerlerini ‘iyileştirerek’ kendi çocukluk yaralarını onarmaya çalışabilirler. Ayrıca, ebeveyninin duygusal sorumluluğunu üstlenen çocuklar, başkalarının ihtiyaçlarını öncelemeye alıştıkları için narsistik partnerlere daha açık hale gelebilir. İhmal veya değersizlik hissiyle büyüyenler de bu dinamiği ilişki normu olarak gördüğünden, uzun süre tahammül edebilirler.

◊ Bir narsistle beraber olup olmadığımızı nasıl anlarız?

İlk başta içimizde bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir his oluşabiliyor ama bunu görmezden gelmeye meyilliyiz. Narsistler genellikle ilk etapta çok etkileyici, karizmatik olabilirler, bu yüzden fark etmek zorlaşabilir. Bununla birlikte, bazı sinyaller erken dönemde kendini gösterir. Örneğin sizin anlattığınız şeylere duygusal olarak eşlik edememesi, kendisini fazla övmesi, başkalarını aşırı eleştirmesi veya değersizleştirmesi gibi durumlar dikkat çekebilir. Ama genellikle kendilerini sonradan, ilişkide partnerlerini değersizleştirmeye başladıklarında belli ederler.

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◊ Narsist bireyler bunun farkında olup terapiye gelir mi?

Çoğu zaman, aileleri ya da partnerleri tarafından zorlandıkları için gelirler. Bazen de büyük bir kayıp sonrası; beklenmedik bir ayrılık, iflas, bir yakının hastalığı veya ölümü gibi durumlar onları kırılgan hissettirebilir. Narsist bireyler genellikle dış dünyayı suçladıkları ve kendilerini değiştirme ihtiyacı hissetmedikleri için terapi sürecinde uzun süre kalmazlar.

‘GASLİGHTİNG VEYA GHOSTİNG’İ ESPRİYLE GEÇİŞTİRMEYİN’

◊ Narsisizmle ilgili sosyal medyada ya da gündelik hayatta rastladığınız en yaygın yanlışlar neler?

Bencil ya da benmerkezci herkesin narsist olarak etiketlenmesi... Oysa zaman zaman bencil davranmak, narsistik kişilik bozukluğu anlamına gelmez. Bu tür kavramların aşırı kullanımı, gerçek narsistik istismarın ciddiye alınmamasına yol açabilir. Ayrıca bazı zorlayıcı duygusal durumlar da hafife alınıyor. ‘Gaslighting’ (kişinin gerçeklik algısını bilinçli olarak bozan bir tür psikolojik baskı yöntemi, manipülasyon) veya ‘ghosting’ (aniden ortadan kaybolmalar) gibi terimler espriyle geçiştirildiğinde kişi gerçekten incindiğini fark etmeyebilir. Bu yüzden kavramları yerinde kullanmak önemli.

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DERİN BİR TUTKU, SINIRLARI ZORLAYAN, KOPMASI ZOR AŞK

Ezgi Taboğlu ‘Bir Narsiste Âşık Olmak’ kitabında 90’lar Türkçe pop şarkılarının toplumsal değişimle paralel olarak narsistik aşk ilişkilerinin izlerini taşıdığını anlatıyor. O dönem şarkılarında aşk; bazen derin bir tutku, bazen de sınırları zorlayan, gelgitli, kopması zor bir bağ… Aynı bir narsisistle ilişki yaşamak gibi. İşte Taboğlu’nun bu şarkılara verdiği birkaç örnek…

Yıldız Tilbe, Sana Değer

“Tüm yaşananlar bir bir günaha

Dönüşüyor ah zamanla uğraşma

Sen öyle bela, deli sev ki beni

Bütün yasakları yasakla”

Levent Yüksel, Medcezir

“Fırtınam, felaketim hasretim

Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor

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Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin

Sevdikçe, sevesim geliyor

Ölene kadar peşindeyim bırakmam”

Gökhan Kırdar, Ah Ayartan Yâr

“Kurşuni ay rengi toz duvağın

Hırsızca kaçan ırmaktın

Daha ne kadar, daha da mı var?

(...)

Bu ne öfke, bu ne celal?”

Ayşegül Aldinç, Anladım Ben Seni

(“Hem sözleriyle hem de klibiyle bir narsistle ilişkiyi en çok çağrıştıran 90’lar şarkısı”)

“İniş, yokuş, sürekli bir kaçış

Yorulma artık anladım ben seni

Nedir derdin, sen bana ne verdin

Çok oldun artık anladım ben seni”