Cinsiyetçi dile hayır!

* ‘Adamakıllı’ konuşmuyor, ‘adam gibi’ davranmıyor, ekibe ‘adam’ aramıyoruz.

* Erkeklerin uyguladığı şiddet haberlerinde onları haklı çıkarmaya çalışır gibi ‘cinnet getirdi’ demiyor, ‘sevgilisi hakaret etti’, ‘aldatıldı’ gibi cinayetle alakasız ayrıntıları kullanmıyoruz.

* Dayak yemek, tecavüze uğramak gibi edilgen cümleler yerine failin işlediği suçu ortaya koyan

aktif cümleler kullanıyoruz.

* ‘Erkek gibi’yi övgü, ‘kız gibi’yi yergi olarak kullanmıyor, ‘işinin eri’ gibi eril tanımlamalardan kaçınıyoruz.

* ‘Kız almıyor’, ‘kız istemiyoruz’. ‘Kızlık soyadı’, ‘insanoğlu’, ‘hayat kadını’ demiyoruz.

* ‘Elinin hamuruyla’, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ gibi cinsiyetçi deyim ve atasözlerine kendi yazdığımız yazılarda yer vermiyoruz.

* Yetişkinler arasında heteroseksüellik ve tekeşlilik dışındaki ilişkilerin sapkınlık olduğunu düşünmüyoruz.

* Her karşımıza çıkanı anormal, ahlaksız, namussuz bulmuyor, ilişkinin yasağına, gayrimeşrusuna inanmıyoruz.

* Kadınların ‘gecenin kaçı’nda, ‘kim bilir nerede’, ‘hangi kıyafetle’, ‘alkollü-alkolsüz’ dolaştığıyla hiç ilgilenmiyoruz.

* Bayan demiyoruz.

* Kadınların ‘hareket özgürlüğü’nün konuşma, düşünce özgürlüğü kadar önemli olduğuna inanıyoruz.