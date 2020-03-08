Cinsiyetçi dile hayır!
Hürriyet gazetesi 2018’in mart ayında basındaki cinsiyetçi dilin yayınlardan temizlenmesi amacıyla öncü bir çalışmayı yaşama geçirdi, dilimize yerleşmiş eril söyleme karşı bir rehber yayımlandı. Ne de olsa gazeteciler olarak dilimizi kullanırken dikkat ettiklerimiz, attığımız başlıklar kim ve nasıl bir yayın olduğumuzu da gösteriyor. Biz de Hürriyet Yan Yayınlar olarak rehberimize sadık kalıyor, toplumsal cinsiyetçi bir dil kullanmamaya önem veriyoruz. Mesela neler mi yapıyoruz?
* ‘Adamakıllı’ konuşmuyor, ‘adam gibi’ davranmıyor, ekibe ‘adam’ aramıyoruz.
* Erkeklerin uyguladığı şiddet haberlerinde onları haklı çıkarmaya çalışır gibi ‘cinnet getirdi’ demiyor, ‘sevgilisi hakaret etti’, ‘aldatıldı’ gibi cinayetle alakasız ayrıntıları kullanmıyoruz.
* Dayak yemek, tecavüze uğramak gibi edilgen cümleler yerine failin işlediği suçu ortaya koyan
aktif cümleler kullanıyoruz.
* ‘Erkek gibi’yi övgü, ‘kız gibi’yi yergi olarak kullanmıyor, ‘işinin eri’ gibi eril tanımlamalardan kaçınıyoruz.
* ‘Kız almıyor’, ‘kız istemiyoruz’. ‘Kızlık soyadı’, ‘insanoğlu’, ‘hayat kadını’ demiyoruz.
* ‘Elinin hamuruyla’, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’ gibi cinsiyetçi deyim ve atasözlerine kendi yazdığımız yazılarda yer vermiyoruz.
* Yetişkinler arasında heteroseksüellik ve tekeşlilik dışındaki ilişkilerin sapkınlık olduğunu düşünmüyoruz.
* Her karşımıza çıkanı anormal, ahlaksız, namussuz bulmuyor, ilişkinin yasağına, gayrimeşrusuna inanmıyoruz.
* Kadınların ‘gecenin kaçı’nda, ‘kim bilir nerede’, ‘hangi kıyafetle’, ‘alkollü-alkolsüz’ dolaştığıyla hiç ilgilenmiyoruz.
* Bayan demiyoruz.
* Kadınların ‘hareket özgürlüğü’nün konuşma, düşünce özgürlüğü kadar önemli olduğuna inanıyoruz.
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