Cinsel şiddetin sessizliğini kim bozacak?

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Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, nisanda Cinsel Şiddet Farkındalık Ayı kapsamında Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle ‘Konuşmuyoruz/We Don’t Talk’ isimli bir belgesel gösterimi ve söyleşi etkinliği gerçekleştirdi. Geçen hafta İstanbul Bahçelievler’de de yatılı erkek Kuran kursunda bir skandal yaşandı. Görevli belletmen İbrahim K., 10-13 yaşlarındaki 17 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. İfadeleri alınan çocuklar yaşadıkları kâbusu anlattı, İbrahim K. tutuklandı. Maalesef bu tür olayları sık sık duyuyoruz. ‘Konuşmuyoruz’ etkinliğinde bu konudaki saha deneyimlerini ve çözüm önerilerini paylaşan uzmanlarla konuştuk.

‘İlk panzehri, onu anlatılabilir hale getirmek’

Travma dile gelmesi zor bir yaşam deneyimidir, bizi savunmasız alana savurabilir. Söz konusu cinsel şiddet olduğunda devreye utanç ve suçluluk da girer. Travmatik bir deneyimin ilk panzehri onu anlatılabilir hale getirmektir. Bu bazen kendiliğinden olur bazense bir uzman yardımıyla... Cinsel şiddete maruz bırakılanlarla dayanışmanın ilk adımı, orada olduğumuzu hissettirerek dinlemektir.

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Cinsel şiddet alanında çocuk ve gençlerle çalışırken uzmanlar için birçok terapi yönteminden faydalanmak mümkün. Uzmanın mesleki yönelimine göre etkililiği kanıtlanmış terapötik yöntemlerden faydalanılabilir. (Uzman psikolog Özlem Çolak)

‘Yargılamayan dil kullanmak çok önemli’

Gençlerle yürüttüğümüz koruyucu çalışmalarda temel amacımız, bilgiyi aktarmaktan çok sorgulama alanı açmak, dayanışma kurmak ve özdeğeri güçlendirmek. Güvenli ilişkiler, onay/rıza, flört şiddeti gibi konuları işlerken interaktif yöntemler kullanıyoruz; hikâye anlatıcılığı, rol canlandırmalar, gençlerin kendi deneyim ve meraklarından yola çıkan içerikler… Çünkü bu konular sadece kavramsal değil, aynı zamanda duygusal.

Güçlendirici ve yargılamayan bir dil kullanmak çok önemli. Bir şey anlatmaları için değil, yalnız olmadıklarını hissetmeleri için orada olduğumuzu bilmeleri gerekiyor.

Gençler hem cesur hem de yaratıcılar. Eğer onlara alan açılırsa, güvenli ilişki, onay/rıza, sınırlar gibi konuları kendi yöntemleriyle bir arkadaş sohbetinde dahi etkili şekilde yayabiliyorlar. Yeter ki onları güçlendirelim ve dönüşümün öznesi olarak görebilelim.

(Uzman psikolog Merve Karabulut)

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‘Uygulamada sorunlarla karşılaşıyoruz’

Çocukların cinsel istismardan korunması için mevcut yasal düzenlemeler yeterli diyebiliriz. Fakat uygulamada sorunlarla karşılaşıyoruz. Örneğin Çocuk İzlem Merkezleri. Pratikte bu merkezlere sevk konusunda yasa açık olmasına rağmen çocukların ifadelerinin karakollarda alındığını görüyoruz. Bu merkezlerin periyodik raporlamasına erişemiyoruz ya da meslek örgütlerinin değerlendirme toplantılarına davet edilmediklerine şahit oluyoruz. Kendi içindeki izleme-değerlendirme sürecinin tıkanması nedeniyle bu örneğinde tıkanması söz konusu olabiliyor. (Avukat Arzu Aydoğan)