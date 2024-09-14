Çiçeği burnunda öğrenciler için uyum rehberi...

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Çoğunlukla eylül ayının sonuyla ekimin başında öğretime başlayacak olan üniversiteler, sınavı kazanıp şehre giden öğrencilerini kucaklamaya hazırlanıyor. Üniversitenin olduğu şehre başka bir yerden geçen gençler hem kente hem de kampüs ortamına alışmaya çalışacak. Farklı şehirde üniversite yaşamını sürdüren tecrübeli öğrenciler çiçeği burnundaki üniversitelilere tavsiyeler verdi: Nerede ev tutmalı, hangi kütüphaneye gitmeli, yemeği nerede yemeli ve gezip görülmesi gereken mekânlar nereler?

İSTANBUL

‘SOSYALLEŞMEK İÇİN BEŞİKTAŞ...’







Eyyüp Taşçı (22), Boğaziçi Üniversitesi

◊ Kampüse metroyla ulaşım sağlıyoruz. Ama metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi alternatifler de var. Boğaziçi Üniversitesi, Hisarüstü Mahallesi’nde ve öğrenciler çoğunlukla orada konaklıyor. Ama metro, otobüs gibi ulaşım ağına yakın olması nedeniyle Levent, Etiler, Ortabayır, Gültepe gibi yerler de tercih ediliyor. Civardaki 1+1 evlerin kirası 15 binle 25 bin lira arasında değişiyor.

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◊ Sosyalleşmek istediğimizde Beşiktaş ilk tercihimiz. Orada birçok kafe var. Bebek sahilinde yürüyüş yapmayı ve metrobüs 24 saat boyunca kullanılabildiği için Kadıköy’e gitmeyi seviyoruz. Beşiktaş’taki kahvaltıcılar sokağını ve Karadeniz Döner’i tavsiye ederim. Makarna için de Kadıköy’deki ‘Say Cheese’ listeye eklenmeli.

◊ Öğrenciler Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya Camisi, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayı gibi tarihi yerleri mutlaka ziyaret etmeliler. İstanbul Modern’i de görmeleri gerektiğini düşünüyorum.

ANKARA

‘24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE VAR’







Eray Kacar (23), Ankara Üniversitesi

◊ Başkentin her tarafında üniversitemizin bir yerleşkesi var. Ben ana kampüs olan Tandoğan yerleşkesindeyim. Metroyla ve otobüsle ulaşım var. Öğrenciler genellikle Dikimevi, Cebeci, Çiğdem

ya da 50. Yıl taraflarında ev tutuyor. Bu bölgelerde 1+1 evlerin kirası 15 bin lira civarında.

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◊ Üniversitemizin içinde 24 saat açık kütüphanemiz var. Ancak metronun çok yakınından geçtiği Milli Kütüphane’yi ve Cumhurbaşkanlığı’nın Millet Kütüphanesi’ni de tercih ediyoruz.

◊ Aspava’da sınırsız patates kızartması ve salata var, o yüzden favorimiz. Kurtuluş, Seymenler ya da

Kuğulu Park yürüyüş yapmak için sevdiğimiz alanlardan. Eğlenmek için de Beşevler’e ya da Bahçelievler’deki 7. Cadde’ye gidiyoruz.

◊ Öğrencilerin ziyaret etmesi gereken ilk yer Anıtkabir. Ardından Ulus’taki Ankara Kalesi ve Kurtuluş Savaşı Müzesi (İlk Meclis binası) gezilebilir.

İZMİR

‘SİMİT DEĞİL GEVREK’





Meryem Balcı (19) İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE)

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◊ Ulaşım dolmuş ya da otobüsle oluyor. Okul şehrin biraz dışında ama yine otobüslerle Urla’ya ya da

Çeşme’ye gidebiliyoruz. Öğrenciler çoğunlukla Buca ve Bornova’da ev tutuyor. Kiralar genellikle 17 bin lira civarında seyrediyor.

◊ Kordon ve Bostanlı sahili sevdiğimiz yerlerden.

Eğlenmek için Alsancak ve Konak’a gidiyoruz. İzmir’de görülmesi gereken yerlerden biri Efes Antik Kenti. Ayrıca Konak’taki Agora Antik Kenti’ni de tavsiye ederim.

◊ Alsancak’taki Dostlar Fırını’nın boyozu ve Zeynel Ergin Gevrek Fırını’nın da gevreği meşhur. Bu arada simit değil gevrek, çekirdek değil çiğdem. İzmir’e özgü bir tatlı olan torpil de denenmeli.

ANTALYA

‘KALEİÇİ’NDE EĞLENİYORUZ’

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Tufan Can Bayrakdar (22), Akdeniz Üniversitesi

◊ Kampüsümüz Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez Belediyesi’nin ortasında, şehrin merkezinde. Tramvayla ve otobüsle ulaşım sağlanabiliyor. Öğrenciler genel olarak Kepez’deki Kültür Mahallesi’nde ev tutuyor.

1+1 evlerin kirası 12 ile 16 bin lira arasında değişiyor. 20 bin lirayı da bulabiliyor.

◊ Çoğunlukla Kaleiçi’ndeki mekânlarda eğlenmeyi tercih ediyoruz. Konyaaltı’nda da güzel kafeler var.

◊ Kampüs içindeki kütüphane sınav döneminde ihtiyacımızı tam olarak karşılayamayabiliyor. Bu nedenle yeni öğrencilere Kültür Mahallesi’nde yeni açılan kütüphaneye gitmelerini öneririm.

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◊ Kültür’de Balkan Lokantası sunduğu ev yemekleri ve uygun fiyatıyla öğrencilere hitap ediyor. Antik Side, Olimpos gibi yerlere de otogardan otobüsle kolayca gidilebiliyor.

ESKİŞEHİR

‘HER AY BİR TİYATRO OYUNU ÇIKIYOR’

◊ Kampüsümüz şehir merkezinde ve hemen karşısında bir tramvay durağı var. Öğrenciler genellikle üniversitenin çevresinden ev tutmayı tercih ediyor. Bu bölge, Yenibağlar ve Eskibağlar olarak geçiyor.

Şu an 1+1 evlerin kirası 10-12 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca öğrencilerin bir diğer tercih ettiği Şirintepe’de kiralar 10 bin lira civarında.

◊ Şehrin yerel kültürüne ait birçok yemeğe kolaylıkla ulaşılabiliyor. Aynı zamanda Espark Alışveriş Merkezi öğrencilerin yemek için tercih ettiği yerlerden biri. Espilav’da da ev yemekleri yiyoruz.

◊ Kırtasiye işleri için ‘Boyut Fotokopi’yi tercih ediyoruz.

◊ Eskişehir bir öğrenci şehri, o nedenle etkinlikler hep bize yönelik oluyor. Her ay muhakkak güzel bir tiyatro oyunu çıkıyor. Şehrin görülmesi gereken yerlerinden biri Odunpazarı. Sazova Parkı’nda ise bilim, kültür merkezi ve masal şatosu var. Adalar kısmı da kafelerin olduğu yerlerden.

BURSA

‘BU NOT BURADAN ALINIR’

◊ Metro ve otobüsle ulaşım sağlanabiliyor. Öğrenciler genelde Görükle ve Dumlupınar’dan ev tutmayı tercih ediyor. 1+1 evlerin fiyatı 12 ile 16 bin lira arasında değişiyor.

◊ Çoğunlukla Görükle’deki Trio Alışveriş Merkezi’nde vakit geçirmeyi seviyoruz. Sosyalleşmek için buradaki çeşitli kafeleri tercih ediyoruz. Pablo ve Roof Kafe en çok gittiğimiz mekânlar arasında.

◊ Kütüphane deyince ilk adresimiz Nilüfer ilçesi. Burada öğrenciler için çok seçenekli kütüphaneler var. 7 gün 24 saat açık olmaları ve öğrencilere çay, çorba ikramı yapmaları da cabası.

◊ Öğrencilerin “Bu not buradan alınır” dediği yer Görükle’deki Umut Kırtasiye. Eğer bu kırtasiyede ihtiyacınızı bulamıyorsanız emin olun başka bir yerde bulmanız mümkün değil.

KOCAELİ

‘İZMİT ÇARŞI’DAN EV TUTULUYOR’

◊ Kampüse otobüsle ulaşım sağlıyoruz. Ancak okulumuz şehir merkezine biraz uzak. Öğrenciler en çok İzmit Çarşı’dan ve Bekirdere’den ev tutmayı tercih ediyor. Üniversitenin ana kampüsünün olduğu Umuttepe civarında pek ev yok. Diğer yandan Malta Mahallesi de öğrencilerin rağbet gösterdiği yerlerden. Oradaki 1+1 evlerin kiraları 20 ile 25 bin lira arasında değişiyor.

◊ Konserler için Hayal Kahvesi’ni tercih ediyoruz. Bir de İzmit sahilindeki Sekapark deniz havası almak isteyenlerin gözdesi. Ders çalışmak istediğimizde şehir merkezindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne gidiyoruz. Kırtasiye işlerimiz için Erdal Bakkal isimli kırtasiyeyi tercih ediyoruz.

◊ Öğrenciler Atatürk Evi’ni ve Kâğıt Fabrikası’nı ziyaret etmeliler.

◊ Pizza Diego’da yenir. Döner içinse Bursa Kebapçısı’na gidilir. Mini Köşk’te de mutlaka köfteyi tatmalılar.

SAMSUN

‘SAHİLDEKİ KAFELER RAHAT’

◊ Ulaşım tramvay, otobüs ve dolmuşla sağlanıyor. Öğrenciler genelde Atakum’da ev tutuyor. Sahile ve birçok kafeye yakın. Körfez de tercih edilen semtlerden. 1+1 evlerin kirası 10 ile 15 bin lira arasında oluyor.

◊ Sahil şeridindeki kafeler konforlu ve rahat. Okulda iki öğün yemek çıkıyor. Fiyatları da çok uygun. Kampüsteki Yaşam Merkezi’nde kırtasiyemiz var. Genelde notlar orada bulunuyor. Samsun merkezde 7 gün 24 saat boyunca açık olan bir kütüphane olsa da biz kampüstekini tercih ediyoruz.