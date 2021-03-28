Çevrimiçi gastronomi kursu başlıyor

Yiyecek-içecek sektöründe işletmeci olarak çalışmak isteyen veya kafe, restoran yatırımı yapmayı düşünen kişilere profesyonel beceriler kazandırmaya yönelik programın süresi toplam 10 hafta. Programda şef Aylin Yazıcıoğlu, Günaydın Restoranları kurucusu Cüneyt Asan, Öztiryakiler Endüstriyel Mutfak’tan Tahsin Öztiryakiler gibi eğitmenler görev alacak.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç “Derneğimizin 30’uncu kuruluş yıldönümünde böyle anlamlı bir projeye imza atmak bizim için mutluluk verici. İlk programımızda eğitmenlerimiz katılımcılara hayatın tam içinden pratik uygulamaları aktaracaklar” diyor.

30 saatlik teorik dersler kapsamında, işletme açarken yer seçimi ve konsept başlıklarından menü kurgulamasına kadar geniş bir alanda bilgiler verilecek. 6 saatlik videolu-uygulamalı dersler başlığı altında mutfak ekipmanının kullanımı ve temel pişirme teknikleri gibi ana bilgiler olacak. Detaylı bilgi için netkent.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Programın katılım bedeli 4 bin lira.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?