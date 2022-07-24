Çevre dostu piknik mümkün

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Tatilin tadı en güzel doğada çıkıyor. Ailece piknik yapmak da en keyifli yaz aktivitelerinden biri. Fakat doğada unutulan çöpler, yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşleri büyük çevre problemleri yaratıyor. Peki, doğa dostu bir piknik nasıl yapılmalı? Madde madde ipuçları verelim...



*Önceliğimiz yemek yemek değil, doğada vakit geçirmek olmalı. Bu nedenle pikniğe veya kampa gideceğiniz bölgenin doğası hakkında bilgi edinin ve doğal güzellikleri keşfetmeye özen gösterin.



*Atıksız bir pikniğin püf noktası hazırlık aşaması. Sepetinize mümkün olduğu kadar doğal ve ambalajsız ürünler alın. Yiyecekleri koymak için evdeki kapları, kavanozları kullanabilirsiniz. Plastik çatal, bıçak, bardak gibi ihtiyaçlarınızın tek kullanımlık olmamasına dikkat edin.



* Doğadayken ateş yakmayın. Önceden evde hazırlananları piknikte tüketmek riskleri ortadan kaldırır. İlla mangal yakmak istiyorsanız bunun için tasarlanmış alanları tercih edin.



*Arkanızda yemek artıkları dahil hiçbir çöp ve izmarit bırakmayın. Hatta alanı bulduğunuzdan daha iyi bırakmaya özen gösterin.

KISA KISA...

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BM raporu: Açlık artıyor





Bileşmiş Milletler Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu (SOFI) 2022 Raporu, dünyanın açlığı ve yetersiz beslenmeyi ortadan kaldırmada geriye gittiğini gösteriyor. Rapora göre dünya nüfusunun yüzde 9.8’ine denk gelen 828 milyon insan aç. Diğer veriler de şöyle:

*Yaklaşık 2.3 milyar insan (yüzde 29.3) 2021’de orta veya ciddi gıda güvensizliği yaşadı. 3.1 milyar insan, 2020 yılında sağlıklı beslenemedi ve bu sayı, 2019’a göre 112 milyon arttı.

*Gıda güvensizliğindeki toplumsal cinsiyet ayrımı 2021’de artmaya devam etti. Dünyada kadınlar yüzde 31.9, erkeklerse yüzde 27.6 oranında gıda güvensizliği yaşadı.

*5 yaşın altındaki tahmini 45 milyon çocuk, ölüm risklerini 12 kata kadar arttıran aşırı zayıflıktan mustarip.

Nevşehir’e yeni çiçek





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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gençay Akgül’ün keşfettiği yeni bitki ‘Nevsehirensis Akgül’ adıyla literatüre girdi. Bu sayede Nevşehir’in bitki türü sayısı 230 oldu ve bunların önemli miktarı endemik.

Küllerinden doğdu





20 yıl önce türünün son üyesi vahşi doğada yok olan ve sadece koleksiyoncuların elinde bir düzine kadar kalan Spix’s Amerika papağanı geri döndü. Uluslararası kurtarma projesi sayesinde, evlerde esaret altındaki bu özel papağanlar çoğaltıldı ve geçen günlerde anavatanları Brezilya’da doğaya bırakıldı. Radyo vericileriyle takip edilen kuşların durumları şimdilik gayet iyi.