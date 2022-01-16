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Çevre dostu elektrikli otomobillerin kullanıcılarına sorduk... ‘450 kilometrenin maliyeti yaklaşık 250 lira; benzin kullansam 900 lira...’

#Elektrikli Otomobiller#Benzin#Yakıtlı Araçlar
Çevre dostu elektrikli otomobillerin kullanıcılarına sorduk... ‘450 kilometrenin maliyeti yaklaşık 250 lira; benzin kullansam 900 lira...’

Elektrikli otomobiller dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha fazla görünür oldu. Üreticiler, kaynaklarını elektrikli otomobil teknolojisine yatırıyor. Geleneksele göre daha doğa dostu olan elektrikli otomobil kullanıcılarıyla konuştuk. Avantaj ve dezavantajlarını öğrendik. Uzun yol performansını henüz yeterli bulmayan sürücüler 20-25 yıla kadar geleneksel yakıtlı araçların biteceğinde hemfikir.

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1 SAATTE DOLUYOR
Sefa Gül (23), mühendis (Tesla Model S)

- Sunduğu teknoloji ve işletim maliyetleri daha uygun, bundan dolayı tercih ettim. Evimde şarj ediyorum, şu an Türkiye’de en az yakıt harcayan içten yanmalı bir motora göre çok çok daha az enerji tüketiyor.

- Genellikle uzun yol yapmıyorum ama yaptığım zaman çok yüksek hızlarda gitmiyorum çünkü elektrikli araçlar yüksek hızlarda daha fazla enerji tüketiyor. Açıkçası otonom sürüş keyifli, şu an için gayet yeterli. Avrupa’ya nazaran şarj istasyonlarımız biraz yavaş. 80 kw’lık bataryaya sahip bir aracın batarya dolumu ortalama 1 saat.

Çevre dostu elektrikli otomobillerin kullanıcılarına sorduk... ‘450 kilometrenin maliyeti yaklaşık 250 lira; benzin kullansam 900 lira...’
Tesla S

- Pil ve motor teknolojisinin gelişmesi gerek. Benim aracım 2 bin 270 kilo ve bu ağırlığın en büyük sebebi bataryalar. Pillerin kapasitesi arttırılıp hafifletilmeli

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VERGİ SIFIRLANMALI
Muhammed Bilgiç (27), inşaat mühendisi (Porsche Taycan)

- Elektrikli araçların hem gelişmiş teknolojisi hem de çevre dostu olması tercihimi etkiledi. Aracım 600 beygir civarında, diğerlerine göre MTV (motorlu taşıtlar vergisi) oranı yüzde 75 daha ucuz. Aslında sıfır emisyon olduğu için bu araçtan hiç MTV alınmamalı.

- Evde şarj ediyorum. Yüzde 100 şarjla 450 kilometre gidebiliyorum, bunun maliyeti yaklaşık 250 lira; benzin kullansam 900 lira…

- Daha önce 3-4 kere uzun yol yaptım. İstanbul-Bodrum yolunda 200 kilometre arayla hızlı şarj istasyonları var; bataryam yaklaşık 50-55 dakikada yüzde 100 seviyesine ulaşıyor. Bir kahve içip dinleniyorum. İstanbul-Mardin yolculuğu sırasında Adana’dan sonra hızlı şarj yoktu. Birçok kez şarj istasyonlarının bozuk olduğuna şahit oldum.

- 20 yıl içinde elektrikli araçlar çok popüler olacak. Fakat ileride bir lityum krizinde elektrikli araçların üretimi çok yavaşlayabilir.

SÜREKLİ PİL HESABI YAPIYORUM
Toprak D. (23), öğrenci (Renault Zoe)

- Hem benzinden ucuz hem de fütüristik dizaynı daha çekici.

- Aracım kısa menzilli, uzun yol yapamıyorum. İşin tek kötü yanı, bataryanın bitmemesi için sürekli bir hesaplama gerekiyor. Şarj istasyonları devlet tarafından desteklenmeli.

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- Bataryalar geliştirilip menzil yükselmeli; ikincisi, insanlara çevreye duyarlılık eğitimi verilmeli. 

ŞEHİRLERARASI DAHA UZUN SÜRÜYOR
Can Dal (60), işinsanı (Hyundai Kona)

- Çevre bilincini ön planda tuttuğum için tercih ediyorum. Uzun yol yapıyorum, normalden fazla zaman ayırmak gerekiyor.

- Şarj istasyonları şehir merkezinde iyi, her geçen gün yenileri ekleniyor, şehir dışında durum biraz daha zor.

- 20 yıl sonra tüm araçların elektrikli olması hedefi Avrupa için gerçekçi, Türkiye için hibritlerle birlikte 25 yıl diye öngörüyorum. 

ALTYAPI VERGİDEN ÖNEMLİ
Mert Kulaksız (37), firma sahibi (Porsche Taycan)

- Aracı işyerinde ya da eve taktırdığım üniteye bağlıyorum. Henüz uzun yol yapmadım, zaten mevcut şartlarda çok zor.

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- Hızlı şarj üniteleri belirli yerlerde. Yani uzun yol eziyet. Vergi muafiyeti desteklenmeli ama altyapı uygunluğu daha önemli.

- Otonom sürüş uzun yol için faydalı ve güvenilir olabilir ama şehir içi yolculuk, trafik için çok sağlıklı değil.

SÜRÜŞÜ ZEVKLİ
Sinan Kandil (37), tekstilci (Mercedes EQC)

- Elektrikli aracı fiyat, performans dengesi ve sürüş zevki açısından tercih ettim. Vergi öncesi fiyat açısından makuldü.

- İşyerinde ve bazı alışveriş merkezlerinde şarj ediyorum. Uzun yol hiç yapmadım.

- 20 yıl içinde otomobillerin en az yüzde 70’inin elektrikli olacağını düşünüyorum. Hızlı şarj istasyonları yaygınlaşıp menzil uzamalı.

BAKIM MASRAFI DÜŞÜK
Hakan Örnek (30), işinsanı (BMW iX3)

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- Elektrikli araçların bakım masrafları çok düşük ve akaryakıta bağımlı değil. Çevreci olması da tercih sebebi.

- Tesla’nın başlattığı trendin gerisinde kalanlar yok olup gitmeye mahkûm gibi. 20 yıl içinde gerçekleşir mi emin değilim tabii ama bana gerçekçi bir hedef olarak geliyor. Yaygınlaşması için vergi muafiyeti mantıklı bir yaklaşım olur.

- Günümüzde otonom araçlarda mevcut olan sürücü yorgunluk tespit sistemi, acil durum fren sistemi, yaya algılama sistemi, şeritten ayrılma uyarı sistemi, kör nokta tespit sistemi gibi sistemler sürücü kaynaklı kazaları önlemede oldukça etkili.

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#Elektrikli Otomobiller#Benzin#Yakıtlı Araçlar

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