Cem Bölükbaşı: Her adımımı Formula 1 hayaliyle atıyorum

Motorsporlarına az çok ilgisi olan herkes Le Mans yarışlarını duymuştur. Herkes 24 saatlik o ünlü yarışı biliyor ama aynı isimle bir de Avrupa Şampiyonası düzenleniyor ve yine 24 saat; altı haftada, altı farklı ülkedeki dört saatlik yarışlarla tamamlanıyor. 23 yaşındaki Cem Bölükbaşı bir anda gelen teklifle sezonun ikinci yarışında kendini pistte buldu. Yine de Eurointernational takımıyla gençlerin yarıştığı LMP3 sınıfında ikinci olma gururu yaşadı. Bölükbaşı’yla kariyerini, hayallerini konuştuk, Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın ona verdiği desteği dinledik...

Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral (üstte, solda) Bölükbaşı’na sponsor oldu.

Le Mans Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk yarışınızda kürsüye çıkma başarısı gösterdiniz. Bu süreç nasıl başladı, ne zaman bu teklifi aldınız?

Le Mans Avrupa Şampiyonası aslında benim için biraz spontane oldu. Benim için her şey Formula 3 Asya Serisi’nden sonra değişti. Çünkü katıldığım ilk Formula serisiydi. Baştan sona devam ettirdim. Çaylaklar kategorisinden 3’üncü olup iyi bir performans ortaya koyunca kendimizi bir anda motorsporları takımlarının radarına sokabildik. Teklifler de bu sayede geldi. Bunlardan biri de son dakikada gelen Avrupa Le Mans Serisi’ydi. Rüya gibi bir teklifti.

Neden öyle dediniz, hayalini kurduğunuz bir yarış mıydı?

Le Mans motorsporlarında gerçekten önemli bir isim. Filmi bile yapıldı, belki hatırlıyorsunuzdur: ‘Asfaltın Kralları: Ford vs. Ferrari’... Böylesine önemli bir yarışın bir parçası olmak tabii ki benim için çok anlamlıydı.

MERİH EVİNDE AĞIRLADI

O teklifi sizden dinleyebilir miyiz? Teklif geldiği anda neler hissettiniz? Bekliyor muydunuz?

Bu dört saat süren bir yarış, üç pilot yarışıyor. Bu serinin bu yılki ilk yarışı yapılmıştı. Ben de o sıra GT4 Avrupa Serisi’ndeydim. Eurointernational takımının bir pilotu ayrılmış. Yani bir pilot eksikliği vardı. Son dakika teklifinden kastımız bu. Bana gelen tekliflerle ilgilenen Richard Bradley adlı eski bir pilot var. O da Le Mans’ın 24 saatlik yarışını kazanmış bir pilot. Çok tecrübeli. Bana yardımcı oluyor. Böyle bir teklif gelince hemen beni aradı tabii ki. Normalde mesaj atar, “Müsaitsen konuşalım” der. Bu kez direkt arayınca önemli, iyi bir haber vereceğini anlamıştım. Telefonda da “Kesin değerlendirmemiz lazım” dedi zaten.

Müsait bir zamanınızda geldi umarım bu telefon...

Evet, müsaittim. Ben bu tür telefonlar için her zaman müsaitim.

Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın da desteğiyle katıldınız bu yarışmaya, değil mi?

Le Mans’daki aracımın test sürüşü için İtalya’ya gitmiştim. İkimiz de Mavi giyim firmasıyla bir kampanyada yer aldığımız için tanıyordum Merih’i... Ama hiç yüz yüze gelmemiştik. Torino’ya yakın bir bölgede olacağım için buluşalım istedim. Hatta bana misafirperverlik yaptı, yardımcı oldular. Birkaç gün evinde kaldım. Otele gitmemi istemediler.

Sponsor olmaya nasıl karar verdi Merih Demiral?

En başından beri beni desteklemek istiyorlardı aslında. E-spor alanından gerçek pistlere çıkınca bunu dünyada yapan ilk kişi oldum. Onlar da bu hikâyeyi çok beğenmişti. Hatta farklı sponsorluklar için de yardımcı oluyorlardı. Son dakikada Le Mans teklifi gelince bu kez direkt yardımcı olmak istediler. “Arabanın üzerinde TeamDemiral yazmasını çok isteriz” dediler. Ben de çok istiyordum. Bu gerçekleşince de çok mutlu oldum.

E-spordan pistlere uzanan hikâyenizi herkes merak ediyor. Sizin için e-spor bir oyun merakı olarak mı başladı; yoksa hedefiniz hep pistlerdi ve e-spor bunun için bir araç mıydı sadece?

Pist hedefim hep vardı. Carting de go-cart da yapmıştım zamanında. Ancak küçük yaşta böyle yüksek bütçeli sponsorlar bulmanız kolay olmuyor, neredeyse imkânsız. Ben de kendimi kanıtlamak için e-spora yöneldim, sanal olarak yarışmak istedim. Yeteneğimi kanıtlayıp gerçek pistlere gitmekti hedefim. Benim için bir adımdı. Ancak bu kadar hızlı gerçekleşeceğini hiç beklemiyordum. 2017’de ilk e-spor yarışmama katılıp 5’inci olmuştum, bir yıl sonra ikinci oldum. 2019’un sonunda da ilk otomobil yarışıma çıktım Fransa’da...

Bu başarılar sizi de mi şaşırttı?

GT4 ile başlayıp Formula serisiyle devam etmek, hemen ardından Le Mans’da yarışmak beklediğimizden daha hızlı oldu. Başarıları tabii ki istiyorsunuz ama yapabilir misiniz bilmiyorsunuz... Tecrübe ve başarıyla özgüven artıyor. Umarım hep böyle devam eder.

‘EVLADIM, E-SPOR DAHA İYİ’

Gerçek pistlere geçişinizde ailenizde bir endişe oldu mu?

Ailem beni en başından beri çok destekledi. İşin sonunda gerçek yarış olduğunun farkındalardı.

Hazırladılar kendilerini yani...

Evet, hazırladılar. Ama yine de çocuğunuz önünüzden 250 km/saat gibi bir hızla geçince ne düşünürsünüz bilemiyorum. Mesela en son babaannemle konuştuğumda e-sporu daha çok sevdiğini anlattı bana: “E-spor da güzeldi, onu da iyi yapıyorsun” diyor.

Formula 1 hayaliniz artık sır değil tabii ki. Kariyeriniz nasıl ilerlesin istersiniz bundan sonra?

Her adımımızı Formula 1 hayali, hedefi için atıyoruz. En büyük hedefimiz bu. En başında da buna inanarak başladık. Formula 3 bu hayale doğru attığım en büyük adımdı. Le Mans da çok büyük bir adım oldu. Ama seneye Formula 2 şampiyonasına katılmak istiyoruz ki bu, Formula 1’e çok yaklaşmak anlamına geliyor. Her sene Formula 2’den bir-iki pilot Formula 1’e yükseliyor. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. 2023’te Formula 1’de yarışırsak en iyisini yapmış oluruz.

SALİH YOLUÇ DA KÜRSÜYE ÇIKTI

Cem Bölükbaşı’nın LMP3 sınıfında kürsüye çıktığı yarışmada bir diğer Türk yarışçı Salih Yoluç da kürsüye çıktı. LMP2 Pro/Am kategorisinde Racing Team Turkey takımıyla yarışı ikinci tamamlayan Yoluç genel klasmandaysa dördüncü sırayı aldı. Yoluç, 2020’de Le Mans 24 Saat yarışında kazanan ilk Türk olmuştu.

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