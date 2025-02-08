Canavarca his nasıl oluyor?

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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 27 yaşındaydı. 16 Temmuz 2020’de kayboldu ve birkaç gün sonra ölü bulundu. Korkunç bir şekilde hayatını kaybetmişti. Cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı (32), Pınar’ın eski sevgilisiydi. Olay şöyle gelişti; Avcı, Pınar’ı bağ evine götürdü, bayılttı ve boğmaya çalıştı. Henüz hayattayken onu bir varile koydu, benzinle yaktı ve üzerine beton döktü. Varil 21 Temmuz’da gözaltına alınan Avcı’nın gösterdiği yerde bulundu. Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Fakat ceza Yargıtay tarafından bozuldu. Ve Avcı’nın cinayeti ‘canavarca hisle öldürmediği, haksız tahrik indiriminden faydalanması gerektiği’ söylendi. Süreci, karara itiraz eden avukat Dr. Rezan Epözdemir, baba Sıddık Gültekin ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri temsilcisi, avukat Esin İzel Uysal değerlendirdi.

‘Bir Pınar’ı değil hepimizi öldürdü o cani’

Sıddık Gültekin, Pınar Gültekin’in babası

◊ Bu cinayet hunharca değilse, nasıl bir cinayet hunharca olur, ben onun yorumunu kamuoyuna bırakıyorum. Ağırlaştırılmış müebbet de bu adama az. Böyle bir kararı tanımıyorum, burası hukuk devleti.

◊ Beş yıldır mahkemelerle uğraşıyorum, bir beş yıl daha uğraşırsam ömrüm yetmez. Annesi de perişan. Rezan Bey olmasaydı biz bu işin altından hayatta çıkamazdık, dosya çoktan kapanmıştı.

◊ Yaşamıyoruz biz. 5 yıldır bayram kutlamadım. Bir Pınar’ı değil hepimizi öldürdü o cani. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı.

‘Arka plan önemli’

Esin İzel Uysal, avukat

◊ Failin Pınar’ı öldürmek için ne kadar uğraştığını biliyoruz. Yaptıkları serinkanlılıkla yapılabilecek şeyler.

◊ Kadın cinayeti dediğimiz bu eşitsizlik Türkiye’deki en büyük sorunlardan bir tanesi. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bu böyle. Duruşmalarda fail “İyi ki İstanbul Sözleşmesi’nden imza çekildi” demişti.

Yani yargılanan kişi hem yaptığı fiilin ne anlama geldiğinin farkında hem de kendisini koruyan siyasal gelişmelerin. Teknik bir değerlendirmeyle işin içinden çıkabileceğimiz bir durum olduğunu düşünmüyorum.

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◊ Kanun diyor ki; canavarca hisle öldürme varsa haksız tahrik olamaz. Yakarak öldürüyorsa canavarca hisle öldürmektir o.

‘Haksız tahrik indirimiyle 2,5 yıl sonra tahliye olma ihtimali var’

Dr. Rezan Epözdemir, avukat

◊ İzmir Bölge Mahkemesi, 4. Ceza Dairesi’nin kararıyla TCK’nın 82’nci maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Kardeşi Mertcan Avcı da suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden 4 yıl ceza aldı.

◊ Yargıtay burada ‘Canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme yoktur, kasten öldürmenin niteliksiz hali vardır’ diyor. Biz bu kararın hukuk garabeti mahiyetinde olduğunu düşünüyoruz. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre diri diri yakılmış maktule. Zaten TCK’nın 82’nci maddesine göre canavarca hisle öldürmenin en temel tezahürü bir canlının diri diri yakılmasıdır. Burada canavarca hisle öldürme uygulanmayacaksa nerede uygulanacak?

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◊ Haksız tahrik indirimi, Türk yargısında kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle ilgili kronik bir problem. Avcı üç defa haksız tahrik savunması yaptı. Birincisinde “Bana şantaj yaptı aileme ilgili” dedi. Sonra mahkemede “Görüntülerimi çektirdi, kayıtlarımı çektirdi” dedi, çapraz sorguda da “Beni bıçakladı, çantasından bıçak çıkardı” demişti. ABD’ye yazıldı, android şifre getirildi, bilişim siber suçlara yazıldı, bahsedilen şantaj mesajları yok, mail yok, bahsettiği video görüntüleri, kayıtlar yok. İddialarını hiçbiri desteklenmedi. Adli Tıp raporuna göre bıçaklanma yok, kolda bir sıyrık var. Adli tıp hekimini duruşmaya davet ettik.

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O da bir sıyrık ve abrazyon olduğunu söyledi. Buna itibar etmemeliydi Yargıtay; ama gelin görün ki oyçokluğuyla ‘Haksız tahrik indirimi uygulansın, burada canavarca his yoktur ve tasarlanarak öldürme yoktur’ dendi.

◊ Ağır haksız tahrik uygulanırsa 12 yıl hapis cezası alacak, yatarı 7 yıl. 2020’den beri tutuklu olduğu için yattığı süre göz önüne alınacak ve 2027 Temmuz’da, 2,5 yıl sonra tahliye olacak.

Bu da vicdanları rahatsız edecek tabii ki. Hafif haksız tahrik uygulanırsa 18 yıl alacak. 18 yılın yatarı, 11 yıl. Bu durumda 2031 Temmuz’da, 6,5 yıl sonra tahliye olacak. Islah olmadan, rehabilite olmadan topluma kazandırılmış olacak.

◊ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde itirazımızı yaptık. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı bu karara itiraz etti. 1. Ceza Dairesi kararı düzeltebilir, kaldırabilir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onaylayabilir. Reddederse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gidecek. Bu kurul nihai olarak son sözünü söyleyecek.

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◊ İnsan olma vasfına aykırı, hunharca ve vahşice işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. İç hukuk yolları tükenirse uluslararası hukukta her yere başvuracağız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek. Daha önce de böyle kararlar verildi

Evlenme teklifini kabul etmedi

TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz (33), bir süre görüştüğü Orhan Munis’in evlilik teklifini kabul etmedi. Bir çocuk annesi kadın 13 Eylül 2014’te Ankara’da bir parkta Munis tarafından 15 kez bıçaklanarak öldürüldü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Orhan Munis’in evlenme teklifini kabul etmediği için 19,9 cm’lik bıçak alarak öldürdüğü Hatice Kaçmaz’ı tasarlayarak değil, duygusal çöküntüyle öldürdüğüne karar verdi ve Orhan Munis’in cezasında indirim yaptı.

Üç kez bozdu

Nurcan Arslan 30 Ocak 2016’da, İstanbul Küçükçekmece’de arkadaşlık teklifini reddettiği Abdullah Melih Barış tarafından sokak ortasında 11 kurşunla vurularak öldürüldü. Mahkeme, faile üç kez ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay suçun tasarlanmadığını söyleyerek kararı üç kez bozdu. 18 Eylül 2024’te görülen davada Barış’a mahkeme iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezası verdi.