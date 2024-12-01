Cambridge Sözlüğü ‘manifest’i yılın kelimesi seçti: ‘777, aldım, kabul ettim’

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Manifest’in başka kelimeleri geride bırakıp Cambridge Sözlüğü tarafından 2024 yılının kelimesi seçilmesinde sosyal medyanın etkisi büyük elbette. Açıklamayı yapan Cambridge Sözlüğü yetkilisi Wendalyn Nichols, kelimenin sözlükte 130 bin kez arandığını söyledi.

Manifest ‘istediğiniz bir şeyin olması için hayal kurmak ve süreci hızlandırmak için görselleştirme, olumlama gibi yöntemler uygulamak’ olarak tarif edilebilir. Aslında eski bir kelime ama anlamı bugünkü kullanımdan farklı: ‘Bir şeyi işaretler ya da eylemler yoluyla açıkça göstermek’ gibi bir anlamı var. Öte yandan Cambridge Üniversitesi'nde sosyal psikoloji profesörü olan Sander van der Linden, manifest’lemenin bilimsel bir geçerliliği olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Nasıl yapılıyor?

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Yöntemin bilimsel olup olmaması insanları bağlamıyor elbette. Aslında çok manidar manifest’in bu kadar popüler olması: Sonuçta hepimizin gerçekleşmesini arzu ettiğimiz hayallerimiz var, bazıları imkânsız bile olsa. Hangimiz evrene mesaj yollamadık ki? Jennifer Lopez’den Dua Lipa’ya, Beren Saat’ten Reynmen’e birçok ünlü manifest yaptığını söylemiş.

90’larda Rhonda Byrne’in ‘The Secret’ kitabıyla başlamıştı süreç. O zamanlar ‘secret yapmak’tı adı. Evrene milyonlarca mesaj yollandı dünyadan o zamanlar. Ne kadarı gerçekleşti bilinmez.

Peki, şimdi nasıl yapılıyor manifest? Herkesin yöntemi ayrı; ücretli manifest koçları bile var, kendine özgü yöntemler geliştirenler de... ‘777, aldım, kabul ettim, ex döndüren ritüel’, ‘Çok efsane bir manifest tekniği keşfettim’, ‘Hayatına para gelsin istiyorsan çözüm bende’, ‘Gönlüm çok şey istiyor, elimden bir şey gelmiyor, o yüzden manifest duvar kâğıdı yapacağım’ gibi mesajlara sosyal medyada rastlamayan yoktur herhalde... Bir de 3-6-9 metodu var. İddia şu: Bu sayıları bir düzende tekrar edersen dileğin gerçekleşir. Sabah 3, öğlen 6, akşam da 9 kez dileğini tekrar edeceksin, hatta yazarsan daha etkili olur.

Sayılar isteklerimiz konusunda bize ne kadar yardımcı, o da bir bilinmez... Özetle hayal kurmak insanı hayata bağlayan, umut etmesini sağlayan bir şey ama manifesti tadında bırakmak gerek. Çünkü bir de hayatın gerçekleri var...

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Herkesin kelimesi farklı

Collins Sözlüğü yılın kelimesinin ‘brat’ (kendine güvenen, bağımsız ve hazcı bir tavırla hareket eden) olduğunu duyurmuştu. Avustralya'daki Macquarie Sözlüğü’nün 2024 yılı kelimesiyse 'enshittification'. Peki, ne anlama geliyor? “Halk dilinde bir ürünün, özellikle çevrimiçi bir platformda sunulan bir hizmetin kalitesinin düşmesi ve kâr için zamanla bozulması."