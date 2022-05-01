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Büyük şehirde taksi bulmak büyük dert ama artık başka seçenekler var! Dakikalık araç kiralama...

#Otomobil#Taksi#Kiralık Araç
Büyük şehirde taksi bulmak büyük dert ama artık başka seçenekler var Dakikalık araç kiralama...

Pandemiyle birlikte dakikalık ve saatlik otomobil kiralama uygulamaları daha sık tercih edilmeye başladı. Yavaş yavaş elektrikli araçlar ve motorlar da bu aplikasyonlara dahil oluyor...

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Büyük şehirde taksi bulmak artık deveye hendek atlatmak gibi bir şey oldu. Akaryakıt fiyatları, ÖTV’si, MTV’si, malum; öyle kolay kolay “Kapımın önünde bir arabam dursun” demek de

zor artık. Bunlar bizi, şehir içinde farklı ulaşım alternatiflerine yöneltiyor... Bazı aplikasyonlarla, dakika bazında kiralanan otomobiller, elektrikli motorlar, zor zamanlarda hızır gibi imdada yetişiyor...

Bu aplikasyonlarla, konumunuza en yakın ulaşım aracını seçip hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Son zamanlarda bu uygulamalara elektrikli otomobiller de dahil oldu. Üstelik kiralama bedeli, bazı uygulamalarda akaryakıtlı araçlara göre daha uygun. Ancak yeni oldukları için sayıları az ve bazen aracın bulunduğu konuma taksiyle gitmeniz gerekebiliyor.

Bu uygulamalarda fiyatlar, trafik yoğunluğuna göre değişiyor. Kişisel tecrübe edinmek üzere TikTak uygulamasını, İstanbul trafiğinin nispeten az olduğu bir cumartesi günü, saat 11.00’de kullandım ve yollar boş olduğu için gideceğim yere çok kısa bir sürede ulaştım. Bu şekilde, taksiyle 100 liraya gittiğim yere 65 liraya gitmiş oldum. İşte uygulamalardan bazıları...

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Elektrikli modeller daha ucuz

Tiktak

Büyük şehirde taksi bulmak büyük dert ama artık başka seçenekler var Dakikalık araç kiralama...

Uygulamayı telefonunuza indirip üyelik oluşturuyorsunuz. Bilgileriniz kontrol edildikten sonra kiralamaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamaya girince bir harita açılıyor. Önce kiralamak istediğiniz araç tipini seçiyorsunuz. Marka, model ve araç özelliklerine göre fiyatlar değişiyor. Ücretlendirme dakika üzerinden hesaplanıyor. Kullanacağınız süre için aracın kiralama bedeli hesaplanıyor. Sonra haritadan size en yakın araç belirleniyor. Araca yaklaştığınızda uygulamayla eşleşiyorsunuz ve kilit açılıyor. Aracın dıştan ve içten fotoğraflarını yükledikten sonra kullanabiliyorsunuz. Araçların kiralama ücreti, dakikası 2.79 liradan başlıyor. Elektrikli olanların dakikasıysa 1.59 lira.

B sınıf ehliyet gerekiyor

Martı Moped

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Büyük şehirde taksi bulmak büyük dert ama artık başka seçenekler var Dakikalık araç kiralama...

Martı uygulamasıyla yakınınızdaki elektrikli motorları dakikası 3 liradan kiralayabiliyorsunuz. Kullanım için en az B sınıfı ehliyet isteniyor. Kiralarken telefonunuzun kamerasından karekodu okutuyorsunuz. Sürüşe geçmeden önce bagajdan kaskı almanız gerekiyor. Kaska bir kablo bağlı, onu çıkardıktan sonra motor devreye giriyor.

İki farklı kullanım

Zipcar

Büyük şehirde taksi bulmak büyük dert ama artık başka seçenekler var Dakikalık araç kiralama...
İlk olarak sizden istenen kişisel bilgileri doldurup dijital sözleşmeyi imzalıyorsunuz. İki tür kullanımı var, ZipFlex ve ZipTrip. Kiralama türünü seçip yakınınızdaki araçları harita üzerinden görüntülüyorsunuz. ZipTrip’teki araçlar rezervasyonla saatlik ve günlük kiralanabiliyor. Kullandıktan sonra aracı teslim aldığınız yere park etmeniz gerekiyor. ZipFlex’te otomobili, hizmet bölgesinde konumunuza en yakın yerden alıyorsunuz. Sonra dilediğiniz park alanına bırakabiliyorsunuz. ZipFlex’in 15 dakikası 25 liradan başlıyor. ZipTrip’te saatlik kiralamalar 44 liradan başlıyor, marka ve modele göre değişiyor.

 

 

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#Otomobil#Taksi#Kiralık Araç

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