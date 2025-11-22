Büyük hasreti bitirmek için son viraj

Haberin Devamı

Futbol tutkunları için bu yaz çok heyecanlı geçecek. 48 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Eleme grubunu ikinci tamamladıktan sonra perşembe günü çekilen kurayla rakiplerimiz belli oldu. Mart ayında Romanya’yla yarı final eleme maçını oynayacağız. Romanya’yı elememiz halinde Slovakya-Kosova kazananıyla deplasmanda karşılaşacağız. Bu sınavı da başarıyla geçersek 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacağız. Spor otoritelerine play-off’lardaki ve turnuvadaki şansımızı sorduk.

‘Gençler en büyük dinamizm kaynağı’

Banu Yelkovan, Hürriyet Spor yazarı

◊ İspanya maçından sonra takımın içinde belirgin bir mental kırılma, bir toparlanma isteği gördüm. Bence oyuncular bu seviyede maç içindeki küçük hataların affedilmediğini herkesten iyi biliyor. İspanya maçı her takımla başa baş mücadele edebilecek güçte olduğumuzu gösterdi. Bir önceki maçta da fazla özgüvenin bize yaramadığını hatırladık.

◊ Genç oyuncular bu takımın en büyük

dinamizmi. Hem tempoyu yukarı çekiyorlar hem de cesur oynayarak takımın genel havasını değiştiriyorlar. Özellikle hücumda yaratıcılık ve fiziksel direnç anlamında gençlerin katkısı çok önemli.

◊ Saha içi liderlik konusu paylaşımlı. Hem geride hem orta sahada tempoyu ayarlayan lider oyuncular, maçın ‘ritim lideri’ gibi oynuyor ve rolü paylaşıyorlar. Takım tek bir lidere değil, birkaç omurgaya dayanıyor.

◊ Zayıf yönlerimiz; oyun içinde konsantrasyon dalgalanmaları, defansif yerleşimde zaman zaman kopmalar yaşamamız ve kritik anlarda tecrübe eksikliği olabilir.

◊ Play-off’ta bunu kapatmanın yolu bence net: 60 dakika değil 90 dakika disiplin, topu kaybettikten sonra ilk 5 saniyede agresif reaksiyon ve rakibi merkeze yönlendiren daha kompakt bir savunma planı. Romanya bize ters gelen bir takım. Organize, sabırlı ve rakibi hataya zorlayan bir yapıları var. Mircea Lucescu da hem tecrübeli hem bizi iyi tanıyan (milli takımımızı da çalıştırdı) bir teknik adam. Sonrasına bu maç bitince bakmak lazım.

◊ 48 takımlı turnuvayı takip etmesi zor olacak. Bir önceki turnuvada aynı günde birkaç maç izleme deneyiminden sonra oldukça iddialı bir geçiş.

Kenan Yıldız

‘Dünya kupaları, Avrupa şampiyonalarına göre daha kolay’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

◊ Takımın en güçlü yanı arkadaşlık. En olmadık durumlara, en yüksek rekabete (kulüplerarası), en üst seviye şiddetli yönetici kavgalarına rağmen oyuncular milli takım ortamına geldiklerine mükemmel bir arkadaşlık örneği sergiliyorlar. Geçmişte kamp odalarında ikişer kişi yatarlardı, aynı takımdan olmalarına dikkat edilirdi. Şimdiyse modernleşti, odada tek kişiler ama eskisi gibi olsaydı eminim bir Fenerbahçeli ve Galatasaraylı aynı odada olabilirdi.

◊ Takımımızın zayıf yönü; oyundan çabuk düşmeleri. İstediğiniz performansı ortaya koyamazsanız (Konya’da oynanan İspanya maçı gibi) çabuk düşersiniz. Takımda çok sayıda tecrübesi istenen seviyeye gelmemiş oyuncu var. Moral olarak bir anda aşağı düşebiliyorlar. Teknik anlamdaysa… Oyun tarzı anlamında Arda Güler’in alternatifi yok, gözümüz kapalı oynatabileceğimiz 9 numa-

ramız yok. Deniz Gül gelip gol atsa da tamam demek için daha erken.

◊ Play-off’larda bize en ters gelebilecek rakip İsveç’ti. Onlarla eşleşmemek harika oldu. Romanya, Slovakya-Kosova üçgeni… Bizi dahil edince Balkan savaşına dönüyor; işin esprisi tabii. ‘Balkan turu’ diye yazdık Milliyet’e. Görece biz bu üçlüden sıyrılırız…

◊ Dünya Kupası’nda oynarsak gruptan çıkmak birincil hedef ama ana hedef değil. Eğer gidersek Afrika’dan, Kuzey Amerika’dan, Avustralya’dan, Uzakdoğu’dan rakip gelme ihtimali yüksek. Biz güçlü bir takımız. Asıl hedefimiz 2002 Dünya Şampiyonası’nda ulaştığımız noktaya yakın bir nokta. Dünya kupaları, Avrupa şampiyonalarına göre daha kolaydır. Avrupa’da takımlar en az sizin kadar güçlü ve dirençlidir.

◊ Benim favorim Fransa, muhteşem bir kadro. Diğeri İspanya, müthiş bir oyun düzenleri var. Ama unutmayalım, doğal favori de vardır turnuvalarda, o da Almanya.

Arda Güler

‘Sürpriz yapma potansiyeli en yüksek ülkeyiz’

Mehmet Arslan,

Hürriyet Spor Müdürü

◊ 6-0’lık maçta onurumuz kırılmıştı (eylülde oynanan İspanya karşılaşması). Jose Mourinho, Real Madrid’le Barcelona’dan 5 gol yediklerinde “Hemen yarın bir maç olsun istiyorum” demişti. Kırılan onuru ancak böyle tamir edebilirlerdi. Milliler de sanıyorum özgüveni böyle, İspanya’yla berabere kalarak kazandı.

◊ Teknik direktör Vincenzo Montella’yı genç oyuncuların katkısını doğru kullanabilmesinden dolayı seviyorum. Cesur kararlar alabiliyor.

◊ Saha içi liderliği tabii ki Hakan Çalhanoğlu taşıyor. Kulübedeki varlığı bile yetiyor.

◊ Savunmadaki bireysel hatalar en zayıf karnımız. Birlikte daha çok oynamak bunun panzehri.

◊ Play-off’taki rakiplerimize bakıldığında hepsinden daha genç ve daha kaliteli takımız.

◊ Her Dünya Kupası yeni bir taktik anlayışın sergilendiği festivale dönüşüyor. 94 Amerika’yla savunmadaki tandem ülkemize gelip gelişmişti.

◊ Turnuvanın en büyük favorisi İspanya tabii ki. Şu an en formda ve en kaliteli takım.

◊ Çeyrek final kulağa hoş geliyor, gerçekçi bir görüş. Ama yarı final neden olmasın? İçimden geçeni söyleyeyim; sürpriz yapma potansiyeli en yüksek ülke Türkiye.

◊ En iyi çıkış yapacak genç oyuncu için aday İspanya’da forma giyen Lamine Yamal. Ama bu kez Arda da (Güler) olacak inşallah. En değerli oyuncu için aday yine Lamine Yamal. Teknik direktör içinse yıllardır İspanya’yı çalıştıran İspanyol teknik adam Luis de La Fuante...

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası’yla...

48 takımlı ilk turnuva

◊ Dünya kupalarına bu turnuvadan itibaren 32 yerine 48 takım katılacak. Toplamda 12 grup olacak ve her grupta yine 4 takım mücadele edecek.

◊ ABD, Kanada ve Meksika bu turnuvayı ortaklaşa düzenliyor. Kanada 2, Meksika 3, ABD ise 11 şehirde misafirlerini ağırlayacak.

◊ Özbekistan, Ürdün, Curaçao, Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak.