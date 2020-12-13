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Hürriyet Pazar
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Burada ‘her şey’ var

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Şef Müge Ergül’ün Bebek’teki yeni dükkânı Tutti, yemek dışında ürünler de satan butik bir işletme... Yani yemeğinizi paketletirken yanında tasarım ürünü bir tabak ya da bir kavanoz sos alabilirsiniz.

Tutti geçen ay açıldı. Mekânın ismi İtalyanca ‘her şey’ anlamına geliyor. Tutti’nin şefi Müge Ergül yeni restoranı için yaz başından beri çalışıyordu. “Tutti’ye gelenlerin hem şef deneyimi yaşayabilecekleri hem de evlerine götürebilecekleri hızlı yemeklerin olduğu bir konsepti hayata geçireceğiz” diyordu. Ve dediğini yaptı. Pandemi nedeniyle oturma alanı yok. Önlemler sona erdiğinde 12 kişilik oturma kapasitesi olacak. Paket servis ve gel-al seçenekleri var, ayrıca catering hizmeti de veriyorlar. Menü mevsime uygun olarak yenileniyor ve günlük olarak da değişiyor. Tutti’nin sebzeleri İstanbul Gümüşdere Köyü’nden geliyor yani ‘çiftlikten masaya’ konsepti tam olarak uygulanıyor. Menüleri yok. Çıkacak yemekleri sözlü anlatıyor ya da Instagram hesapları @tuttibebek’te yayımlıyorlar. Günlük 6 salata, 2 çorba ve 4 ana yemek var. Ana yemekler 45-55, salatalar 55, çorbalar 14-16, tatlılar 30 lira civarında.

Burada ‘her şey’ var

Tutti, yeni yıl hindisi siparişi almaya başladı.

En sevilen yemeklerinden biri lime’lı köfte, biri de körili basmati pilavı. Şef Ergül, “Tutti İtalyanca her şey çünkü bu dükkânda her şeyin satılması fikriyle yola çıktım... Yemekle ve sofrayla alakalı her şeyin satıldığı bir konsept. Tutti markasıyla seramik meze tabakları, ürettiğimiz domates sosları ve taze makarnalar var. Ev tekstiline adım atıyorum. Mutfak bezleri, servisler, peçeteler olacak. Bitki çayları, ekşi mayalı ekmekler, zeytinyağı, şekersiz lokum gibi birçok farklı ürünü de Tutti’de bulabilirsiniz” diyor. Pazar hariç altı gün, 8.30-19.30 arası açık.

Adres: Bebek Mahallesi Selçuk Sokak No: 1 İstanbul (0536) 613 53 51

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