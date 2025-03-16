‘Bulaşığı makineye yerleştirmek ev işi sayılıyor mu?’

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Ev içi emek; yemek yapmaktan temizliğe, çamaşır yıkamaktan alışverişe kadar hayatın devamlılığını sağlayan, ancak çoğu zaman gölgede kalan bir yük. Günlük hayatın kaçınılmaz parçası olan bu işler, geçmişten bu yana kadınların sorumluluğunda görülüyor ve toplumsal cinsiyet rollerine göre şekilleniyor. Oysaki kadınlar artık çalışma hayatına daha fazla katılıyor, özgürlüğe verilen önem artıyor ve yaşam tarzları değişiyor.

Peki bu değişimler ev içi emek paylaşımına yansıyor mu? Yeni nesil çiftler ev işlerini bölüşüyor mu, yoksa ataerkil sistemin dayattığı roller devam mı ediyor? Artık ev işlerinin o evde yaşayan kişilerin sorumluluğunda olduğunun farkındalar mı? 20-35 yaş arası 40 genç kadın ve erkeğe ev işi paylaşımlarını sorduk. Kimileri işleri eşit şekilde paylaştıklarını ifade ederken kimileri de ev işlerinin hâlâ kadınların sorumluluğunda olduğunu düşünüyor. Kimi erkeklerse ev işi yapmayı görevi değil, ne yazık ki kadına yardım, destek olarak görüyor. Oysa erkeklere “Ev işlerinde eşiniz size yardımcı olur mu?” diye sorduğumuzda çoğu şaşırıyor.

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Bu konuda ilginç yaklaşımları olan Alfa Kuşağı’nı da dinledik.

‘İKİMİZİN DE EVİ!’

Akif (25): İşleri eşit şekilde bölüşüyoruz.

Ebru (26): İkimiz de birbirimize yardımcı oluyoruz. Her hafta yenilenen bir görev listemiz var, orada tüm işleri bölüştürüyoruz.

Kaan (30): Hafta boyunca nöbetleşe yemek yapıyoruz. Çamaşır, ev süpürme, ortalığı toplama gibi işlerde de ilk kimin gözüne batarsa o yapıyor diyebilirim.

Beyza (25): İkimiz de çalışıyoruz, ikimizin de evi. İşleri eşit bölüşüyoruz.

Merve (27): Ben ütü yapmayı, odaları toplamayı, kıyafetleri yerleştirmeyi seviyorum. Cihat (sevgilisi) da yemek yapmayı seviyor. Herkes bildiği ve sevdiği işi yapıyor ama dengeyi koruyoruz.

Selim (30): Çocukluğumdan beri evde iş yapmaya alışkınım. Esra’yla (eşi) da aynı şekilde devam ediyoruz.

Elif (24): Paylaşımlı yapıyoruz. Herkesin sorumlu olduğu bölümler var evin içerisinde. Ortak alanları da aynı şekilde dönüşümlü bir şekilde temizliyoruz.

Ege (24): Elbette paylaşıyoruz. Kimsenin belli bir işi yok, biri bir işi yapmaktan sıkılınca değiştiriyoruz.

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Buse (25): Evde asılı bir görev listesi var, böylece her şey adil oluyor. Görevini yapmayana ufak cezalar veriyor karşı taraf.

Hakan (31): Biz evli bir çiftten daha çok iki ev arkadaşı gibi bölüştürdük işleri. Herkes kendi kirlettiğini temizliyor, dağıttığını topluyor. Çöpü ben çıkarıyorum ama.

Deniz (27): Eşit paylaşım yapamadığımız bir dönem olmuştu. Artık beraber yaşamayı öğrendik diyebilirim, ilk zamanlara göre iş paylaşımımız daha adil.

Seda (26): Elbette oluyor, hatta evde benden daha çok çalışıyor diyebilirim.

Ben ofise gidip geliyorum, o evden çalışıyor. Evde daha çok vakit geçirdiği için de çoğu zaman daha fazla ev işi yapıyor.

Mert (30): Ben ütü yapıyorum, Ece (sevgilisi) de temizlikten sorumlu. Bu şekilde paylaşıyoruz.

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‘KADINLAR DAHA TİTİZ, DETAYCI’ BAHANESİ DE VAR

Burak (29): Ben genelde eşim yorulduğunda ona destek olurum.

Hakan (27): Kadınlar detaylara daha çok dikkat ediyor, biz erkekler destek olsak da onlar daha iyi yapıyor işleri. Eşim de benimle hemfikir, sorun yaşamıyoruz.

Sinem (26): Bizde ev işlerini daha çok Batur (eşi) yapıyor. Ben evde oldukça destek olmaya çalışıyorum.

Tolga (30): Yemek yapamıyorum, temizlikten de çok anlamıyorum. Daha çok eşim yapıyor işleri ama bulaşıkları boşaltmak, perdeleri asmak, çöpü çıkarmak gibi yaptığım işler elbette var.

Gökhan (24): Temizlikte elimden geleni yapıyorum ama detayları Hatice (sevgili) daha iyi biliyor. Yemek yapmıyoruz, aile evinden destek alıyoruz.

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Pelin (25): Ben işimden dolayı (hostes) evde çok vakit geçirmiyorum. Kerem (evli) evin düzenini daha iyi biliyor.

Emre (32): Eşim de ben de çalışıyoruz ama ben daha yoğunum. .Onun için evdeki işlerde de o daha yoğun çalışıyor.

Ceren (31): Paylaşıyoruz gibi duruyor ama onun arkasından tüm işleri tekrar yapmak zorunda kaldığım için çok adil bir paylaşım yapıyoruz diyemem.

Murat (26): En iyi bildiğim ve yaptığım şey çamaşırları asmak. Haricindeki işleri genellikle Ceren (sevgili) yapıyor.

Serkan (33): Kadınlar bu konularda daha titiz. Mesela bir toz alıyorum, o arkamdan iki saat baştan temizliyor. Onun için bir süre sonra çoğu şeyi ona bıraktım, arada bana verdiği görevleri yapıyorum.

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BİR DENGELİ, BİR DENGESİZ, HAYATIN AKIŞINA GÖRE...

Ezgi (30): Ben temizlikle ilgileniyorum, Adem (sevgili) yemek yapıyor. Bazen dengeler değişiyor, dışarıdan yemek yiyoruz ama bulaşık yine bana kalıyor mesela... Böyle durumlarda da dengeyi kurarsak harika olacak.

Barış (29): Çalışma saatlerimize göre işleri bölüşüyoruz ama bazı işler istemeden de olsa onun üzerine kalıyor.

Selda (27): Bazen eşit, bazen dengesiz ama elimizden geleni yapıyoruz. İlk zamanlara göre çok daha iyi bir noktadayız.

Cihan (31): Ev işlerini paylaştırıyoruz ama bazen değişebiliyor. Birinin ofisteki iş yükü daha fazlaysa, o hafta diğeri ev içinde daha çok çalışabiliyor.

Tuba (28): Eşit paylaştırmaya çalışıyoruz ama Karahan’ın (sevgili) kaçtığı işler oluyor genelde.

Gamze (26): Çamaşır ve mutfak bende, temizlik ve alışveriş onda.

Efe (30): Eşitlik önemli tabii, dikkat etmeye de çalışıyoruz ama bazen hayatın akışına bırakıyoruz. O akışta da birine daha çok yüklenildiği durumlar olabiliyor.

‘ALIŞKANLIKLARI TERK ETMEK ZOR’

Fatih (31): Hayatım boyunca yumurta bile kırmadım. Evlendikten sonra da öğrenme gereği duymadım. Ben dışarıda çalışıyorum, eşim evde.

Melike (26): Evdeki tüm işleri ben yapıyorum desem Baran (sevgili) da bunu yalanlamaz. Elbette memnun değilim ama onun yaptığı işleri de beğenmiyorum, daha çok sorun yaşıyoruz öyle olunca.

Mert (23): Ev işlerini yapmak hem okuyup hem çalışırken çok daha zor, işten ya da okuldan gelince dinlenmek istiyorum. Gizem (sevgili) de çalışıyor ama evden çalışıyor. Onun için daha rahat.

Zehra (24): Daha iyi yaptığım için çoğu işi isteğimle ben yapıyorum. Doğu (sevgili) yapsa da istediğim gibi olmayacak.

İrem (30): Evde düzenin sağlanması benim görevim gibi hissediyorum, yıllarca ev işlerinin kadının görevi olduğunu düşündüğüm bir evde büyüdüm. Alışkanlıkları terk etmek zor.

Cem (28): Ben evde pek iş yapmıyorum.

Ece (27): İşin çoğunu ben yapıyorum, elbette sorguladığım zamanlar oluyor bu durumu ama ben daha hızlı halledecekmişim gibi geliyor. Bir şeyleri ortaklaşa yapmaya kalkınca o iş asla zamanında bitmiyor.

Mert (33): Ev işine karışmam, ben genelde dışarıdaki işleri yaparım. Organizasyon işlerinde daha iyiyim; faturaları öderim, pazara giderim, arabanın bakımını yaptırırım.

Duygu (25): Kendi seçimim olarak ev işlerini ben yapıyorum. Ailemle yaşarken de

böyleydim, kendi alanlarım konusunda hastalık derecesinde titizim.

Melis (23): Bütün işler bana düşmese de büyük kısmını ben yapıyorum.

ALFA KUŞAĞI NE DİYOR?

Gelecekte dengelerin değişip değişmeyeceğini sorgularken Alfa Kuşağı’nın (2010-2025 arası doğanlar) ne düşündüğünü de sormadan edemedik. 14-15 yaşlarındaki kız ve oğlanlara şu soruyu yönelttik: “İleride eşinize ev işlerinde yardım eder misiniz?”

Ela: O işleri halletsin, ben de su falan getiririm. O da bir şey sonuçta.

Burak: Teşekkür ederek manevi destek olurum daha çok.

Deniz: Eğer yemek yapıyorsa TikTok’tan bakıp yorum yaparım. “Biraz daha tuz koy” falan derim.

Kerem: Yani yardım ederim ama süpürge falan değil, güzel işlerde. Mesela mangal yaparım.

Arda: Eşim bana yardım etse daha mantıklı değil mi? Mesela odamı toplasa, kıyafetlerimi ütülese. İş güç derken ben uğraşamam.

Mert: Eğer o da çalışıyorsa yardım ederim. Ama çalışmıyorsa zaten bütün gün evde olacak, o yapsın.

Zeynep: Eğer çok yorulmuşsa “Hadi sen biraz otur” derim ama işin geri kalanını yine o yapar.

Berk: Tabii ki yardım ederim. Herkes kendi işini yaparsa daha rahat oluruz.

Okan: Çay koyarım, masaya tuzluğu falan getiririm. Bence yeter.

Ece: Ödev yaparken bile yardım istemiyorum, ev işi yaparken neden isteyeyim? Kendi işimi kendim yaparım.

Yiğit: Bence bu işler kadın ya da erkek işi diye ayrılmaz. Kim boşsa, kim daha az yorulmuşsa o yapar.

Karan: Bulaşığı makineye dizmek ev işi sayılıyor mu? O zaman ben yardım ederim.

Eda: Beraber yaşanıyorsa iş de ortak olmalı. Herkesin evi, herkesin işi.