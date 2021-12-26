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Bu yıl da TV başına geçmenin temel nedeni diziler

#Dizi#Toplumsal Sorunlar#Rapor
Bu yıl da TV başına geçmenin temel nedeni diziler

OGM Pictures’ın ‘TV Dizilerinin Toplumsal Sorunlarla Etkileşimi’ adlı raporu dizi izleme alışkanlıklarına ışık tutuyor: Buna göre 2021’de en büyük ilgiyi psikolojik içerikli dramalar gördü. İşte araştırmanın sonuçları...

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EN ETKİLEYİCİ KARAKTERLER

İzleyiciler en çok ‘Masumlar Apartmanı’ndan Safiye, ‘Kırmızı Oda’dan Sadi ve ‘Çukur’dan Yamaç karakterlerinden etkilendiğini söylüyor. Her yıl tekrarlarıyla ekranlara gelen ve her defasında yeniden sosyal medyanın gündemine oturan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinden Bihter’in güncel dizi karakterleri arasında yer almaya devam etmesi de dikkat çekiyor.

ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK ARTIYOR

Psikoloji içerikli diziler, izleyen her 10 kişiden 8’inde çocuklarına karşı daha özenli davranma yönünde  etki yaratıyor. Diziler şiddete tepki vermenin yolunu açıyor. Psikoloji temalı dizileri takip edenlerin yüzde 26’sı etrafındakilere sorunlarından bahsetmeye başladığını belirtiyor. Beyaz yakalılarsa psikolojik destek aldıklarını söylüyor.

DİZİLERLE GERÇEK YAŞAM ARASINDA BAĞ KURULMUYOR

Çoğunluk, izledikleri dizilerle kendi hayatları arasında benzerlik kurmadıklarını ifade ediyor. Herhangi bir benzerlik kuran azınlık izleyici kitlesiyse en çok ‘yaşanmışlıklarından’ dem vuruyor.Kadın-erkek ilişkileri, ekonomik sıkıntılar ve aile ilişkileri (yüzde 8) gerçek hayatla benzerlik taşıyan konular olarak gösteriliyor.

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Bu yıl da TV başına geçmenin temel nedeni diziler
‘Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola.

DİZİKOLİKLER: EV KADINLARI VE BEYAZ YAKALILAR

Araştırmaya göre her 10 kişiden 9’u televizyon, 7’si dizi izliyor. Dizi izleyicilerinin ağırlıklı bölümünü ev kadınları ve beyaz yakalılar oluşturuyor.

ERKEKLER AKSİYON VE TARİHİ DİZİLERİ İZLİYOR

Yüzde 65’lik bir kesimin ilgisini gerçeküstü konular ve bilimkurgu çekiyor. Yüzde 63 oranında katılımcı, tercihini tarihi konulardan (Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi) yana yapıyor. Bu yüzdelerin çoğunluğunu erkek izleyiciler oluşturuyor.

Bu yıl da TV başına geçmenin temel nedeni diziler
‘Camdaki Kız’da Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik.

OLUMSUZ ÖĞELER İLGİYİ AZALTMIYOR

Müstehcenlik unsurları erkekleri; kötü alışkanlıkları özendirme, şiddet, korku ve gerilim unsurlarıysa kadınları rahatsız ediyor. Ancak araştırma sonuçlarına göre bu unsurlar izlenme oranlarını olumsuz etkilemekten ziyade, dizinin daha fazla konuşulmasını sağlıyor. Ev kadınları dizilerle ilgili fısıltıları en çok yayan kitle konumunda.

EN ÇOK SEYREDİLENLER PSİKOLOJİK TEMALI DİZİLER

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Ağırlıklı olarak dizileri ve dizi teması olarak gerçek yaşam hikâyelerini tercih eden izleyicinin son bir yılda en çok izlediği diziler arasında sırasıyla; ‘Kırmızı Oda’, ‘Masumlar Apartmanı’, ‘Camdaki Kız’, ‘Çukur’ ve ‘Mucize Doktor’ geliyor.

 

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