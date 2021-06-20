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Hürriyet Pazar
Uygar Taylan / utaylan@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bu yaz hangi yarıştayız?

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Bu yaz hangi yarıştayız?

Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle dört duvar arasından çıktık, sağlıklı kalmanın ve iyi hissetmenin çaresini aradık. Ev ortamının tembelliğinden kurtulmak için birçoğumuz açık hava sporlarına yöneldi, hatta kimimiz hızını alamayıp kendini yarışlarda buldu. İşte spor tutkunları için önümüzdeki günlerde düzenlenecek yarışlardan bazıları...

26-27 HAZİRAN
ULUSLARARASI GELİBOLU TRİATLONU

Bu yaz hangi yarıştayız

Yerli-yabancı 600 triatleti bir araya getirecek triatlon, yarışın yapıldığı bölgenin tarihi dokusu nedeniyle özel bir öneme sahip. Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organizasyonuna katılanlar, Kabatepe Limanı bölgesinden başlayarak 1.9 km yüzüp 90 km bisiklete binecek ve 21 km koşarak aynı yerde final yapacak. Triatlon lisansı olmayanlar katılamıyor.

Katılım ücreti: 180 - 600 lira
Başvuru: gelibolutriatlonu.com

4 TEMMUZ
OSMANGAZİ ULUDAĞ BİSİKLET TIRMANIŞI

Bu yaz hangi yarıştayız

31.7 kilometrelik yarış, 18-20 yaş grubundan başlayarak 60-64 yaş grubuna kadar 10 farklı kategoride düzenlenecek. Birinciye bilgisayar, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye  kask ödülü var. Yarış, Uludağ Sarıalan ile Osmangazi Belediyesi Sosyal Tesisi arasında. 8.30’da başlıyor.

Katılım ücreti: 150 lira
Başvuru: osmangazibelediyespor.org

10 TEMMUZ
BÜYÜKADA GECE KOŞUSU

Bu yaz hangi yarıştayız

Büyükada 10 Temmuz Cumartesi günü sizi akşam koşusuna çağırıyor. 20.00’de başlayacak koşu 21K, 10K ve 5K olarak üçe ayrılacak. Büyükada’da ilk kez düzenlenecek gece koşusu için şimdiden kafa lambalarınızı hazırlayın.

Katılım ücreti netleşmedi.

Başvuru: buyukadakosusu.com

11 TEMMUZ
15’İNCİ KAZANCI DOSTLUK KOŞUSU

Bu yaz hangi yarıştayız

Saat 9.00’da Bursa, Kazancı Köyü’nden başlayacak yarış 9 kilometrelik bir parkurun ardından Kozluören Köyü’nde sona erecek. Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe 18 yaşını dolduran herkes katılabilir.

Katılım ücreti: 50 lira
Başvuru: bursakazancikosusu.com

21-22 AĞUSTOS
İSTANBUL 24H

Bu yaz hangi yarıştayız

Formula 1’e ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park yarış pistinde 24 saat aralıksız süren bisiklet dayanıklılık yarışına hazır mısınız? 2, 4 veya 6 kişilik takımlar halinde yapılacak yarışta her takımdan aynı anda sadece 1 kişi bisiklet sürebilecek. Derecelendirme alınan mesafeye göre yapılacak.

Katılım ücreti netleşmedi.

Başvuru: istanbul24h.com

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