Bu yaz hangi yarıştayız?

26-27 HAZİRAN

ULUSLARARASI GELİBOLU TRİATLONU





Yerli-yabancı 600 triatleti bir araya getirecek triatlon, yarışın yapıldığı bölgenin tarihi dokusu nedeniyle özel bir öneme sahip. Türkiye Triatlon Federasyonu’nun organizasyonuna katılanlar, Kabatepe Limanı bölgesinden başlayarak 1.9 km yüzüp 90 km bisiklete binecek ve 21 km koşarak aynı yerde final yapacak. Triatlon lisansı olmayanlar katılamıyor.



Katılım ücreti: 180 - 600 lira

Başvuru: gelibolutriatlonu.com

4 TEMMUZ

OSMANGAZİ ULUDAĞ BİSİKLET TIRMANIŞI





31.7 kilometrelik yarış, 18-20 yaş grubundan başlayarak 60-64 yaş grubuna kadar 10 farklı kategoride düzenlenecek. Birinciye bilgisayar, ikinciye akıllı saat ve üçüncüye kask ödülü var. Yarış, Uludağ Sarıalan ile Osmangazi Belediyesi Sosyal Tesisi arasında. 8.30’da başlıyor.

Katılım ücreti: 150 lira

Başvuru: osmangazibelediyespor.org

10 TEMMUZ

BÜYÜKADA GECE KOŞUSU





Büyükada 10 Temmuz Cumartesi günü sizi akşam koşusuna çağırıyor. 20.00’de başlayacak koşu 21K, 10K ve 5K olarak üçe ayrılacak. Büyükada’da ilk kez düzenlenecek gece koşusu için şimdiden kafa lambalarınızı hazırlayın.

Katılım ücreti netleşmedi.

Başvuru: buyukadakosusu.com

11 TEMMUZ

15’İNCİ KAZANCI DOSTLUK KOŞUSU





Saat 9.00’da Bursa, Kazancı Köyü’nden başlayacak yarış 9 kilometrelik bir parkurun ardından Kozluören Köyü’nde sona erecek. Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe 18 yaşını dolduran herkes katılabilir.

Katılım ücreti: 50 lira

Başvuru: bursakazancikosusu.com

21-22 AĞUSTOS

İSTANBUL 24H







Formula 1’e ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park yarış pistinde 24 saat aralıksız süren bisiklet dayanıklılık yarışına hazır mısınız? 2, 4 veya 6 kişilik takımlar halinde yapılacak yarışta her takımdan aynı anda sadece 1 kişi bisiklet sürebilecek. Derecelendirme alınan mesafeye göre yapılacak.

Katılım ücreti netleşmedi.

Başvuru: istanbul24h.com

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