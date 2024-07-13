Bu yaz fonda bu şarkılar var: 'Yine yeni yeniden’

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Tarkan, Hande Yener, Duman, Sertab Erener, Gülşen bir şarkı veya albüm çıkardığında hâlâ büyük ilgi görüyor. Zaten bu yaz mekânlarda hep onların yeni şarkıları çalıyor. “Yeniler iyi müzik yapamadığı için ne varsa eskilerde var” diye düşünenler mevcut ama Mert Demir, Mabel Matiz, Melike Şahin, Zeynep Bastık gibi isimleri de en az bir 20 yıl daha dinleriz gibi görünüyor. Müzik yazarlarına eskilerden neden vazgeçemediğimizi sorduk. DJ’lerden mekânlarda en çok hangi Türkçe şarkıların çaldığını öğrendik. Sahilleri kimlerin

ele geçirdiğini görmek için de beach’lere kulak verdik.

‘Aşkı bilmeyen aşkı nasıl anlatsın!’

Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı

90’ları günümüz müziğiyle karşılaştırdığımda bende soru işaretleri oluşuyor. Evet, teknoloji çok ilerledi, müzisyenler müthiş bir müzikal zenginlik içinde üretme ortamı buluyor. Ama günün sonunda önünde gerekli malzemeler olmasına rağmen yemeği iyi pişiremeyen aşçılar gibi, ortaya iyi şarkı çıkaramayan prodüktörlere artık daha sık rastlıyoruz. Bir de 90’lardaki gibi şarkı sözü yazılmadığından yakınılıyor. Genelleme yapmamakla birlikte sahici bir şeyler yaşanmıyor ki üzerine şarkılar yapılsın. Sosyal medya flörtleri hızlı başlayıp ‘Beni her yerden engellemiş’ diyerek son buluyor. Herkes elindeki ekrana kilitlenmiş. Şehri yaşamayan şehir üzerine nasıl şarkı yapsın, aşkı bilmeyen aşkı nasıl anlatsın! Oysa 90’ların şarkılarını dinlediğinizde hayatta bir karşılığı olduğunu görüyorsunuz.

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Belki de yeni kuşağın 90’lar müziğine ve o dönemin şarkıcılarına, gruplarına olan ilgisi tam da bu damardan besleniyor. Sahiciliğe olan özlemden… Duman’ın cuma günü yayımladığı şarkı cumartesi verdiği konserde hep bir ağızdan ezbere söyleniyorsa, Gülben Ergen’in yeni şarkısını Sezen Aksu’nun yazması bizi heyecanlandırıyorsa orada durup bir düşünmek gerekiyor.

‘İnsanlar umutlanmak istiyor’

Murat Meriç, müzik yazarı

90’lar ve 2000’lerin başı Hande Yener, Tarkan gibi isimlerin müzik yaptığı son samimi dönemdi. Hâlâ da bunu yaptıkları için insanları etraflarına toplayabiliyorlar. Duman 11 yıldır albüm yapmıyor ama yeni çıkardığı şarkılarla gençleri etkisi altına alabiliyor. Gülşen arada bir şeyler yapıyor. Hande Yener konserlerini dolduruyor. 2010’lara baktığımızda rock grupları dışında, özellikle popta çok ciddi bir şarkı yok. Olanı da Tarkan yapıyor. mor ve ötesi, Tarkan, Duman, bunlar samimiyetlerinden hiçbir şey yitirmiyor. Ama Tarkan’da artık biraz dertler var. Şarkılar iyi ama düzenlemeleri yenilemeli. Ozan Çolakoğlu kendini tekrar ediyor. Yeni kuşak sanatçılar çoğunlukla bireysel depresyonlarını anlatıyor. Pesimist bir halleri var. Oysa insanlar umutlanmak istiyor. Mabel Matiz ve Mert Demir’in birlikte söyledikleri ‘Antidepresan’ son dönemin en iyi şarkılarından. Melike Şahin ve Sıla da arabesk damarını yakaladı. Rap müzikte Çağrı Sinci, Ezhel, Kamufle gibi şahane isimler var.

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‘TikTok şarkıları peş peşe çalıyor’

Melis Yılmaz,

Hürriyet Ekler kent yazarı

Mekânlarda TikTok’ta viral olan şarkılar peş peşe çalıyor. Eski bir Hande Yener şarkısı mesela: ‘Sopa’. Öyle 90’lar, 80’ler değil de yakın geçmişten şarkılara dönüş var. Gülşen’in ‘Bir Fırt Çek’ini çok duyuyorum. Edis şarkıları çalınca mekândaki herkes dans ediyor. Arabesk ve rap müziğine de bir yönelme var. Ebru Yaşar ve Siyam’ın ‘Yoksun’

şarkısını da herkes söylüyor.

‘Duygu yoğunluğu önemli’

DJ David Saboy

90’lar popunu hâlâ dinliyor olmamızın en önemli sebebi, o yıllarda yapılan müzikte duygu yoğunluğunun olması. Besteciler, aranjörler ve şarkıları seslendirenler ruhunu işine katabilen isimlerdi. Ama Edis ve Mert Demir gibi güçlü gelen müzisyenleri de es geçmeyelim. Bu yaz mekânlarda en çok şunları dinliyoruz:

◊ ‘Şerbetli’, Tarkan

◊ ‘Kibir’, Redd

◊ ‘Önümüz Yaz’, Simge

◊ ‘Kufi’, Duman

◊’Ölüyorum Anla’, Mert Demir

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◊ ‘ILTIMAS X SUBMARINER’, AKDO, Gülşen, Murat Boz, Lvbel C5

‘Tarkan hep baş tacı’

Şarkıcı,

DJ Serhan Sokulgan

Mert Demir son iki yılın en popüler isimlerinden. Sefo rap şarkıcısı olarak anılsa da popüler müzik üretiminde başarı yakalıyor. Hande Yener her dönemin starı. Tarkan hep baş tacı, yeni albümü demlendikçe hepimize iyi gelecek. Yazın favorileri de şöyle:

◊ ‘Renklensin’, Reynmen

◊ ‘Yıldızlar’, Çakal

◊ ‘Sopa’, Hande Yener

‘Mert Demir ve Edis’

DJ Ogün Dalka

Bu yaz başında çıkardığı albümle Tarkan zaten her yerde çalacak. Mert Demir ve Edis şarkıları hep karşımıza çıkacak. Bu şarkıları da sıkça duyacağız:

◊ ‘Yo’, Tarkan

◊ ‘Bal’, Gülşen

◊ ‘Gözlerime Bak’, Mert Demir

◊ ‘Renklensin’, Reynmen

◊ ‘Yatıya’, Melis Kar

◊ ‘Mesela’, Sıla

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◊ ‘Biriyim’, Yüzyüzeyken Konuşuruz

◊ ‘Beni Bilen İyi Biliyor’, İrem Derici

◊ ‘Yolun Sonu’, Tuğba Yurt

◊ ‘Yat Kalk Dua Et’, Melis Fis

‘Festivaller dopdolu’

90’lar DJ Cihan Hatipoğlu

Ne mutlu ki 90’lar ve 2000’lerden beri sevdiğimiz sanatçılar üretmekten hiç vazgeçmiyorlar. Bu yaz gençlik festivalleriyle dopdolu geçiyor. Benim karışık kasetimde şu şarkılar var:

◊ ‘Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’, Gülşen

◊ ‘Canavar’, Derya Uluğ

◊ ‘Koyver Kendini’, Bedük

◊ ‘Arsız Gönül’, Athena

◊ ‘Renklensin’, Reynmen

◊ ‘Mor Yazma’, Umut Kaya

◊ ‘Doktor’, İskender Paydaş feat. Kenan Doğulu

◊ ‘Kırk Yılda Bir Gibisin’, Murat Dalkılıç

◊ ‘Kulüp’, Ozan Doğulu- Demet Akalın

◊ ‘Çak Bir Selam’-Ayşe Hatun Önal

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‘Nostalji unsuru rol oynuyor’

DJ Kaan Yorulmaz

2000’li yılların müzisyenleri şarkılarının kalitesi, sahne performansları ve karizmaları sayesinde dinleyiciyle güçlü bir bağ kurdular. Burada nostalji unsuru büyük rol oynuyor. Bence bu yaz mekânlarda en çok çalan şarkılar da şunlar:

◊ ‘Bilmem mi?’, Sefo

◊ ’Martılar’, Edis

◊ ‘Take It or Leave It’, Aleyna Tilki

◊ ‘Aşkın Olayım’, Simge

◊ ‘Ara’, Zeynep Bastık

◊ ‘Yoksun Başımda’, Reynmen

◊ ‘Nerdesin’, Ezhel

‘Anıları seviyorlar’

DJ Berk Sunal

Murat Boz, Kenan Doğulu, Sezen Aksu, Edis ve Mustafa Sandal her daim dinlenen isimler. İnsanlar anılarını yaşamayı seviyorlar ve eski şarkılardan vazgeçememe sebepleri de bu. Listemdeki şarkılar şunlar:

◊ ‘Reverans’, Sıla

◊ ‘İltimas’, Murat Boz&Gülşen

◊ ‘Gülümse Kaderine’, Tarkan

◊ ‘Sıfır Tolerans’, Hadise

◊ ‘Arıyorum’, Edis

◊ ‘Sopa’, Hande Yener

◊ ‘Şarkı Söylemek Lazım’, Sezen Aksu

◊ ‘Bi Şey Eksik’, Oğuzhan Koç

◊ ‘Tutamıyorum Zamanı’, Kenan Doğulu

(Mahmut Orhan remix)

◊ ‘Gözlerime Bak’, Mert Demir

TATİLCİLERİN FAVORİ RİTİMLERİ

Bu yaz ünlü beach’lerde bu şarkılar çalıyor:

Sea Mea More, Fethiye (DJ Lostvitaly)

◊ ‘Ali Desidero’, MFÖ (Lostvitaly remix)

◊ ‘Kıskanç’, Alem-i Adastra

◊ ‘Yali Yali’, Neşe Karaböcek (Todd Terje remix)

◊ ‘Katip Arzuhalim’, Selda Bağcan

(Acid Pauli&Jamie remix)

Stage On The Beach, Çeşme-Dalyan

(Müzik direktörü Umut Yıldırım)

◊ ‘Sevdanın Son Vuruşu’, Tarkan

◊ ‘Bu Gece’, Sezen Aksu

◊ ‘Sopa’, Hande Yener

Churchill Bodrum, Kumbahçe

(DJ Emre Öğütçü)

◊ ‘Bana Yalan Söylediler’,

Semiramis Pekkan (Valeron remix)

◊ ‘Eğri Eğri Doğru Doğru’,

Barış Manço (Dim Zach remix)

Çeşme Marina Yacht Club

(Müzik direktörü Özkan Yılmaz)

◊ ‘Yakışıklı’, KÖFN&Simge

◊ ‘Ara’, Zeynep Bastık

◊ ‘Tuttu Fırlattı’, Gökçe

Qualista Beach, Kemer

(Hürriyet Seyahat gezgini

Nurgül Büyükkalay)

◊ ‘Bir Dalda’,

Monohøle&Zigan Aldi

◊ ‘Taş Avlu’, Neval

(Valeron remix)

◊ ‘Yıldızların Altında’,

Tuğçe Kurtis