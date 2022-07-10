‘Bu varyant öncekiler gibi sessiz değil’

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Tüm dünyada ve ülkemizde vakalar artıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman “Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımız zaman son haftada 57 binden fazla vakanın olduğunu görüyoruz. Bütün bunlara ek olarak B4, B5 varyantlarının yayılımıyla hastaneye yatış ve ölüm oranlarında artış var” diyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke ekliyor, “Avrupa’da başta Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeler olmak üzere günlük COVID-19 olgu sayılarının son bir aydan beri yükselme eğiliminde olduğu görülüyor. Avrupa ülkeleri mevcut durumu yeni dalga olarak tanımlıyorlar” diyor.

‘Yeni mutasyonlarla karşılaşmamız olası’

* Yasakların kalkmasıyla pek çok ortamda maske kullanılmadığını görüyoruz. Özellikle toplu taşımalarda, kalabalık alanlarda maske kullanımının yeniden eski ciddiyetiyle benimsenerek uygulamaya geçilmesinde yarar var.

* Afrika’da yapılan bir araştırma aşılananların B4, B5 varyantlarından hastalığı geçirenlere göre daha iyi korunduğunu gösteriyor. Bu nedenle hatırlatma dozlarını yaptırmamış olanların en kısa sürede aşılarını yaptırmaları yararlı olacak.

* Vaka artışından söz ederken unutmayalım ki ne kadar çok sayıda bulaş olursa yeni mutasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz de yükselir. Bir sonraki mutasyonun nasıl geleceğini bilmiyoruz.

* B4 ve B5 varyantları belirtili seyrediyor. Bir önceki varyant kadar belirtisiz, sessiz geçiş değil. Bir sonraki varyantın yeniden ölümlerle kendinden söz ettirir hale gelmesi olası.

* Burun akıntısı, boğaz ağrısı, yeniden karşılaşmaya başladığımız koku ve tat alma kaybı gibi belirtilerin olduğu durumda test yaptırmak çok önemli.

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Uzmanlar yalnızca kapalı alanlarda değil, 1.8-2 metrelik sosyal mesafenin sağlanamadığı açık alanlarda da maske takılmasını öneriyor.

‘İzolasyon herkese uygulanmalı’

* El temizliği; pek çok enfeksiyon hastalığının gelişiminin önlenmesinde çok ciddi etkiye sahip. İhmal edilmemeli. Sabun ve suyla ellerin yıkanıp temizlenmesi yeterli.

* Bağışıklık sisteminin rolü çok önemli. Bu sistemin fonksiyonunu olumsuz etkileyebilecek tek bir faktör dahi hastalıklarının seyrini değiştirebilir.

* Yeterli beslenme, dinlenme ve uyku, bağırsak flora bütünlüğünün sağlanması, düzeyi düşmüş vitaminlerin yerine konması bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

* Her türlü kapalı ortamla birlikte açık havada da COVID-19 için 1.8-2 metre olarak kabul gören mesafenin korunamayacağı durumlarda maske kullanılması gerekli.

* Şu an PCR testi pozitif olanlara uygulanan izolasyon, hızlı antijen testi pozitif saptanan kişilere de uygulanmalı.