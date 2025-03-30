Bu seslere kulak verin

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Müziğin genç, alternatif sesleri, bir fabrika gibi çalışan sektörün dişlilerine kapılmadan, yaptıkları heyecan verici müzikle anaakım isimlerin yanında kendilerine alan açmayı başarıyorlar. Anlattıkları hikâyeler, kullandıkları müzikal dille sadece kendi kuşaklarına ilham vermekle kalmıyor, her yaştan müzikseveri etkilemeyi başarıyorlar. Bu sene yıldızı giderek parlayacak müzisyenlerden bir liste hazırladık. Liste, sahnelerinde alternatif müziğe yer veren müzik yöneticileri ve prodüktörlerin seçimiyle oluşturuldu.

‘ÇOKYÖNLÜ MÜZİSYEN’

◊ 3pillie: Kariyerine klasik müzik eğitimiyle başlayan Doğa Ocak’ın projesi. İstanbul’un kaotik enerjisi elektronik müziğin yükselen isminin ilham kaynağı.

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“MC, multi-enstrümantalist, hip hop’tan, post-rock’tan, cazdan beslenen teklileriyle ilk albümünü dört gözle beklememe sebep olan çokyönlü bir müzisyen.” (Rânâ Uludağ)

“3pillie yenilikçi tarzı ve enerjik performansıyla dikkat çekiyor.” (Levent Dokuzer)

TURNUSOL KÂĞIDI GİBİ...





◊ Beliz: Kuzeninin hediye ettiği orgla müziğe adım atan Beliz, Türkiye’nin sayılı luthier’lerinden (müzik aleti yapan, onaran kişi) İsmail Dalgın’ın yanında çıraklık yapmış ve bu sayede birçok değerli sanatçıyla tanışma fırsatı bulmuş. Beliz ‘Duyarga’ adlı ilk albümünde adeta bir turnusol kâğıdı gibi içinde yaşadığımız toplumun çarpık yönlerini şarkı sözlerine yediriyor.

“Beliz, müziğini bir anlatım aracı olarak kullanıyor. Sahnemizde çıkarak müziğin dönüştürücü etkisini dinleyicilere ulaştırdı.” (Levent Dokuzer)

BESTECİ VE PRODÜKTÖR





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◊ Cenk Esen: Piyanist, besteci ve prodüktör. Babası değerli müzisyen Aydın Esen. 2023’te Frankhan’da konser veren Kamaal Williams’ın ikinci gecesinde sahnedeydi ve ardından müzisyenle birlikte dünya turuna çıktı. Chaos in the CBD grubunun mayıstaki albümünde de bir işbirliği olacak.

“Frankhan’daki konsere saatler kala Instagram’dan Cenk bulundu. 1-2 saatlik bir provayla sahneye çıktı. Cenk’i bir freestyle caz konserinde de görebilirsiniz, bir trio’da da. Her şeyin prodüksiyonunu yapabilen gerçek bir underground müzisyen.” (Emre Garan)

‘FARKLI VOKAL TARZI’





◊ Ceren Sagu: Bir yılı aşkın süredir müzikle profesyonel olarak ilgileniyor. Spotify’ın bu yılki RADAR Türkiye listesine giren müzisyen arabesk türünü modern trap ritimleriyle harmanlıyor.

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“Farklı vokal tarzıyla bu senenin en iddialı isimlerinden.” (Arem-Arman)

‘ANKARA’DAN ÇIKAN EKİP’





◊ Kalabalıklar: Geçen yıl ilk teklisi ‘Delik Deşik’i yayımlayan pop-rock grubu müzik dünyasının tanıdık simalarından oluşuyor.

“Ankara’dan çıkan güzel isimler serisine bu yıl adayım bu ekip. Mert Demir’le yaptığı işlerden tanıdığımız Yamaç Yeşil’le Soft Analog’un davulcusu Onat Oskay’a çocukluk arkadaşları Mehmetcan Bindak ekleniyor ve harika bir pop-rock ekibi oluyor.”

(Gökçe Güzel)

‘YÜKSELİŞTE’





◊ Min Taka: Adını bir yıldız sisteminden alıyor. Söz yazıp beste de yapan müzisyen London College of Music’in müzikal tiyatro dalını üstün başarıyla bitirmiş.

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“İstanbul/Hollanda bazlı Min Taka güncel dönemin gençler arasında ilgi çeken janrı hyper pop’un özellikle Hollanda’da yükselişte olan ismi. Hem İngilizce hem Türkçe parçaları başa sarıp yeniden dinleme hissiyatı uyandırıyor. İki dilde de bu kadar keyifli aranjmanlar yapabilmesi büyük başarı. ‘I Don’t Want To!’ parçası favorim!” (Rânâ Uludağ)

SINIRLARI ZORLUYOR





◊ Nihan Belgin: Çocuk yaşlardan itibaren hayatında iki tutkusu olmuş: Sinema ve müzik. İki alanda da sınırları zorlamayı seviyor. Geçen ay çıkardığı teklisi ‘Bu Bir Cinayet’i yayımlayan müzisyen synth-wave, alternatif pop ve nostaljik sesleri bir arada kullanıyor.

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“Kendine has müzikal tarzıyla dinleyicileri etkileyen bir müzisyen. Müziğe olan tutkusunu istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdiği üretimlerinin yanında sahne performanslarında da müzikseverlere hissettiriyor.” (Levent Dokuzer)

‘SES RENGİ ÇOK TANIDIK’





◊ Selût: Yeni neslin güçlü vokallerinden. Müziğini çizimlerle ve hologram gibi yeni tekniklerle zenginleştiriyor. Ambiyans, akustik ve caz üçgeninde bir tarza sahip. İlk albümü ‘Değerlimin Hikayesi’ kısa süre önce çıktı.

“Selût’ün ses rengi hem çok tanıdık hem de yeni duygular uyandırıyor bende. Alternatif müzik sahnesine yeni bir soluk katacağına inanıyorum.”

(Rânâ Uludağ)

‘BESTE FABRİKASI’





◊ Sena Şahin: Pop müziğin yeni nesil temsilcilerinden. ‘Kuş Uçuşu’ dizisinde duyduğumuz ‘Sonu Var mı?’ şarkısıyla dikkati üzerine çekti. Müziğe çocukluğunda oyuncak bir orgla beste yaparak başlamış. Şu sıralar aynı hevesle besteler yapmaya ve onları söylemeye devam ediyor.

“Adeta bir beste fabrikası, üstelik muhteşem bir sese sahip. Buray’la yaptığı ‘İstanbul Bile’ şarkısı çok başarılı.” (Arem-Arman)

‘GELENEKSEL VE MODERN’





◊ Yalnayak: Adının ilham kaynağı Nâzım Hikmet’in aynı adlı şiiri. İstanbul merkezli grup sıcak vokaliyle Damla Temel, Netam, Batuhan Camcı ve Semih Duz’dan oluşuyor.

“Yalnayak Anadolu ezgilerini saykedelik rock öğeleriyle birleştiren, geleneksel ve modern sesleri ustalıkla harman layan bir grup.” (Levent Dokuzer)

SETİN BAŞINDAKİLER





◊ Faith: 14 yaşından beri elektronik müzikle ilgileniyor. 16 yaşında prodüksiyon yapmaya başladı. Gerçek ismi Fatih Başoğlu. ‘Hero’ şarkısına yaptığı remiks Ultra Music’ten yayımlandı. Yine Ultra Music’le sözleşme imzaladı.

“Stüdyoda vakit geçirmeyi en az benim kadar seviyor. Bu da başarıya en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacaktır.” (Sezer Uysal)





◊ MFK: Mahmut Orhan ekolünden. Bugünlerde Afro pop tarzında üretim yapıyor. Kenan Doğulu’nun ‘Tükendim Ben’ şarkısına Faros’la yaptığı remiks çok ses getirdi. Şu sıralar dünyaca ünlü DJ Francis Mercier ile yaptığı ‘Stromae-Papaoutai’ remiksini çıkarmaya hazırlanıyor.



◊ People Like Us: Batıkan Abız, Batıkan Tanrıkulu ve Yiğit Karakaş’tan oluşan prodüktör/DJ üçlüsü İstanbul’un kozmopolit yapısından ilham alıyor. Farklı bakış açıları, sürprizli melodileriyle hem kendileri eğleniyor hem de onları dinleyenler.

“Küçük yaştan beri gösterdikleri azim, iyi arkadaşlıkları ve dinamik sosyal ilişkileri her zaman beni mutlu etmiştir.” (Sezer Uysal)

BONUS

◊ Manifest: Big5 Türkiye yarışmasından çıkan ve altı genç kadından oluşan grup ‘Zamansızdık’ adlı şarkısıyla çok beğenildi. Hem şarkı söyleyip hem de dans edebilmeleri en büyük artıları.

“Güçlü vokalleri, K-Pop müzik tarzı ve etkileyici dans performanslarıyla sahnelerde ve dijital ortamda Türkiye’ye yeni bir soluk getirdi. Genç kadın müzisyenlerin gücünün müzikseverlerle buluşmasını kıymetli buluyoruz.” (Levent Dokuzer)

“Türk popuna dinamizm getirdiler. Her hareketleri dikkate değer.” (Arem-Arman)