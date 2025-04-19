Bu orkestra çocukları çok mutlu edecek

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Müzisyenleri tamamen küçüklerden oluşan Türkiye’nin en neşeli orkestrası ilk konserini vermeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, geçen yıl ekim ayında, bine yakın aday

arasından yetenek taramalarıyla seçilen 250 çocuğun bir araya gelmesiyle kuruldu. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini Hülya Kazan’ın üstlendiği orkestra ve koro 23 Nisan’da 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde seyirciyle buluşacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından geleceğin müzisyenlerini yetiştirmek amacıyla ‘Türkiye yüzyılının ilk orkestra ve korosu’ olarak kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 8-13 yaş grubunu kapsayan küçük müzisyenlerden oluşturuldu. Çocuklar ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orkestra ve koro olarak iki gruba ayrıldı. Orkestra içinde de keman, bağlama, ut, klarinet, kemençe, kanun, ney, ritim, yan flüt, piyano, gitar, çello, kontrbas sınıflarıyla 2024’ün kasım ayında eğitimler başladı.

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Projede Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Türk Dünyası Topluluğu Korosu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ve güzel sanatlar liselerinden toplam 50 koordinatör, eğitmen ve pedagog görev alıyor. Öğrencilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde her hafta sonu, iki tam gün Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik müzik ve popüler müzik türlerinde eğitimler veriliyor.

Geleceğin sanatçıları

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu geleneksel müziğimizin yanı sıra evrensel müzik çeşitlerini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefliyor. Kadim kültürümüzün ezgilerini gelecek nesillere aktarmayı, müzik yoluyla çocuklarımızın duygusal, bireysel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.