‘Bu notun bugün size ulaşması gerekiyormuş’

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Furkan Ünal’ın verdiği not, simitçi Nazım Demir’in (52) yüzünü güldürdü.

Bazen hayatın koşuşturması içinde kayboluyoruz, yoğun çalışma temposunda kendimizi bitkin hissediyoruz. Ama bazen güzel bir söz, zarif bir davranış bizi motive edip tüm günü değiştirebiliyor. Geçen hafta sosyal medya içerik üreticisi Furkan Ünal’ın Beşiktaş’ta bir simitçiye “Kimse söylememiş olabilir ama elinden geleni yapıyorsun” yazan notu verdikten sonra simitçinin yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.

24 yaşındaki Furkan Ünal tiyatro oyunculuğunun yanı sıra içerik üretiyor. Bir de sokakta tanımadığı ama ihtiyacı olduğunu hissettiği insanlara küçük notlar veriyor. Sonra da bu esnada yaşananları video olarak sosyal medyada paylaşıyor. “İnsanların içlerindeki ışığı fark etmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum” diyen Ünal’la birkaç küçük kelimeyle moral vermeye çalıştığı hareketini konuştuk.

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Tanımadığınız kişilere notlar verme fikri nereden çıktı?

İnsanlara motive edici notlar verme fikri hayatımda zor bir dönemde okuduğum küçük bir notun bende uyandırdığı etkiyle başladı.

Nasıl bir nottu ve kim vermişti? Onu okuyunca kendinizi nasıl hissetmiştiniz?

Bu not sosyal medyada karşıma çıkmıştı. Bir paylaşımda gördüğüm bu mesaj, o dönemde gerçekten ihtiyacım olan cesareti ve umudu bana verdi. “Her şey geçiyor, az daha dayan. Seneye bugün, şu an hissettiklerine pişman olup ‘Boşuna üzülmüşüm’ diyeceksin. 1 sene sonrasına not” yazıyordu. Bu kısa ama anlamlı mesaj, o zor zamanlarımda bana gerçekten güç verdi. Okuduğumda, içimde bir rahatlama hissettim ve sanki omuzlarımdaki yük hafifledi.

Sonra siz de insanlara notlar vermeye başladınız...

Evet, benim yaşadığımı neden kitlelere yayarak hayatlarına dokunmadığımı düşündüm. Çevremdeki insanların küçük bir destekle bile ne kadar mutlu olabildiğini fark etmeme vesile oldu. Hayat bazen zorlayıcı olabiliyor ve hepimizin zaman zaman küçük bir moral desteğine ihtiyacı oluyor. Bu notlar, insanları küçücük de olsa gülümsetmek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek ve içlerindeki gücü hatırlatmak amacıyla ortaya çıktı. Birkaç küçük kelimenin bile birinin gününü değiştirebileceğini görmek beni motive etti.

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Beşiktaş civarında...

Böyle yabancı hesaplar da var değil mi?

Yurtdışındaki benzer hesapları biliyorum ve onların yaptığı işleri de takdir ediyorum, ancak bu fikri kişisel bir deneyimimden yola çıkarak geliştirdim. Elbette benzer işler yapan insanlar bana ilham veriyor, ama kendi yolculuğumda kişisel bir bağ var.

Genelde nerelerde, kimlere bu notları veriyorsunuz?

Genellikle Beşiktaş civarında veriyorum ancak hedefim bu notları ülkemizin tüm şehirlerine ve hatta bir gün dünyaya yaymak. Tüm insanlığa dokunabilmeyi gerçekten çok istiyorum. Seçtiğim kişilerse genellikle tek başına oturan, düşünceli görünen ve desteğe ihtiyacı olabileceğini hissettiğim insanlar oluyor.

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Bu kişilere verdiğiniz notlarda neler yazıyorsunuz?

Notların içerikleri kişinin o anki ruh haline ve ihtiyacına göre değişiyor. Genellikle kısa, samimi ve motive edici cümleler yazıyorum. Örneğin “Bugün zor bir gün olabilir ama unutma ki senin içinde her zorluğun üstesinden gelebilecek güç var” ya da “Gülümse, çünkü senin gülümsemen dünyayı güzelleştiriyor” gibi ifadeler kullanıyorum. Bazen de sadece basit bir “Her şey güzel olacak” ya da “Sen çok değerlisin” gibi iltifatlar ve pozitif mesajlar yazıyorum. Önemli olan kişinin kendini iyi hissetmesini sağlamak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu küçük notlarla insanların içlerindeki ışığı fark etmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum.

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Bu hareketle insanlar hakkında öğrendiğiniz en önemli şey ne oldu?

Küçücük bir notun, yapılan bir jestin etkisinin çok büyük olabileceğini öğrendim. İnsanlar zor zamanlar geçirirken ya da yalnız hissettiklerinde en küçük bir ilginin, desteğin, motive edici bir cümlenin büyük bir anlam taşıyabileceğini fark ettim.

Beklemediğiniz tepkiler de alıyor musunuz?

Bir keresinde, tek başına bankta oturan genç bir beyefendiye not verdiğimde, gözleri dolmuştu ve bana teşekkür ederek, o günün onun için ne kadar zor geçtiğini, yakın zamanda ailesinden birinin vefat ettiğini ve o notu sanki onun ağzından dökülen cümleler gibi hissettiğini anlattı. O notun, tam da ihtiyacı olduğu bir anda geldiğini söyledi. Bir başka seferde, parkta tek başına oturan bir genç kız başta şaşırdı ve biraz çekindi ama sonrasında notu okurken gülümsedi. Notta yazan cümlenin onun hayat felsefesiyle çok örtüştüğünden bahsetti. İnsanların beklenmedik bu küçük notlara verdikleri duygusal tepkiler, bu işi yapmaya devam etmem için bana büyük bir motivasyon sağlıyor.

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Hiç tersleyenler olmadı mı?

Evet, zaman zaman beklenmedik ya da olumsuz tepkilerle de karşılaştım. Her zaman, herkes bu tür notlara açık olmayabiliyor. Birkaç kez, verdiğim notu anlamayan ya da neden böyle bir şey yaptığımı sorgulayan insanlar oldu. Hatta bir kişi “Neden bana böyle bir şey veriyorsun” diye sormuş ve notu kabul etmeyip geri vermek istemişti. Sonrasında o notu okuması gerektiğini düşündüğüm için ısrarcı oldum ve notu yanına bırakıp ayrıldım. Uzun bir süre kâğıdı açmadı. Sonrasında rüzgâr kâğıdı uçurdu, önüne düştü. Kâğıt yere düştüğünde açılmıştı. Gözünün ucuyla da olsa notu okudu ve hafifçe gülümsedi.