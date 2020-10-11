Bu köyde ders kahvede

Gököz Köyü’nün nüfusu 100. Burası aynı zamanda Müzeyyen Senar’ın da doğup büyüdüğü köy. Muhtar İdris Aydın salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle beraber evlerinde internet erişimi olmayan öğrenciler için köy kahvesini sınıfa dönüştürdü. Çocuklar bilgisayar, tablet veya anne-babalarının telefonlarını alıp internet üzerinden gerçekleşen derslere kahvehaneden katılıyor. Öğrenciler internete muhtarlıktan aldıkları ortak şifreyle erişiyor. Geriye sadece dersi dinlemek ve konsantre olmak kalıyor. Hatta durum öyle bir hal almış ki Gököz Köyü’ne çevre illerden kamp kurmak için gelen tatilci ailelerin çocukları bile derslere katılmak için köy kahvesini kullanır olmuş. Muhtar Aydın “İnternetimiz ücretsiz olunca; köyümüze gelen karavancı, kamp kuran veya günübirlik ziyaretçilerin çocukları da öğrencilerimiz oldu” diyor.

Gököz Köyü Muhtarı İdris Aydın

Kahveyi sınıfa çevirme fikri nasıl ortaya çıktı?

Evlerinde internet olmayan öğrencilerin derslerine erişim için bizden talebi oldu. Ben de kahvemizde internet erişimi olduğu için bir derslik olarak kullanıma açabileceğimizi düşündüm.

Kaç öğrenci kahvehanede aynı anda derse katılabiliyor?

Şimdiye kadar en fazla 10 öğrenciye aynı sınıfta ders yaptırdık. Her öğrencinin ders saati farklı... Kahvehane yedi gün 24 saat açık olduğundan, tekrar derslerinden de faydalanılıyor. Kalabalık taleplerde, mutlaka başka alternatifler buluyorum. Çok yakında internet hizmetimiz, piknik alanlarında da verilecek.

Maske ve sosyal mesafe zorunlu

Bilgisayarı olmayan çocuklar derslere nasıl katılıyor?

Bilgisayarımız hiç yok. Her öğrenci tablet veya telefonuyla geliyor. İmkânı olmayan öğrencilerin muhtarlık bilgisayarını kullanmalarına müsaade ediyorum veya kendi cep telefonumu veriyorum. Dersleriyle ilgili çıktı alınması gerekiyorsa da yine ücretsiz bir şekilde muhtarlıktaki makinemizi

kullanabiliyorlar.

Kahvehanede ders sırasında nelere dikkat ediyorsunuz, öğrenciler dışında kimse oluyor mu?

En dikkat ettiğimiz nokta sosyal mesafe. Bu kurala uyarak derslere katılıyorlar ve tabii ki maske zorunluluğu var. Çocukların dikkatini dağıtacak hareketliliklere izin vermiyoruz.

Öğrenciler maske kuralına uyuyor mu?

Çevredeki yakın köylerden devamlı gelen öğrencilerimize, pandeminin başlangıç günlerinden itibaren hijyen, maske, mesafe kuralları oldukça iyi anlatılmış olmalı ki hiç kural ihlali yapıldığına rastlamadım. Uzaktan gelen, ilk-ortaöğrenim öğrencileri anne-babalarının gözetiminde geldiklerinden onlar da bu kurallara uyuyor.

Aileler çok mutlu oldu

Kahvehaneyi nasıl dezenfekte ediyorsunuz?

Bu konuda büyükşehir belediyesinin çevre sağlığı biriminden destek alıyoruz. Aynı konuda Keles Belediyesi’nin maske-dezenfektan temini hususunda desteği var. Dezenfeksiyon için daha çok gece geç saatleri tercih ediyoruz.

Bu uygulama hakkında veliler ne düşünüyor?

Öğrenciler ailelerinden evlerinde internet bağlantısı talep ediyordu. Köy kahvesini sınıfa çevirmemizden sonra bu iş sorun olmaktan çıkınca mutlu oldular. Kontör yükleme sorumlulukları kalmadı. Çocuklar okula gider gibi evden çıkıyor. Şimdiye kadar hiçbir veliden olumsuz geri dönüş almadık.

Sizden sonra çevre köylerde böyle bir uygulama başlar mı?

Keles İlçe Kaymakamımız Kübra Teymur, EBA gündemiyle ilgili tüm muhtarlarımızı toplayıp bizim uygulamamızı örnek proje olarak gösterdi. “Her mahallede uygulanması için ne gerekiyorsa yapılsın” talimatı verdi. Pınarcık, Gelemiç mahallelerinde uygulamaya başlandı. Diğer mahallelerde de çalışmaların devam ettiğini biliyorum.

Faydalı bir iş olunca müşteriler tepki göstermedi

“Köyümüzün nüfusu 100 kişi olduğundan dolayı zaten çok kalabalık olmuyordu kahve. Gelen müşteriler de tepki göstermedi. Nedeni, herhalde yaptığımız işin faydalı olması.”

Muhtarın girişimi sayesinde öğrenciler köy kahvesinde derslerini takip edebiliyor.