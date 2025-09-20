‘Bu iş değil, bu bir aşk’

Haberin Devamı

Popüler video oyun serisi EA Sports FC 26, 26 Eylül’den itibaren tüm futbol tutkunlarının erişimine açılmış olacak. FC 26’nın yanı sıra FC MOBILE’da da artık Türkçe spikerler var. Estanbul Espor ve Oyun Merkezi’nde buluştuğumuz Ertem Şener ve Özkan Öztürk, FC’nin yüzü olmanın heyecanını ve mutluluğunu üzerlerinde taşıyordu.

Futbolseverlerin yıllardır ekranlardan izlediği ikili, kendilerine özgü üsluplarıyla tanınıyor. Ertem Şener’in maç anlatırken futbolcuların hayatlarından detaylar verip “Buralarda Neymar (Brezilyalı futbolcu) olurdu işte” gibi replikleri ilgiyle takip ediliyor. Özkan Öztürk’se EURO 2024’te dillere pelesenk olan “Ahtapot musun, örümcek misin” repliğiyle hafızalara kazınan bir isim. Şimdi futbol tutkularını ve renkli anlatımlarını milyonların oynadığı oyuna taşıyorlar.

◊ ‘FC’nin sesi olma’ teklifini ilk duyduğunuzda neler hissettiniz?

Özkan Öztürk: Mart ayının ortalarında Macaristan’daydım. Milli takımın hazırlık maçını anlatacaktım. Sevgili Kemal (Popile sosyal medya ajansının kurucu ortağı Kemal Tepret) mesaj attı. Geri aradığımda “FC” dedi, “26” dedi. “Ne diyorsun, gerçek mi” diye sordum, inanamadım. Çok başka bir şey. Çocukluk hayalimiz. Bu işe gönlünü adamış spikerlerin en çok istediği şeylerden biridir. Dünyanın en büyük futbol oyunu, en çok oynananı... Kendi sesini dinlemek ya da çocuğunun senin sesinle oyun oynaması çok acayip bir şey.

Ertem Şener: Küçükken mahallede çocuklar top oynardı, ben balkondan ya da kaldırımdan maçı anlatırdım. Belki de çocukluğumuza döndük. Oyun anlatmak çok özel. Herkesin evinde ve elindeyiz. Oyunun tarihindeki ilk iki Türk spikeri olmak gurur kaynağı.

◊ FC oynuyor musunuz?

Özkan Öztürk: Çocukluğumdan beri oynuyorum, dün gece yine oynadım. Anılar çok da

iyi değil, çünkü kontrolcü kırmışlığımız var (gülüyor). Arkadaşlarım oyunu anlatmam için çağırırdı. Şu an sağ kanat oynuyorum.

Ertem Şener: Küçükken maddi durumumuz çok iyi değildi. Arkadaşlarım oyun oynarken ben kenarda durup anlatmayı severdim. Ben hep seyretmeyi, izlemeyi çok sevdim. Bir keresinde Afrika’da bir program sundum; çölden gelmişiz, acayip yorgunuz. Yönetmenler toplanmış, yukarıda oynuyorlar. Yukarı çıkıp maçı anlattım. Benim konsolum olmadı ama çocuklarımda var. Bazen bana maçı anlattırıyorlar. Çok iyi oynayamıyorum ama oyunu çok iyi anlıyorum.

◊ Canlı anlatımdan sonra böyle bir alanda sunuculuk sizi zorladı mı?

Özkan Öztürk: Yaptığımız kayıtların karşılığı tam 53 sinema filmi. Bir yıl sürdü. Stüdyoya adımımızı Mayıs 2024’te attık, sonrasında ben Avrupa Şampiyonası için Almanya’ya gittim. Dönünce ağustos başından bu yılın mayıs ayına kadar devam ettik. Haftada 2-3 gün ve her kayıt en az 4 saat sürdü.

Ertem Şener: Özkan, Avrupa Şampiyonası’ndayken ben haftada 2-3 kere stüdyoya gittim. İşimizi iş olarak değil, aşk olarak görüyoruz. İnsan aşkından sıkılmaz.

◊ Kaç replik kaydettiğinizi biliyor musunuz?

Özkan Öztürk: Binlerce dosya... Görüntüsüz şekilde, metinleri anlattık ama maç anlatır gibi. Dünyanın en zor şeyi metne duygu katmak. Oyunu tutturabilmek için çok uğraştık. Sıfır yapay zekâ, tamamen bizim ses ve duygularımız.

Ertem Şener: Kelimeler önümüzde ama süre de var. 12 saniyede 3-4 cümleyi duygu vererek anlatmak lazım.

◊ Maç anlatırken futbolcuların hayatı hakkında bilgi de veriyorsunuz. Peki, oyunda veriyor musunuz?

Ertem Şener: Yok. EA Sports’un kendine göre kurumsal bir kimliği var. ‘Sen güzel yorumluyorsun, anlatıyorsun ama benim sınırlarım var’ diyor. Real Madrid-Barcelona maçında canlı yayında yaparsın, biter, ama bu kalıcı.

Özkan Öztürk: Bir-iki yerde “Ahtapot musun, örümcek misin” var. Normalde yoktu, ‘bizden bir şey olsun’ dedik. Türk insanı repliklerimizi seviyor.

◊ Bu iş ölümsüz bir eser bırakmak gibi hissettiriyor mu?

Özkan Öztürk: Üç senelik sözleşmemiz var. Büyük bir miras. Direkt bize yönelmeleri fazlasıyla gurur verici.

Ertem Şener: Benim için anlattığım 2005 Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinden daha değerli. Sadece çocuklarıma değil, torunlarıma da kalacak. Bu işin dedesi olmak çok önemli. EA Sports FC 26’yı, 5,5 ay boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 1 Mayıs’ta kaybettiğim canım annem Meltem Şener’e ithaf ediyorum. O zor dönemde bir ayağım annemin yanında, bir ayağım bu oyunun seslendirme odasındaydı. Annem her zaman “Oğlum işini yap” diyerek bana güç verdi. Bugün bu ses, onun yüreğinden gelen destekle burada.

‘ÇİLEYİ ÇEKEN MAÇ SPİKERİDİR, ELEŞTİRİYİ ALAN DA’

◊ Sesinizi korumak için özel bir çalışmanız var mı?

Özkan Öztürk: Dikkat ediyorum, çok soğuk içmemeye gayret gösteriyorum. Maçım varsa bir gün öncesinden zencefil, bal, ılık su... Yurtdışına maça gidiyoruz; herkes gezer, bir tek maç spikeri odasında oturur: “Aman gezmeyeyim, terlemeyeyim, üşütmeyeyim.” Çileyi çeken maç spikeridir. En fazla eleştiriyi alan yine maç spikeridir, yeri gelir bazen de övgüyü alır.

Ertem Şener: Özkan tamamen profesyonel düşünüyor, belki de doğrusu odur ama ben çok dikkat etmiyorum. Yakın lokasyondaysa otelime yolda anlatarak gidiyorum. İlk kez söylüyorum bunu; İstanbul dışındaysam otel odasında çığlık çığlığa bağırır, sesimi açarım. Uykuma çok dikkat ederim maç öncesi. Uyku eşittir ses.

◊ Şampiyonlar Ligi maçlarında anlık duyguları aktarmak mı daha zor, yoksa milli turnuvalarda mı?

Özkan Öztürk: Milli maçlarda daha kolay çünkü ay-yıldızlı formayı görünce farklı bir motivasyon oluyor. Temsilcilerimizin maçlarında, hangi takım olursa olsun daha kolay çünkü bir tarafsınız.

Ertem Şener: Milli maçlarda 12’nci adam sensin. Her türlü duyguyu koyuyorsun. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz için de aynı. Real Madrid-Bayern Münih maçında, atıyorum, kalbini ikiye ayırıyorsun. Futbol global bir oyun ve orada tarafsızlık lazım.

◊ Sesinizin milyonlarca kişiye ulaştığını bilmek sizi nasıl motive ediyor?

Özkan Öztürk: Benim en büyük yakıtım. Maddiyatın dışında çok büyük bir olay. Avrupa Şampiyonası’nı anlatırken hep şunu düşünüyordum; ülkenin her noktasında kurulan dev ekranlarda sizin sesiniz var. Başka bir şey...

Ertem Şener: Önüme 1 milyon dolar para koysunlar, bir de Real Madrid-Barcelona finalini koysunlar. Ben finali seçerim. İddia ediyorum, Özkan da onu seçer. Biz Xavi-Iniesta (eski İspanyol futbolcular) ikilisi gibiyiz.