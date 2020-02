Bu gece zafer onların...Bu gece Oscar’lar kimlere gidecek?

Evet, bir kez daha tam adıyla Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin ödülleri sahiplerini buluyor. 92’nci kez dağıtılacak Oscar’larda tören, her zamanki mekân olan Los Angeles-Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek.

Geçen yılki gibi sabit bir sunucunun olmayacağı gecede ipi göğüslemesine kesin gözüyle bakılan isimler şöyle sıralanıyor: ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında ‘Judy’deki performansıyla Renee Zellweger, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde ‘Joker’de izlediğimiz Joaquin Phoenix, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’da ‘Marriage Story’deki rolüyle Laura Dern ve ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’da da ‘Bir Zamanlar Hollywood’daki ışıltılı performansıyla Brad Pitt. Bu dörtlünün üyeleri, ‘Oscar’ın habercisi’ şeklindeki klişe bir tabirle anılan birçok ‘ön eleme turu’ndan zaferle ayrıldı. Söz konusu ‘kare as’ın, bu gecenin de galibi olma olasılığı yüksek...





Dili İngilizce olmayınca işi biraz zorlaşıyor

Öte yandan organizasyonun kalbinin attığı iki ana kategori olan ‘En İyi Film’de ‘1917’nin törenden heykelciği koltuğunun altına koyarak ayrılması bekleniyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında kendilerine verilen görevi yerine getirmek için olağanüstü bir çabaya soyunan iki genç askerin öyküsünü anlatan film, mesajları, sinematografisi ve oyuncu performanslarıyla ilgi gördü. Bu dalda malum, dokuz aday var ve sinemaseverlerin genel olarak gönlünde yatan aslan Güney Kore yapımı ‘Parazit’. Alt sınıfın üst sınıfa olan öfkesinin izlerini süren çalışma, bugüne kadar çok sayıda ödüle uzandı. ‘En İyi Film’de Oscar’ı kazanması da sürpriz olmaz ama geçen yılki ‘Roma’ deneyimi bir kez daha hatırlattı ki Akademi çok beğense de dili İngilizce olmayan filmleri yönetmen bazında ödüllendiriyor ve ‘En İyi Film’de aynı cömertliği göstermiyor. Dolayısıyla bu dalda ‘1917’nin ‘mutlu son’a ulaşması yüksek yüzdeli bir olasılık.

Öte yandan en önemli bir başka kategori olan ‘En İyi Yönetmen’de de ‘1917’nin yaratıcısı Sam Mendes en büyük favori. İngiliz sanatçının imzasını taşıyan ‘Amerikan Güzeli’ de 2000 yılında başta ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri olmak üzere beş dalda Oscar’a uzanmıştı. ‘En İyi Yönetmen’de Bong Joon-ho’nun (‘Parazit’) ödüllendirilmesi ihtimal dahilinde, ki ben olsam bu kategoride ödülü Güney Koreli yönetmene verirdim.

Billie Eilish ve Elton John sahneye çıkacak

Biraz da törene ilişkin bilgileri paylaşalım: Sunucu yok ama sahneye çıkıp ödül verecekler elbette var ve bu isimler şöyle: Geçen yılın ödüllü isimleri Mahershala Ali (‘Green Book’), Olivia Colman (‘The Favourite’), Regina King (‘If Beale Street Could Talk’) ve Rami Malek (Bohemian Rhapsody). Bu yıldızların yanı sıra Timothee Chalamet, Gal Gadot, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Kelly Marie Tran, Zazie Beetz, Ray Romano, Shia LaBeouf, Natalie Portman ve Kristen Wiig de sahneye çıkacaklar arasında. Ayrıca Grammy galibi Billie Eilish, ‘Harriet’ filminin yıldızı Cynthia Erivo ve Elton John da sesleriyle geceye renk katacak.

“Bazı filmlerin ve performansları hakkı yendi.” Oscar adaylığına dair bilinen en klasik itirazların başında bu ifade gelir ve isyan edenler çoğu kez haklıdır. Bu yıl ‘Uncut Gems’ ve ‘Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’ gibi yapımlar göz ardı edildi. Keza kadın yönetmenler de pas geçildi; özellikle de ‘Küçük Kadınlar’la ‘En İyi Film’ dalındaki dokuz yapıttan biri olan Greta Gerwig. Zaten bu yılın organizasyonu çoktan #OscarsSoMale (‘Oscar’lar Çok Erkek’) şeklinde bir unvanla buluştu.

‘En İyi Film’de göz ardı edilmesi beklenen ‘Parazit’in ‘En İyi Uluslararası Film’de ödüle uzanması bekleniyor.

Sonuç? Yüzde 32’si kadın olan yaklaşık 8 bin 400 üyenin seçimlerinin ne olacağını bu gece sabaha karşı öğreneceğiz. Hollywood’un bu en heyecan verici gecesini Digiturk Oscar özel kanalından izleyebilirsiniz, töreni Yekta Kopan, Mehmet Açar ve Melis Behlil üçlüsü yorumlayacak.

Onur Saylak

Gönlümden geçen

‘Parazit’

Sınıf mücadelesi ekseninde , alt sınıf bir ailenin üst sınıf bir ailenin yaşamını ele geçirmesini, iyi bir tasarımla -senaryo, mekân seçimi, oyunculuk- ortaya koyan güçlü bir film olması dolayısıyla ‘Parazit’, ‘En İyi Film’de ipi göğüsler diyeceğim ama galiba diğer ödül gecelerinden anladığımız herkesin favorisi ‘1917’ ( henüz izlemedim) bu sene Oscar’ı alacak gibi duruyor.

Durul Taylan

Bence en iyi film

‘Uncut Gems’ti ama...

Bong, en iyi filmlerinden olmayan ‘Parazit’te ustalarından (Hitchcock, Imamura, Kim-Ki young) öğrendiği her şeyi kendi olağanüstü yönetmenlik maharetleriyle birleştirince ortaya 2 saat 12 dakikalık ‘Yönetmenlik 101’ dersi çıkıyor. Ama Sam Mendes’in ‘çakma tek plan’ diyebileceğimiz bir şeyin ‘İngiliz Er Ryan’ duyarlılığıyla paketlenmesinden başka bir şey olmayan ‘1917’si, ABD’de çoktan ‘en iyi film’ ilan edildi bile. Ama bence en iyi film Safdie Biraderler’in ‘Uncut Gems’iydi.

Mert Fırat

Adayım Adam Driver ama

Joaquin Phoenix kazanır

‘En İyi Erkek Oyuncu’yu Joaquin Phoenix kazanacak. Akademi’nin bu zamana kadar kanıtlanmış şekilde en sevdiği oyunculuk biçimi olan fiziksel bir performans gösteriyor. Bu dönemin tartışmasız en iyi oyuncularından Phoenix’in üç adaylığının sonunda bu yıl Oscar’ı almaması imkânsız. Kim almalıydı? Antonio Banderas’ı izleyemedim, o yüzden doğru bir yorum yapmak çok zor ama Adam Driver’ın almasını isterdim. Çok derin ve samimi bir performansı var filmde. Bütün ilişkinin öfke patlamalarını, umutsuzluklarını çok gerçekçi bir biçimde aktarıyor.