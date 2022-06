BTS bir numara olduğunu ‘Kanıt’ladı

Haberin Devamı

TS yani Bangtan Boys; RM, Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Suga ve V’den oluşuyor. Grup üyeleri birlikte yazdıkları şarkıları, her albüm için tasarlanan farklı konseptlere sahip ilginç sahne kostümleri ve inanılmaz dans şovlarıyla dikkat çekiyorlar. Her biri farklı meziyetlerle donatılmış üyelerin lideri ve rap’çisi RM. Grubun dansçısı, vokalisti ve en küçüğü Jungkook. Suga da tıpkı RM gibi iyi bir rapçi ve prodüktör. Dans konusunda öne çıkan ismi J-Hope’ken V, Jin ve Jimin de vokal yetenekleriyle dikkat çekiyorlar.



Güney Kore’nin müzik piyasası aslında ‘Üç Büyükler’ olarak bilinen müzik şirketleri YG Entertainment, SM Entertainment ve JYP Entertainment’ın hakimiyetinde. BTS’in ilk teklisi ‘2 Cool For School’ ise 2013’te nispeten küçük bir şirket olan Big Hit Entertainment’tan çıktı.



Kimse grubun bu kadar başarılı olabileceğini tahmin etmemişti. Ama BTS’in başarısı hayallerin de ötesine geçti.



2018’de piyasaya sürülen üçüncü albümleri ‘Love Yourself: Tear’ BTS’in ABD Billboard 200 müzik listesine bir numaradan girerek Batı’da da popülerlik kazanmasını sağladı. Her ne kadar ödülü kazanamamış olsalar da ilk Grammy adaylıklarını bu albümle elde ettiler. BTS, şu anda dünyanın en popüler müzik gruplarından biri ve muhtemelen dünyanın en sevilen erkek grubu. Geçen yıl yayımladıkları hit şarkıları ‘Butter’dan sonra yeni albümleri, özellikle grubun hayranları A.R.M.Y (Gençliğin Sevimli Temsilcisi) tarafından heyecanla bekleniyordu.



Ünlü grup ‘Proof’ adlı albümüyle belli ki son dokuz yılda elde ettiği başarıları kutlamak için yeni bir döneme adım atıyor. ‘Proof’ da bunun kanıtı gibi, üyelerin olgunlaştıklarını gösteriyor. Çalışmanın, BTS üyelerinin kariyerleri boyunca en çok dikkat çeken şarkılarının yanı sıra yeni parçalarını da görebileceğimiz bir antoloji albümü olduğunu söyleyebiliriz. Üç CD’den oluşan çalışmada toplam 48 şarkı var. Yenilerden ‘Yet to Come’ aynı zamanda çıkış şarkısı. Dikkat çeken diğer iki yeni parça da ‘For Youth’ ve ‘Born Singer’. Grubun fan’ları bu dev albümde ‘DNA’, ‘No More Dream’, ‘Fake Love’ ve ‘Life Goes On’ gibi hitleri de gördüklerine mutlu olacaklardır.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Kim bu A.R.M.Y’ler?

Batı, erkek pop müzik gruplarına yabancı değil. Bir döneme damgasını vuran New Kids on the Block, Backstreet Boys, Blue, ‘N Sync veya yakın geçmişte One Direction’ı en başarılı örnekler arasında sayabiliriz. Fakat BTS’in fan grubu kadar organize ve geniş bir hayran kitlesi tarihte görülmemiş olabilir. Tabii ki bunda sosyal medyanın da büyük bir etkisi var.



A.R.M.Y isminin açılımı ‘Adorable Representative M.C. for Youth’ yani ‘Gençliğin Sevimli Temsilcisi’. Bu kısaltma sözcük olarak aynı zamanda İngilizcede ‘ordu’ anlamına geliyor. BTS’in, kurulduğunda “Genç nesle atılan kurşun gibi baskıların ve psikolojik zorlukların karşısında kurşungeçirmez bir şekilde duracağız” diye bir söylemi vardı. İlk albümlerindeki ‘We Are Bulletproof’ (Biz Kurşungeçirmeziz) da bu sözlerine bir göndermeydi. Fandom isminin de ‘A.R.M.Y’ olması bu yüzden çok şaşırtıcı değildi. Eğer sosyal medya hesaplarını dikkate alırsak bugün dünya genelinde grubun 90 milyondan fazla hayranı var. Sadece plak şirketi Big Hit Entertainment’ın Instagram sayfası bile 65 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Haberin Devamı

‘Güncel kalmayı başarıyorlar’



Tolga Akyıldız-Hürriyet Müzik Yazarı

“K-Pop başlangıçta Asya, Doğu Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine has ve kıtasal bir alttür gibi algılanıyordu. Bugünse tüm Avrupa ve Amerika’yı da etkileyen küresel popun en büyük paydaşlarından biri haline geldi. Top 10’daki yerlerini dijital dinlenme sayıları ve yarattıkları ‘show’ ekonomisinin unsurlarıyla sağlamlaştıran K-Pop grupları, bir zamanların ticari formüle göre üretilen ‘Batılı’ erkek/kız grubu bayrağını da ele aldı. İşin erkek tarafında en önde BTS varsa kız tarafında dikkatimi en çok çeken grup BLACKPINK. Dans, elektronik, R&B, rap, trap, Latin ve rock unsurlardan oluşturdukları sound’ları, uyguladıkları iddialı koreografiler ve prodüksiyon masrafından kaçınmadıkları videolarıyla kitlelerini eksiltmeden güncel kalmayı başarıyorlar. BTS ve BLACKPINK’e ek olarak Stray Kids, TWICE ve TOMORROW X TOGETHER’ı da takipteyim.”