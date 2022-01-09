“Bruce Lee’yi örnek alıyorum”

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATLARSEYAHAT
Hürriyet Arama
Üniversitelerin Omikron kararıÜniversitelerin Omikron kararı#Yüz Yüze Eğitim
‘Sisal Şanstan Milli Piyango açıklaması‘Sisal Şans'tan Milli Piyango açıklaması#Sisal Şans
2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor#Uzay Araştırmaları
Dövüştürüp atıyorlar: Vefanın suçu neDövüştürüp atıyorlar: Vefa'nın suçu ne?#Hayvanları Koruma Kanunu
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildiler#Şehit
Talimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatınTalimatı verdi... Cehennem kapısını artık kapatın! #Türkmenistan
HDPli Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktıHDP'li Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafları çıktı#HDP
Takım otobüsünün önünü kestiler Bizi rezil ettiniz, istifa..Takım otobüsünün önünü kestiler! 'Bizi rezil ettiniz, istifa!..'#Bursaspor
İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğuİnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu#James Webb Teleskobu
ABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye retABD’den Türkiye’yi dışlayan projeye ret#ABD
Kayıp sonrası G.Sarayın 3 temel problemini açıkladı Lig sonuncusu daha yakın...Kayıp sonrası G.Saray'ın 3 temel problemini açıkladı! 'Lig sonuncusu daha yakın...'#Galatasaray
Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım varBir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var#Fuat Bol
Demet Akalın daha ne desinDemet Akalın daha ne desin?#Demet Akalın
4 milyon dolara almıştı... Seda Sayandan sürpriz karar4 milyon dolara almıştı... Seda Sayan'dan sürpriz karar!#SEDA SAYAN
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyunBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Bulaşma kabiliyeti yüksek, kendinizi koruyun!#Koronavirüs
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Pazar Haberleri

“Bruce Lee’yi örnek alıyorum”

#Sıla Özge Öden#Wushu Kung Fu#Bruce Lee
“Bruce Lee’yi örnek alıyorum”

17 yaşındaki milli sporcumuz Sıla Özge Öden, Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu. Ailesinin 6 yaşındayken yaramazlık yaptığı için kung fu’ya yazdırdığı Sıla’nın yerli-yabancı müsabakalardan 115 madalyası var. Öden “Vaktimin çoğu yollarda, ailemden uzakta, başka şehirlerdeki kamplarda geçiyor” diyor.

Haberin Devamı

Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası pandemi nedeniyle bu yıl Çin’de yapılamadığı için çevrimiçi olarak düzenlendi. Milli sporcumuz Sıla Özge Öden, sporcuların bireysel olarak yarıştığı ve duruş, sıçrama, denge, güç ve hız özelliklerine göre puanlandığı bu şampiyonada 2’nci oldu. Öden, 2019’da aynı dalda Avrupa şampiyonu olmuştu. Meram Belediyespor oyuncusu ve Konya Spor Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Öden’le spordaki başarısını ve hayatını konuştuk.

Henüz 17 yaşındasın ama dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğun var. Başarını neye bağlıyorsun?

Küçüklükten bu yana aldığım eğitime ve çok çalışmama... Her gün saatlerce antrenman yapıyorum ve karşılığını şampiyonluklarla alıyorum. Antrenörüm Yılmaz Murat’ın üzerimdeki emeği çok. 

“Bruce Lee’yi örnek alıyorum”

Haberin Devamı

Dünya ikincisi olduğun açıklandığında neler hissettin?

Başta buruk bir sevinç yaşadım çünkü dünya şampiyonluğu bekliyordum. Sonra mutluluktan ağlamak istedim, gururlandım. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek tarif edilemez bir duygu.

Sıradaki hedefin nedir?

İlk hedefim dünya şampiyonu olmak. Ardından da olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum.

“Bruce Lee’yi örnek alıyorum”
Wushu, Çin savunma sanatlarının genel adı. 2006’da federasyon Wushu Kung Fu Federasyonu olarak kurulunca şampiyona da bu şekilde adlandırılmış.

‘GÜNDÜZLERİ OKULDAYIM’

Hayatın hep karşılaşmalarda geçiyordur...

Vaktimin çoğu yollarda, ailemden uzakta, başka şehirlerdeki kamplarda geçiyor.

Bu yoğunluk içindeyken okula nasıl devam ediyorsun?

Gündüzleri okuldayım. Okuldan çıktıktan sonra antrenmana gidiyorum. Akşam 10 gibi eve gelebiliyorum. Geceleri de ders çalışıyorum. Sınavlarım güzel geçiyor. Mezun olduktan sonra beden eğitimi ve spor yüksekokuluna girmek istiyorum.

Kung fu’ya nasıl başladın?

Babamın bir arkadaşı önermişti. Sopa ve kılıç gibi aletlerle yapıldığı için dikkatimi çekmişti. Evde süpürge saplarıyla hareketleri yapmaya çalışıyordum. Tabii bu arada evi kırıp döküyordum. Bir yandan da hiperaktiftim. Koltuklarda zıplayıp taklalar atmaya çalışıyordum. Ailem evde yaramazlık yaptığımdan dolayı enerjimi sporda atmam için beni önce jimnastiğe verdiler, sonra da asıl istediğim spor kung fu’ya geçtim. 

Haberin Devamı

‘RAP DİNLİYORUM’

Yaptığın spor neden sadece kung fu değil de wushu kung fu olarak anılıyor?

İkisi de aynı. Teknik olarak bir fark yok, sadece 2006’da federasyon wushu kung fu olarak kurulmuş.

Diğer sporlara göre renkli ve şık kıyafetlerin var. Bunları nasıl temin ediyorsun?

Her şey Çin’den geliyor. Kıyafetlerimizi Konya’da terziye diktirdiğimiz oluyor ama o kıyafetleri Avrupa ve dünya şampiyonasında kabul etmiyorlar. Çin’den almamız gerekiyor. Fiyatları 800-1.000 lira. Kılıçlar ve sopalar daha pahalı, 2.000 lirayı buluyor. Bunları alabilmek için ailem dışında kimse destek olmuyor.

Kung fu dışında nasıl vakit geçiriyorsun?

Müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi seviyorum. Zeynep Bastık, Uzi, Şehinşah ve Lil Zey’i dinliyorum. Antrenmanlarda Türkçe rap’i tercih ediyorum. Uzakdoğu dövüş filmlerinin de birçoğunu severek izledim. ‘Kung Fu Panda’ favorim. En az 5 kere izlemişimdir (gülüyor).

Haberin Devamı

Bruce Lee’nin filmlerini hiç izledin mi?

İzledim, en sevdiğim ‘Öfkenin Yumruğu’. Lee’nin akıl hocasının hayatını anlatan ‘IP Man’ serisi de çok güzel. Bruce Lee’yi örnek alıyorum. Bir sözü hep aklımdadır: “Her zaman kendin ol, kendini ifade et, kendine inan. Başarılı bir kişilik için kendi dışına çıkma ve kopyalama.”

‘ADIM YARAMAZ KIZA ÇIKTI’

Konya’da seni sokakta tanıyorlar mı?

Tüm Konya hatta Türkiye arkamda. Herkesten çok gurur verici, çok güzel mesajlar alıyorum. Okulda ve sokakta beni gördüklerinde tebrik ediyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Televizyondaki haberlerden dolayı Konya’da adım yaramaz kıza çıktı.

Artık yaramazlık yapmıyor musun?

Haberin Devamı

Eskisi kadar değil ama arada bir yaramazlık yaptığım oluyor. Yapınca da hocam hemen şınav cezası veriyor, kendime geliyorum (gülüyor).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla Özge Öden#Wushu Kung Fu#Bruce Lee

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı