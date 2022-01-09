“Bruce Lee’yi örnek alıyorum”

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Wushu Kung Fu Dünya Şampiyonası pandemi nedeniyle bu yıl Çin’de yapılamadığı için çevrimiçi olarak düzenlendi. Milli sporcumuz Sıla Özge Öden, sporcuların bireysel olarak yarıştığı ve duruş, sıçrama, denge, güç ve hız özelliklerine göre puanlandığı bu şampiyonada 2’nci oldu. Öden, 2019’da aynı dalda Avrupa şampiyonu olmuştu. Meram Belediyespor oyuncusu ve Konya Spor Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olan Öden’le spordaki başarısını ve hayatını konuştuk.

Henüz 17 yaşındasın ama dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğun var. Başarını neye bağlıyorsun?

Küçüklükten bu yana aldığım eğitime ve çok çalışmama... Her gün saatlerce antrenman yapıyorum ve karşılığını şampiyonluklarla alıyorum. Antrenörüm Yılmaz Murat’ın üzerimdeki emeği çok.

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Dünya ikincisi olduğun açıklandığında neler hissettin?

Başta buruk bir sevinç yaşadım çünkü dünya şampiyonluğu bekliyordum. Sonra mutluluktan ağlamak istedim, gururlandım. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek tarif edilemez bir duygu.

Sıradaki hedefin nedir?

İlk hedefim dünya şampiyonu olmak. Ardından da olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum.

Wushu, Çin savunma sanatlarının genel adı. 2006’da federasyon Wushu Kung Fu Federasyonu olarak kurulunca şampiyona da bu şekilde adlandırılmış.

‘GÜNDÜZLERİ OKULDAYIM’

Hayatın hep karşılaşmalarda geçiyordur...

Vaktimin çoğu yollarda, ailemden uzakta, başka şehirlerdeki kamplarda geçiyor.

Bu yoğunluk içindeyken okula nasıl devam ediyorsun?

Gündüzleri okuldayım. Okuldan çıktıktan sonra antrenmana gidiyorum. Akşam 10 gibi eve gelebiliyorum. Geceleri de ders çalışıyorum. Sınavlarım güzel geçiyor. Mezun olduktan sonra beden eğitimi ve spor yüksekokuluna girmek istiyorum.

Kung fu’ya nasıl başladın?

Babamın bir arkadaşı önermişti. Sopa ve kılıç gibi aletlerle yapıldığı için dikkatimi çekmişti. Evde süpürge saplarıyla hareketleri yapmaya çalışıyordum. Tabii bu arada evi kırıp döküyordum. Bir yandan da hiperaktiftim. Koltuklarda zıplayıp taklalar atmaya çalışıyordum. Ailem evde yaramazlık yaptığımdan dolayı enerjimi sporda atmam için beni önce jimnastiğe verdiler, sonra da asıl istediğim spor kung fu’ya geçtim.

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‘RAP DİNLİYORUM’

Yaptığın spor neden sadece kung fu değil de wushu kung fu olarak anılıyor?

İkisi de aynı. Teknik olarak bir fark yok, sadece 2006’da federasyon wushu kung fu olarak kurulmuş.

Diğer sporlara göre renkli ve şık kıyafetlerin var. Bunları nasıl temin ediyorsun?

Her şey Çin’den geliyor. Kıyafetlerimizi Konya’da terziye diktirdiğimiz oluyor ama o kıyafetleri Avrupa ve dünya şampiyonasında kabul etmiyorlar. Çin’den almamız gerekiyor. Fiyatları 800-1.000 lira. Kılıçlar ve sopalar daha pahalı, 2.000 lirayı buluyor. Bunları alabilmek için ailem dışında kimse destek olmuyor.

Kung fu dışında nasıl vakit geçiriyorsun?

Müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi seviyorum. Zeynep Bastık, Uzi, Şehinşah ve Lil Zey’i dinliyorum. Antrenmanlarda Türkçe rap’i tercih ediyorum. Uzakdoğu dövüş filmlerinin de birçoğunu severek izledim. ‘Kung Fu Panda’ favorim. En az 5 kere izlemişimdir (gülüyor).

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Bruce Lee’nin filmlerini hiç izledin mi?

İzledim, en sevdiğim ‘Öfkenin Yumruğu’. Lee’nin akıl hocasının hayatını anlatan ‘IP Man’ serisi de çok güzel. Bruce Lee’yi örnek alıyorum. Bir sözü hep aklımdadır: “Her zaman kendin ol, kendini ifade et, kendine inan. Başarılı bir kişilik için kendi dışına çıkma ve kopyalama.”

‘ADIM YARAMAZ KIZA ÇIKTI’

Konya’da seni sokakta tanıyorlar mı?

Tüm Konya hatta Türkiye arkamda. Herkesten çok gurur verici, çok güzel mesajlar alıyorum. Okulda ve sokakta beni gördüklerinde tebrik ediyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Televizyondaki haberlerden dolayı Konya’da adım yaramaz kıza çıktı.

Artık yaramazlık yapmıyor musun?

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Eskisi kadar değil ama arada bir yaramazlık yaptığım oluyor. Yapınca da hocam hemen şınav cezası veriyor, kendime geliyorum (gülüyor).