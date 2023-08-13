Botoks duygularımızı etkiliyor mu?

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Genetik uzmanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu bir süre önce sosyal medyada hesabında yüz bölgesine yapılan botoksların beynin duyguları yorumlama ve işleme biçimini değiştirebileceği iddialarına yer verdi. Yılancıoğlu’nun referans gösterdiği çalışma ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nin araştırma ekibince gerçekleştirilmişti. Araştırma ekibi botoks enjekte edilen kişilerde, karşılarında mutlu ve kızgın gibi ifadeleri gördüklerinde, duygusal deneyimlerin işlendiği amigdalanın, ifadeler tam anlamıyla taklit edilemediği için, değiştiğini duyurdu. Bu bulgu, insanların duyguyu tanımlamak için bilinçsizce karşısındakinin yüz ifadelerini taklit ettiğini söyleyen yüz geribildirim hipoteziyle de tutarlı bulundu. Biz de iddiaları uzmanlarla konuştuk, botoks yaptıranlarsa deneyimlerini paylaştı.

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‘Antidepresif etkiye sahip’

Prof. Dr. Reha Yavuzer, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı

Botoksun sinir hücreleri üzerinden beyin duygularına etkisi söz konusu değil, ancak yüzde yarattığı pozitif değişiklikler kişilerin duygu durumunu düzeltmesine yardımcı oluyor. ABD’de yapılan bir çalışma botoksun antidepresanlardan daha etkin bir antidepresif etkiye sahip olduğunu gösterdi. İnsanoğlu duygusal bir varlık, kendisinde olumlu değişiklik yaratan tüm tedavilerde ruh halinde de olumlu değişiklikler izlenmekte.

‘Sinir sistemine girebilir’

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, genetik uzmanı

Bazı araştırmalar botoksun merkezi sinir sistemine girmeyi başardığını gösteriyor.

Enjeksiyonu yaptırdıktan sonra yıkıcı beyin hasarı, kronik ağrı, çift görme ve nefes almada zorluktan şikâyet edenler var.

Kızgın veya gergin olduğumuzda, iki farklı kas tipi kasılır ve kaş çatma veya endişe çizgileri ortaya çıkar. Botoksta kullanılan botulinum toksini bölgeye enjekte edildiğinde bu kasları felç eder. Bu konuda araştırma yapan Prof. Tillman H.C. Kruger “Rahatlamış bir alın, tabiri caizse daha olumlu bir his uyandırır” diyor. Depresif semptomlar önemli ölçüde iyileşebilir. Ayrıca borderline kişilerde olumsuz duyguları da azaltır.

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‘Vücut dilimiz de var’

Uzm. Dr. Gülçin Öztürk Arıkan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı

Mimik kaslarımızı kullanamayacağımız için duygularımızı ifade edemeyeceğimizi düşünebiliriz ama duygularımızı sadece alnımızdaki, göz çevremizdeki ya da kaş aramızdaki kaslarla ifade etmiyoruz. Bakışlarımız, konuşmamız, gülüşümüz, ses tonumuz, vücut dilimiz ve seçtiğimiz sözcükler de duygularımızı ifade etmemize yardımcı oluyor.

YAPTIRANLAR ANLATIYOR

‘Bilmediğimiz madde’

Gül B., 38, iletişim danışmanı

6-7 ay önce alın bölgeme yaptırdım. Beynin işleyişini etkileyebilir, sonuçta bilmediğimiz bir madde. Tabii donuk bir mimik oluşabiliyor gülerken, bu şekilde bir etkisi olabilir.

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'Bakış donuklaşabilir’

Neşe D., 62, radyo sanatçısı

En son üç ay önce yaptırdım. Beynimize yaptırmıyoruz ki maddeyi. Botoks yaptırmadığı halde beyni işlemeyen çok insan var. Ama bakışlar donuklaşabilir elbette.

‘Bir cenazemiz oldu...’

Nuray B., 54, ev hanımı

Alnıma, kaş ortama ve şakaklarıma yaptırdım. Sonrasında duygularımı ifade etmekte zorlanmadım. Hatta bir cenazemiz oldu ve duygularım değişmedi.