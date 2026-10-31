‘Bond, James Bond’ kim olacak?

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Sinema tarihinin en popüler casusluk serilerinden olan ‘James Bond’ için yeni 007 ajanının kim olacağı sorusunun cevabı merakla bekleniyor. Bir önceki Bond, Daniel Craig görevi 2006’da vizyona giren ‘Casino Royale’ filmiyle Pierce Brosnan’dan devralmıştı. ‘Ölmek İçin Zaman Yok’la (No Time to Die/2021) da rolüne veda etti. Aradan 5 yıl geçti. Biz de bu 5 yıl içinde James Bond rolü için birçok ünlü aktörün adını duyduk. Bunlardan bazıları Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Paul Mescal ve Nicholas Hoult’tu. Aday olmadığı halde sosyal medyanın favorisiyse Henry Cavill’di. Ama aralarında The Hollywood Reporter, BBC ve Variety’nin olduğu yabancı basındaki haberlere göre üç aktör burun farkıyla öne çıktı ve geçen hafta deneme çekimlerine katıldı: Jack Lowden, Callum Turner ve Josh O’Connor. Yönetmen koltuğunda ‘Dune’ serisinde de karşımıza çıkan Denis Villeneuve var. Eğer o son anda sürpriz bir isim seçmezse (dördüncü bir ismin varlığından bahsediliyor) bu üç aktörden biri James Bond rolünü kapacak. Üçü de 36 yaşında olan bu oyuncuları biraz tanıyalım.

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Jack Lowden

Casusluk dünyasına aşina

Kızıl saçlı bir James Bond mu, neden olmasın! Bond’a toplam 7 filmde hayat veren İskoç oyuncu Sean Connery’nin mirasını devralabilir. Jack Lowden 2 Haziran 1990’da İngiltere’nin Essex bölgesindeki Chelmsford’da doğdu. Çocukluğu İskoçya’daki Oxton köyünde geçti. Ünlü aktör verdiği röportajlarda kardeşi Calum’la kendisinin tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldiğini anlatıyor.

Babası Gordon ve annesi Jacquie Lowden iki oğlunu sanatla iç içe büyüttü. Küçük kardeşi Calum bugün İsveç Kraliyet Balesi’nde başdansçı. Jack de çocukluğunda bale eğitimi aldı fakat 10 yaşında Edinburgh’daki İskoç Gençlik Tiyatrosu’na (Scottish Youth Theatre) girdi. Daha sonra İsviçre Kraliyet Konservatuvarı’nda oyunculuk eğitimi aldı. Üç James Bond adayı arasında en güçlü oyunculuk eğitimi

alan isim de Lowden.

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Jack Lowden ilk olarak ‘Savaş ve Barış’ (War&Peace/2016) dizisiyle dikkatimizi çekti. Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın ‘Dunkirk’ (2017) filminde rol aldı. Ardından ‘İskoçya Kraliçesi Mary’ (Mary Queen of Scots/2018) geldi. ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisinde rol aldı ve yeni ‘Aşk ve Gurur’ (Pride and Prejudice) uyarlamasında da Mr. Darcy rolüne seçildi. Dizinin yıl sonunda yayımlanması bekleniyor.

Aktörü James Bond adayları listesine ekleyen işiyse büyük olasılıkla ‘Slow Horses’ dizisi. Bu gerilimde Lowden ıskartaya çıkarılan MI5 ajanlarından oluşan bir ekipteki River Cartwright karakterini canlandırıyor. Bu rolü ona Emmy, Altın Küre ve BAFTA adaylıkları getirdi. Yani casusluk dünyasına oldukça aşina. Ancak Slow Horses’taki ‘işe yaramaz’ ajan rolünden çıkıp karizmatik Bond kimliğine bürünmesi gerekecek.

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Lowden İrlandalı oyuncu Saoirse Ronan’la uzun süredir birlikte. İkili ‘İskoçya Kraliçesi Mary’ filminde birlikte rol aldı. Çiftin 2024’te İskoçya’da gizli bir törenle evlendiği söyleniyor. İlk çocukları geçen yıl dünyaya geldi. Fakat bebeklerinin adını ve cinsiyetini saklıyorlar.

Callum Turner

Magazinin ortasına düştü

Klasik James Bond görüntüsüne en yakın adayın Callum Turner olduğunu söyleyebiliriz. Uzun (1.87), esmer, yakışıklı, İngiliz. 15 Şubat 1990’da Londra, İngiltere’de doğdu. Callum geleneksel bir oyunculuk eğitimi almadı.

Rosemary Turner onu tek başına büyüttü. Gece kulübü organizatörü olduğu için bu bekâr annenin sanatçılar, müzisyenler ve sıradışı insanlardan oluşan geniş bir arkadaş çevresi vardı. Callum Turner bohem bir ortamda yetişti. Çocukken hayali futbolcu olmaktı ama 18 yaşında modelliğe başladı, ardından oyunculuk geldi.

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Tıpkı Lowden gibi Callum da ‘Savaş ve Barış’ dizisinde oynadı ama biz onu asıl ‘Fantastik Canavarlar’ (Fantastic Beasts/2018 ) serisiyle tanıdık. Hatta bu seriden tanıdığı, yeni Bond filminin de yapımcısı David Heyman’ın referansına sahip olması ona Bond seçmelerinde avantaj sağlayabilir. Bekleyip göreceğiz.

Ünlü aktör ‘The Capture’ (2019) dizisiyle BAFTA adaylığı aldı. Romantik komedilerde de oynadı. ‘Emma.’ (2020) ve bu yıl vizyona giren ‘Sadece Bir Gece’ (One Night Only) de bu kulvardaydı. Austin Butler’la başrolü paylaştığı 2. Dünya Savaşı dizisi ‘Masters of the Air’la (2024) iyice popüler oldu. 2027 yılında yayımlanacak ‘Neuromancer’ dizisindeyse Case adında yetenekli bir hacker’ı canlandırmaya hazırlanıyor.

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Geçen mayıs ayında Londra’da pop müzik yıldızı Dua Lipa’yla nikâh kıydı. Çift haziranda İtalya, Palermo’da görkemli bir düğün yaptı. Lowden ve O’Connor özel hayatını kameralardan uzakta yaşarken Turner’ın Dua Lipa’yla evlendikten sonra artık böyle bir şansı yok. Magazinin ortasına düştü diyebiliriz. Dolayısıyla eski Bond’lardan Pierce Brosnan ve Roger Moore tarzı ‘çekici, zarif ve kadınların başını döndüren’ Bond’u iyi yansıtabilir.

Josh O’Connor

Farklı bir cazibesi var

Diğer iki karaktere göre daha sempatik bir tarza sahip olan Josh O’Connor da bir İngiliz. 20 Mayıs 1990’da Southampton, İngiltere’de doğdu. Babası John O’Connor İngilizce öğretmeni, annesi Emily ebeydi. Üç erkek kardeşin ortancası olan O’Connor’ın dedesi ünlü İngiliz heykeltıraş John Bunting. Teyzesi de yazar ve gazeteci Madeleine Bunting.

Josh O’Connor’a çocukluğunda disleksi (nörolojik tabanlı okuma ve yazma güçlüğü) teşhisi kondu, bu yüzden okulda biraz zorlandı. Resim, seramik ve tiyatro onun kendini ifade etme aracına dönüştü. Gençliğinde bir dönem ragbi oynadı ama sahne sanatları ağır bastı. Bristol Old Vic Tiyatro Okulu’nda oyunculuk eğitimi aldı.

Onu ‘Peaky Blinders’ ve ‘Les Misérables’ dizilerindeki rolleriyle tanıdık. Callum Turner’la yolları ‘Emma.’da kesişti. Ama asıl ‘The Crown’ dizisiyle popüler oldu; Prens Charles’ı canlandırıyordu. Bu rolüyle Emmy, Altın Küre ve Eleştirmenlerin Seçimi (Critics’ Choice) ödülleri kazandı.

Aktör yavaş yavaş çıtayı yükseltip ‘Challengers’ (2024) filminde Zendaya’yla kamera karşısına geçti. ‘Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı’ (Wake Up Dead Man/2025) filminde ‘eski James Bond’ Daniel Craig’le karşılıklı başrol oynadı. Bu yıl vizyona giren Steven Spielberg’ün yeni bilimkurgu filmi ‘İfşa Günü’yse (Disclosure Day) kariyerinin en önemli adımlarından oldu.

O’Connor’ geçen yıldan beri İrlandalı oyuncu Alison Oliver’la birlikte. Oliver’ı, Margot Robbie ve Jacob Elordi’li ‘Uğultulu Tepeler’ (Wuthering Heights) filminde izlemiştik. Bond adayları içindeki en sıradışı ve tahmin edilemez oyuncu olan O’Connor geleneksel aksiyon yıldızı kalıplarına pek sığmıyor. Bu yüzden onu eski Bond’larla kıyaslamak pek mümkün değil. Ancak hafif kepçe kulakları ve yandan gülümsemesiyle farklı bir cazibe sunabilir.