Böcek sokması düşündüğümüzden ciddi olabilir

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Yazın, açık havada böcek ısırıklarından kaçınmak zor. Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Kemal Özyurt ısırılmadan önlem almamız için uyarıyor: “Sineklik takın, ilaçlama yapın, açık alanda kolları ve bacakları koruyun. Çalılık bölgelerde yürüyecekseniz kıyafetinizin paçalarını çorabınızın içine sokun.” Yine de ısırılırsak yapabileceklerimizi dermatoloji uzmanlarına sorduk.

‘Çocuklarda ve yaşlılarda dikkatle izlenmeli’

◊ Böcek sokmalarında antihistaminik ilaçların yanı sıra hekim önerisiyle kortizon içerikli kremler; enfeksiyonu önlemek için antibiyotik krem ve enfeksiyon varsa antibiyotik verilebilir. (Dr. Arda Eminzade)

◊ Özellikle basit reaksiyonlarda evde var olan pansuman solüsyonları, yara kremleri kullanılabilir, şiddetli reaksiyonlarda acil servise başvurun. Akrep ve yılan sokmalarındaysa özellikle çocuk ve yaşlılarda süreç daha dikkatli izlenmeli. Şiddetli ağrı olabilir, akrep sokmasına bağlı sistemik reaksiyon gelişebilir, mutlaka takip edilmelidir.

(Prof. Dr. Kemal Özyurt)

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‘Isırık alanlarının çizgisel bir eğimi oluyor’

◊ Böcek sokmalarına bağlı ciltte kızarıklık, kabuklu yaralar, kaşıntı olur. Ani ve şiddetli reaksiyonda yaygın ödem, şişlik, nefes darlığı gelişebilir. Böcek sokmasından sonraki günlerde deride ısı artışı ve genel ateş de önemli bir bulgudur; endişe edilmeli ve hekime başvurulmalıdır.

◊ Akrep, yılan, böcek sokmalarından sonra kısa sürede ateş geliştiyse bu bir zehirlenme bulgusu olabilir. Toksik etkiyle halsizlik, bulantı gibi haller de zehirlenme belirtileri olarak değerlendirilir. Ancak basit bir böcek sokması ilk an ateş yapmaz, sonradan gelişirse bu da enfeksiyon bulgusu olarak değerlendirilebilir. (Prof. Dr. Kemal Özyurt)

◊ Kızarıklık ve şişliğin şiddeti, kişinin alerjik bünyesine ve yatkınlığına, ayrıca sokan böceğin türüne bağlı olarak çok hafif bir reaksiyon ya da çok şiddetli ve geniş bir kızarıklık, kabartı veya bazı durumlarda su toplaması ve deri ayrışması şeklinde farklılık gösterebilir.

◊ Böcek sokması sonucunda özellikle ikinci bir enfeksiyon gelişmişse veya farklı bir mikrop veya virüs deri yoluyla kan dolaşımına geçmişse ateş, halsizlik ve hastalık hissi gelişebilir. Bu durumda hasta detaylı araştırmalara tabi tutulabilir.

◊ Isırıklar bazen tek bir alanda, bazen onlarca yerde görülebilir. Genelde ısırık alanlarının çizgisel eğilimi oluyor ve tanıda bir ipucu oluşturuyor. (Dr. Arda Eminzade)

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Aniden oluşan ben, keneye işaret edebilir!

Kene ısırığı vücutta daha önce görülmeyen bir ben, kızarıklıkla kendini gösterir. Bu durumda herhangi bir müdahalede bulunmadan, çıkarmaya çalışmadan hekime danışılmalıdır. Çünkü kene ısırığına bağlı olarak ciddi ateşli, kan tablosunu bozan enfeksiyonlar gelişebilir. Bunun dışında deride, sokma yerinde görülen bakteriyel enfeksiyonlar da ateşe neden olabilir. (Prof. Dr. Kemal Özyurt)