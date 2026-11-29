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Bundan yaklaşık 15 yıl önce Emre Aydın’la Beyoğlu’nda buluşup söyleşi yapmıştık. Sorularım bitince ikimizin de karnı acıkmıştı. “Hadi kebapçıya gidelim” demişti. Emre Aydın işte böyle biri. Hemen ısınıp onunla arkadaş olabilirsiniz. Yıllar içinde birçok kez söyleşi yaptık. Bu sefer de Zeynep Bastık’la ‘Belki Bir Gün Özlersin’ düetini ve yeni şarkısını konuşmak için kendisine ulaştım. Şarkılarını, evliliği nasıl sevdiğini, en mutlu olduğu yeri ve kedilerini anlattı.

◊Zeynep Bastık’la senin ‘Belki Bir Gün Özlersin’ şarkına sürpriz bir düet yaptınız. Bu fikir nasıl çıktı, o mu seni aradı?

Zeynep’ten geldi teklif. Instagram’dan takipleştikten sonra yazdı, ben de seve seve kabul ettim. Şarkının onun hayatında da özel bir yeri varmış. Bunu bilmek güzel tabii; birlikte söylerken de o yakınlığı hissediyorsunuz. Zeynep’in yorumunu çok beğendim.

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◊Düetinizle ilgili sosyal medyada çok güzel yorumlar var. Eski bir şarkının bu kadar çok ilgi göreceğini tahmin etmiş miydin?

İnsanlara ulaşacağını düşünüyordum ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum açıkçası. Yıllardır konuşmadığım arkadaşlarım bile aradı. Yorumlarda insanların şarkıyla birlikte kendi hayatlarından bir dönemi hatırladığını görüyorsunuz. Biri için üniversite yılları, biri için bir ayrılık, diğeri için çok başka bir şey... Şarkıyı ilk kez duyanlar da var. Benim açımdan en güzel tarafı bu; aynı şarkının hem bir hatırayı canlandırması hem de birinin hayatına ilk kez girmesi.

◊‘Afili Yalnızlık’ 2006’da çıkmıştı, senin ilk albümün. ‘Belki Bir Gün Özlersin’ de bu albümdeydi. Neden böyle bir isim koymuştun, hatırlıyor musun?

Albümün adı içindeki şarkıdan geliyor. Bir teması olan albüm yapmak istiyordum ve o tema da yalnızlıktı. Ama burada sözünü ettiğim, bir ilişkinin bitmesiyle ortaya çıkan yalnızlık değil; daha varoluşsal bir şey. İnsanların sizi sevmesi, hayatınızda birilerinin olması, kendinizle ilgili bütün soruları ortadan kaldırmıyor. ‘Afili Yalnızlık’ o albümün anlatmaya çalıştığı şeyi taşıyordu. Şarkının hep bir aşk şarkısı gibi okunması bana eksik geliyor. Orada insanın kendi varlığıyla, hayatla olan meselesi var.

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◊O günden bugüne Emre Aydın’ın hayatında neler oldu? Aradan 20 yıl geçmiş, sen hiç değişmeyen de bir sanatçısın bir taraftan. Saç rengini saymazsak ki sarı yakışmış...

Teşekkür ederim. Saçtaki değişiklik daha kolay fark ediliyor tabii. Hayatımda çok şey oldu; albümler, konserler, farklı işler, evlilik... Müzik dışında ilgilendiğim şeyler de var. Okuyorum, spor yapıyorum, bahçeyle uğraşıyorum. Finans da ciddi biçimde ilgilendiğim bir alan. Dışarıdan değişmiyor gibi görünmemi biraz anlıyorum. İnsanlar sizi belli şarkılarla tanıyor ve akıllarında bir Emre Aydın var. Ama insan kendi hayatını yaşarken o görüntüyü korumaya çalışmıyor.

◊Sosyal medyada bir yorum okudum. “Bu adamın müziğinde mistik bir şey var. Şarkıları zamansız seviliyor. O anki ruh halimizin bile önemi yok; şarkıyı hemen orada yaşamamız için duymak yetiyor” diyor. Nasıl başarıyorsun bu hissi vermeyi gerçekten?

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Çok güzel bir yorum, teşekkür ederim. Nasıl olduğunu bütünüyle açıklayamıyorum ben de. Yazarken anlatmak istediğim şeyi mümkün olduğunca doğru söylemeye çalışıyorum. Siz bir şey anlatıyorsunuz, o kendi hayatından bir şey duyuyor. Şarkının etkisi biraz orada oluşuyor bence. Benim yazdığım kadarıyla sınırlı kalmıyor.

◊Aslında sen hiç durmuyorsun. En son 22 Kasım’da ‘Bul Beni’ şarkını yayımladın. ‘Daha 17’ dizisinde duyduk bu şarkıyı aynı zamanda. Başka neler yapıyorsun bugünlerde?

80’ler sound’uyla yaptığım ilk retro şarkı oldu. Klibinin animasyonunu da kendim yaptım, bu da benim için bir ilkti. Klibin ilk gün

1 milyon izlenmeyi geçmesi çok güzel bir başlangıç oldu. Tabii ‘Daha 17’ dizisinin de şarkının bu kadar insana ulaşmasında önemli bir payı var. Bir yandan da konserler devam ediyor.

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◊Konserlerde özellikle istek alan şarkıların hangileri?

29 Ocak 2027’de İstanbul’daki Volkswagen Arena’da konserim var. Konserlerde şarkıların insanlar için nerede durduğunu çok net görüyorsunuz. Bir giriş duyulduğunda gelen tepki, birlikte söylenen bir cümle... Ekrandaki dinlenme sayısından başka bir şey bu. ‘Belki Bir Gün Özlersin’ kapanışa yakın söylediğim, en sevilen şarkılardan biri. ‘Son Defa’, ‘Afili Yalnızlık’, ‘Hoşçakal’, ‘Soğuk Odalar’, ‘Beni Biraz Böyle Hatırla’ beraber söylediğimiz şarkılar arasında.

◊Kendi şarkını başka sesten dinlemek nasıl bir duygu?

Merak ediyorum önce. Ben bir cümleyi belli bir şekilde söylemeye alışmışım; başka biri başka bir kelimeyi öne çıkarıyor, başka yerde nefes alıyor. Söz aynı ama duyduğunuz şey değişebiliyor. Şarkının içinde sizin alıştığınız için artık fark etmediğiniz bir yer belirginleşiyor. Birinin şarkıyı benden farklı söylemesi hoşuma gidiyor. Zaten başka bir yorumcuyu dinlemenin anlamı da bu. Zeynep’in yorumunda da sevdiğim taraflardan biri kendi tavrının duyulmasıydı.

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◊Bir röportajında “En mutlu olduğum yer sahne değil” diyorsun. Neden böyle ve senin asıl en mutlu olduğun yer neresi?

Sahnede olmayı elbette çok seviyorum ama en sevdiğim yer evim. Kendi düzenimi seviyorum. Bahçeyle, hayvanlarla ilgilenmek, okumak, gündelik şeylerle uğraşmak bana iyi geliyor. Sahnede aynı zamanda çalışıyorum. İyi söylemem, konsere gelen insanın karşısına hazır çıkmam gerekiyor. Çok sevdiğim bir iş olması o sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Evdeki rahatlık başka. Hayatımdaki bütün mutluluğun sahneden gelmesini de istemem. Konser bitince dönmek istediğim bir hayatım olması benim için kıymetli.

◊Sosyal medyada şarkıların üzerine çekilen komik videoları izliyor musun? Ne düşünüyorsun?

Karşıma çıkanları görüyorum. Komikse gülüyorum tabii. Ben şarkıyı başka bir duyguyla yazmış olabilirim ama yayımlandıktan sonra insanların onunla ne yapacağını bütünüyle belirleyemem. Bir yerde çok ciddi bir şey anlatırken başka bir yerde gündelik bir duruma çok iyi oturabiliyor. Bunu hemen şarkıya saygısızlık gibi de görmüyorum aslında. Bazen öyle bir kullanım insanların o şarkıyı ne kadar iyi bildiğini de gösteriyor. Espriyi anlayabilmek için şarkıyı zaten tanımanız gerekiyor.

‘Evliliği çok sevdim’

◊İçmimar Eda Köksal’la evlisin. Evliliği sevdin mi?

Evet, 2016’da evlendik. Şile taraflarında yaşıyoruz. Ev de Eda’nın işi zaten, onun emeği çok büyük. Evliliği çok sevdim. Ben evde vakit geçirmekten hoşlanan biriyim. Eda’yla birlikte kurduğumuz hayatı da çok seviyorum.

◊Söylenene göre evlilik erkeklerin ömrünü uzatıyormuş…

Vallahi diğer erkekleri bilmiyorum da benimkini uzattığı kesin.

◊Sıradan bir gününüzde neler yaparsınız birlikte?

Konser ve yolculuk olmadığı günlerde evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Benim bahçe, spor, kitap, müzik derken uğraşacak şeyim çok. Eda’nın da kendi işleri var. Eda’yla çok sohbet ediyoruz, hemen hemen her şeyi paylaşıyoruz. Her şeyin üzerine konuşabiliyoruz ama oturup beraber susabiliyoruz da. Bazen 3 gün boyunca bir komedi dizisini peş peşe izliyoruz, bazen bir felsefi akım üzerine 10 gün kafa patlatıyoruz. Beraber toprakla da uğraşıyoruz, temizlik de yapıyoruz mesela. Bizim evde de gündelik hayat var: İşler, yemek, sohbet, kediler… Dışarıdan daha sıradışı bir şey bekleniyor olabilir ama evdeki hayatın bu kadar normal olması hoşuma gidiyor. Konser için zaten yeterince yolculuk yapıyorum. Evde olduğum günü ayrıca doldurmaya çalışmıyorum.

◊Kedileriniz var, isimleri ne?

Mikrop, Tospik, Kırçıl… Bir de bahçede ve dışarıda baktığımız kediler var. Onlarla ilgilenmek günlük hayatın bir parçası. Evde olup da onların ne yaptığına bakmadan geçmek pek mümkün değil zaten.