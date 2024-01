Bizi de görün lütfen

Haberin Devamı

Artık tek bir binada ne ararsak buluyoruz. Bir zamanlar İstanbul’da ne alacaksak, belli bir semti vardı. AVM’ler var şimdi bu semtlerin yerine. AVM yumuşatılmış ismi, bence para harcamak için yapılmış modern bir hapishane her biri. Bütün günü geçirip alışveriş yapabilirsiniz. Diyelim kitap deyince akla gelen bir yer var... Orada kitaptan başka her şeyi bulabilirsiniz. Evet, bir de sinema var. Kültür anlayışımız bu kadar gelişiyor alışveriş hapishanelerinde. Geçenlerde, markette iki kişinin konuşmasını duydum: “Arabayı aşağıya park ettik. Çocuklar sinemaya girdi, biz kahve içtik, bir-iki mağazaya girdik... Markette haftalık alışverişi hallettik, bir de yemek yedik, oh valla eve hiç iş kalmadı.” “Pardon geçebilir miyim” diyerek kestim bu sohbeti.

Haberin Devamı

Benim gibi AVM’lerden hoşlanmadığını söyleyen çok. Ama önünde sonunda kendimizi bir AVM’de buluyoruz. Çünkü artık neredeyse dışarıda yapılacak bir aktivite yok. Hepsini bu tür yerlere topladılar. Bütün günü temiz hava almadan buralarda geçiriyoruz. Görmeyenler olarak biz de buna maruz kalıyoruz. Tabii ki eski halimiz daha ‘körcül’dü… Hangi işimiz varsa bir adresi oluyordu. Ve ne işimiz varsa yeri bulup hallediyorduk. Şimdi bir AVM’ye girince güvenliğe yakalanıyoruz “Bekle, yardım çağıracağım sana” diyor. Benim yardıma ihtiyacım var mı, yok mu sormuyor, emir kipi kullanıyor. “Hayır, yardım istemiyorum”

desen de fark etmiyor. Peki, bekleyelim de ne kadar sürecek belli değil, bazen 20 dakika bekliyorsun. Beni kaç mağazaya götürecek o kişi, başımda mı bekleyecek alışveriş yaparken?

Uygulama civardaki restoranları listeliyor ve sizi istediğinize götürüyor. Restoranlar bu uygulamayı desteklemeli.

Yine AVM’deyim, bu kez bir davet için… Yemek yemeye geldim. Normalde menüyü bize aklında kaldığı kadarıyla garson sayar. Fakat artık yeni bir uygulama var görmeyenler için, adı BlindLook. Uygulama restorandaki menüyü sunuyor size, fiyatlarıyla birlikte. Siparişiniz gelince de uygulama içinden fotoğraf çekip yemeğinizi betimleyebiliyorsunuz. Uygulama yakındaki restoranları da listeliyor ve seçtiğiniz restorana sizi götürüyor. Bu arada restoranın dış görüntüsünü de çekiyor ve betimliyor. Restoranların destek vermesi gerekiyor ki biz onları uygulamada görebilelim. Baydöner uygulamayı destekliyor. Beni de bu uygulamayı geliştirenler çağırdı. Güzel bir gün ve deneyim oldu benim için. Daha çok restoran dahil olursa belki daha çok keyifli günlerimiz olur. Restoranlardan destek talep ediyorum: Bizi de görün lütfen, daha görülebilir bir hayatımız olsun.