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Üçü de tam bir enerji bombası. İçlerinde en cilvelileri Nükhet Duru. Nilgün Belgün “sohbetiyle ömür uzatır” diyebileceğemiz biri. Saba Tümer ve kahkahaları malum, onun da hayatınıza neşe katma garantisi var. Onlar birbirlerini yıllardır tanıyor. O samimiyetle ve şakayla birbirlerine söyledikleri lafları dinlerken gülmekten yüz kaslarınız ağrıyor. Bu üç kadından ilişkiler adına öğrenilecek çok şey var. Başlıyoruz sohbete.

◊ Hoşgeldiniz kızlar...

Nükhet Duru: Hem de küçücük kızlar (gülüyor). Hoş bulduk.

◊ Şovunuzun adı ‘Kaynat Bakalım’... Ne yapacaksınız sahnede?

Nilgün Belgün: Bu üç kadının şovu. Hayatlarımızda neler yaşadık onları anlatıyoruz. Aşkı irdeliyoruz, evlilikleri anlatıyoruz. Zaten evliliği Saba hariç hepimiz yaptık.

Saba Tümer: Vur bana.

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Nilgün Belgün: Sana evliliği biz anlatacağız. Aldatma konusunu işliyoruz. Kendi hayatlarımızdan örnekler vereceğiz.

Saba Tümer: Nükhet cilveyi öğretecek. Şarkılarımız ve danslarımız var.

Nilgün Belgün: Hiçbir şey eksik değil.

◊ Üçünüzü bir araya getirme fikri nasıl ortaya çıktı?

Nilgün Belgün: Nükhet’e oğlu bir sürpriz doğum günü partisi hazırlamıştı, bütün dostları davetliydi. Bizim yerimizde durmayacağımızı bildiği için küçük bir de sahne kurdurmuştu. Kimi çıktı şarkı söyledi falan. Sonra Saba çıktı sahneye, Nükhet de çıkınca, beni de yanlarına çağırdılar. Ben onları da işin içine katarak küçük bir şov yaptım. Necati Akpınar oradaydı. Bize BKM adına böyle bir şov yapmamızı teklif edince Hollywood’dan teklif gelmiş gibi sevindik.

Saba Tümer: Bunun öncesinde de bir gün biriyle konuşurken “Keşke Nilgün, Nükhet ve ben bir araya gelip bir şey yapsak” demiştim. Sonra havada kalmıştı, o gece tesadüfen keşfedilince çok sevindik.

Nükhet Duru: E, dokumuz tutuyor, aklın yolun bir.

◊ Şovun adı ‘Kaynat Bakalım’. Siz çok kaynatır mısınız?

Nükhet Duru: Kaynatırız tabii, kaynatmak ömür uzatır.

Nilgün Belgün: Bu şovun

üç katı kaynatırız hem de. Gece bir telefon konuşmalarımız vardır ki... Geçen gece Saba’yla tam iki saat konuşmuşuz. Kaynatmanın dibiyiz anlayacağın. Özel, genel her şeyi konuşuruz.

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Saba Tümer: Aşkım, genelde Nilgün anlatıyor, ben sadece “Aaaa öyle mi olmuş” diye efekt veriyorum aslında.

Nilgün Belgün: Bak Hakan, bunların ikisinin de dünyadan haberi yok. Her şeyi benden öğrenip şaşırıyorlar.

Saba Tümer: Her anlamda aslında harika bir bilgi ağımız var.

Nükhet Duru: Evet, ben mesela turşu kurmalar ve zeytinyağlılar üzerine konuşuyorum genelde.

Saba Tümer: Bu arada ‘Kaynat Bakalım’ ismini de Yılmaz Erdoğan koydu.

◊ O nasıl oldu?

Nükhet Duru: Necati Bey biz ofisteyken Yılmaz Erdoğan’ı aradı, “Nükhet, Saba ve Nilgün oturuyoruz” dedi. Yılmaz “Bermuda Şeytan Üçgeni gibi, ne yapıyorsun” orada” dedi. “Bir şov yapacaklar” deyince de “Kaynatın, o zaman adı da ‘Kaynat Bakalım’ olsun” dedi. Biraz önce söylediğimiz gibi kendi anılarımızı anlatıyoruz ama girişi ve akışı Yılmaz Erdoğan hazırladı.

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‘Aşkın gelişi, aklın gidişi’

◊ Bu şov aşk üzerine. Hadi aşkı anlatın...

Saba Tümer: Hayatım aşkın gelişi, aklın gidişi.

Nilgün Belgün: Oyunda vardı bu laf, oradan çaldı, cadı. Benim için aşk çarpışmadır. Sevgi ve aşk hayatımda farklı, aşk daha heyecanlı bir duygu. Bu sevgiye dönüşünce de kalıcı bir ilişki oluyor.

Nükhet Duru: Aşkın süresi olduğu için aklın gittiği dönemin tadını çıkarmak isterim.

◊ Bir erkekte neye tahammül edemezsiniz?

Saba Tümer: Komplekse.

Nükhet Duru: Kabalığa.

Nilgün Belgün: Küstahlığa.

Saba Tümer: Hepsi güzel cevapların, aldım üzerime 777 (kahkaha).

◊ Bir asansörde yarım saat kapalı kalsanız yanınızda kim olsun istersiniz?

Saba Tümer: Brad Pitt.

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Nilgün Belgün: Bradley Cooper.

Nükhet Duru: Bulamadım ben.

Saba Tümer: George Clooney’yi al.

Nükhet Duru: Hiç sevmem.

Nilgün Belgün: Ben de almam...

◊ Ne istediniz adamdan?

Nükhet Duru: Dur, dur çöpe atmayın alan çıkar. Robert Redford diyeyim. Ben sarışın beğeniyorum. O çok belli oldu artık...

Nilgün Belgün: Ben bir dönem televizyon programı yapıyordum Ayten Gökçer gelmişti programa. Bir paravan vardı, üstünü değiştiriyordu, ben de o sırada bir mecmuaya bakıyordum. Mecmuada Richard Gere’in fotoğrafı vardı, saçları beyazdır ya, “Şunun saçlarını kes, at çöpe dedim”. Ayten Hanım paravandan kafasını uzattı, “Hangi çöpe attıysanız lütfen bana haber verin” dedi.

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‘YAKALADIĞIMDA AYRILDIM, SONRA DA ÇOK ÜZÜLDÜM’

◊ Aldatma da işlediğiniz konulardan biri. Hiç aldatıldınız mı?

Saba Tümer: E, tabii.

Nükhet Duru: Çoook.

Nilgün Belgün: Evet.

◊ Çok dertli bir alana girdik demek. Yakaladınız mı? Neler yaşandı?

Saba Tümer: Ben bir kere mesaj yakalamıştım. Ondan sonra da bir daha yakalamamaya karar verdim.

◊ Aa neden?

Saba Tümer: Yakaladığımda ayrıldım, sonra da çok üzüldüm. Tekrardan geri dönmek de olmazdı. Onun için bundan sonra yakalamayacağım dedim. Aşk zaten bir noktada bitiyor. Şüphelenirsem de soğumak için iyi oluyor. Ama duygumun bitmesini beklemem gerekiyor diye üç maymun şu an ideal.

Nükhet Duru: Ben de yakaladım. Önüme çıktı. Devamı için şova gel canım.

Nilgün Belgün: 90’lı yıllardı. Telesekreterde yakaladım ben. Kadın mesaj bırakırken bu da açmış, gayet mutlu mesut konuşuyor. Kadın “Nilgün duyacak, mesaj devreye girmişti” diyor. Benimki kendinden emin; “Merak etme silmesini biliyorum” diyor ama tabii silememiş. Ben turneden geldim, bir kaydı açtım...

◊ Ne yaptınız?

Nilgün Belgün: Yakalayınca, bir celsede boşadım.

‘CİNSELLİK İLİŞKİNİN YARIDAN FAZLASINI AYAKTA TUTAR’

◊ Bir ilişkiyi sizce ayakta tutan en önemli şey nedir?

Saba Tümer: Saygı, güven...

◊ Cinsellik?

Nilgün Belgün: Cinsellik ilişkinin yarıdan fazlasını ayakta tutar. Ama tamamını ayakta tutamaz.

◊ Bugün malum uygulamalar üzerinden sosyal medya aşkları yaşanıyor. Bazıları hiç görüşmeden âşık oluyor. Sizce temas etmeden, seks olmadan aşk olur mu?

Saba Tümer: Ay olmaz canım, niye olsun!

Nilgün Belgün: Aşkın içinde seks var zaten. Ama sevgi olabilir.

Nükhet Duru: Eskiden bir fıkra anlatırlardı; “Bir gün gelecek ve sadece parmakla dokunmanın seks olduğunu söyleyecekler” derlerdi.

Nilgün Belgün: Sen o günü mü bekliyorsun Nükhet? İnşallah o dediğin benim daha yaşlılığıma denk gelir.

‘PROVALARDAN ÇAPKINLIĞA VAKİT BULAMIYORUZ’

◊ Ekibin en çapkını kim?

Nükhet Duru: Nilgün tabii, o her şeyle flört eder.

Nilgün Belgün: Ben flörtözüm, seninle de flört edebilirim burada yani...

◊ Benim itirazım olmaz...

Nükhet Duru: E, ömür uzatıyor Hakancığım.

Saba Tümer: Provalardan aslında çapkınlığa vakit bulamıyoruz.

Nilgün Belgün: Cevaba bak. Bunlar da gerçekten inanılmaz, bu gösterinin rahibeleri, ben artık aklınıza ne geliyorsa oyum (gülüyor).

◊ Herkesin aklındaki soru; bu üç kadın geçinebilecek mi?

Nilgün Belgün: Geçineceğiz, ben tiyatro oyuncusuyum, birimiz önemli bir şarkıcı, diğerimiz sunucu-programcı, üç farklı meslek. Böyle olunca, kıskanma duygusu da olmuyor.

‘O, balık kayığa atlasın istiyor, durumu ağır’

◊ Hayatta erkeklerden ne öğrendiniz?

Saba Tümer: Hiçbir şey öğrenmedim.

Nükhet Duru: Güvenmemeyi öğrendim.

Nilgün Belgün: Benim bayağı tecrübem var. Sonuçta üç kişiyle dört nikâhım var. Biriyle iki kere evlendim. Bakar bakmaz birini tanıyabilirim artık.

Saba Tümer: Bende evlilik konusunda siftah yok.

Nilgün Belgün: Sen bu şovda da evlenmezsen bak bana da Nilgün demesinler.

◊ Tavsiye eder misiniz evlenmeyi?

Nilgün Belgün: Ben bir daha dünyaya gelsem evlenmem.

Nükhet Duru: Ben de!

◊ E, böyle söylüyor, sonra da “Saba evlensin” diyorsunuz... Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Nilgün Belgün: Hayatım, herkes evleniyor, onun da hevesi varsa denesin. Onun da bir hakkı olmasın mı? Biz tutturamadık, belki o tutturur.

Nükhet Duru: O, balık kayığa atlasın istiyor, durumu ağır.

◊ O ne demek ki?

Nükhet Duru: Bence malum.

Nilgün Belgün: Emek vermesin, hazıra konsun istiyor.

‘Bir ara bunlar adımı Lucifer koydular’

◊ Siz birbirinizi en filtresiz nasıl anlatırsınız? Mesela en huysuz, en cilveli, en diva kimdir?

Nilgün Belgün: İçimizde en cilveli Nükhet.

Nükhet Duru: Diva yok. Hiç de sevmiyorum bu fikri. Yanlış kullanılıp bir şeyin üstüne oturtuldu. Bir de duayen lafını sevmem.

◊ Neden?

Nükhet Duru: E, kim yaşlandıysa duayen deniyor.

Nilgün Belgün: Duayenin açılımı şöyledir; bir sanatçı belli bir yaşa geldikten sonra işlerden elini ayağını çekip köşesinde oturursa, ona dua-

yen denir. Duayen bizim gibi sabah-

akşam çalışmaz.

◊ Tamam, öyle demeyelim o zaman size. Peki, en huysuzunuz kim?

Nilgün Belgün: Ben. Bunlar bir ara adımı ‘Lucifer’ koydular. Aslında bu adı koyan da bu cadı (Saba’yı gösteriyor). Bana bir de “Lucifer meleğim” diyor, “O şeytan demek” diyorum, “Hayır, o cezalı melek” diyor (kahkahalar).

‘KIVANÇ’I TEK TUTARIM, BOĞAZ MANZARASI GİBİ RENGÂRENK’

◊ Tavlar mısınız tavlanır mısınız?

Saba Tümer: Biz istemedikten sonra bizi kim tavlayabilir?

◊ İddialısınız...

Nilgün Belgün: Ben seçilmeyi sevmem, seçerim hayatım. Dünya zengini bir adam beni seçse ilgilendirmez, seçmek ve sevmek isterim.

Nükhet Duru: Valla benim buna bir ad koyma durumum yok.

Nilgün Belgün: Gerçeği söyle artık 40 yılda bir de!

Nükhet Duru: Bazen tavlar, bazen tavlanırsın. Devrelerini açtığında o sinyali alır ve gelir, sen onu tavlamışsın gibi algıla yani. Devrelerin kapalıysa kıyamet kopsa olmaz.

Nilgün Belgün: Senin devren niye arada kapanıyor? Devreyi ne açıyor?

Nükhet Duru: Tabii özel durumlar. Sıradan şeylere gönül indiremem.

◊ Sıradan olmayan şeyler neler?

Saba Tümer: Özgüvenli olsun.

Nükhet Duru: Hayat çok kısa, eğlenceli olsun. Fizik de önemli, çirkin olana “Günaydın” demem.

Nilgün Belgün: Başarılı bir işi olsun. Ben 40 yaş sonrasına “Günaydın” demem canım.

Saba Tümer: (Kahkaha atıyor.)

◊ Genç mi seviyorsunuz?

Nilgün Belgün: Evet, genç severim. Çünkü enerjim genç, kendi yaşımda biriyle olmam mümkün değil.

◊ Şu an var mı biri?

Nilgün Belgün: Onları konuşmuyorum.

Nükhet Duru: Ben kendimle çıkıyorum uzun süredir, çok mutluyum.

Saba Tümer: İkisine de katılıyorum, genç de olsa iyi olur, özgüvenli, neşeli, ten uyumu olması lazım.

◊ Yaş alan erkekle neden olmuyor?

Nükhet Duru: Huysuz oluyorlar.

Nilgün Belgün: Geçen baktım Brad Pitt 61 yaşında olmuş. E, alırım.

◊ Türkiye’de kimi beğeniyorsunuz fizik olarak?

Nilgün Belgün: Keşke genç olsaydım dediğim bir durum yok.

Nükhet Duru: Kıvanç’ı tek tutarım, Boğaz manzarası gibi evladım, rengârenk.

Nilgün Belgün: Ama arkadaşım.

Saba Tümer: O gözle değil zaten.

Nükhet Duru: Hayatım, Nilgün diğer gözle bakamıyor. Yoksa

bizim de arkadaşımız Kıvanç.

‘Reddedince kovulmaya fırsat kalmadı, içeri bile alınmadım’

◊ Kahkahanız şahane. Kahkaha ve mutluluk arasında bir bağ var mı?

Saba Tümer: Mutluluk bir tercih, biz mutlu olmayı tercih eden kadınlarız. Kahkaha atmak da insanın enerjisini değiştiriyor. Mutsuz olduğunda bile bir kahkaha atarsan enerjini dönüştürebiliyorsun. Bazen onu, o şekilde kullanıyorum. Bir de alt beynimiz biraz aptal, gülümseyerek oturduğunda senin mutlu olduğunu sanıyormuş.

Nilgün Belgün: Benim alt beynim benimle çok mutludur, ben hep gülüyorum.

Nükhet Duru: Bazen gülmek ve ağlamak eşit duygular. Arada çok güldüğümüzde gözümüzden yaş gelir ya, bu bir deşarj biçimi. Biz de gülerek deşarj olmayı seçmişiz.

◊ Hayatta hep güldünüz mü? Oyununuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlıyor. Ünlü olsanız da, taciz, psikolojik şiddet gibi şeyler

yaşadınız mı?

Nilgün Belgün: O zamanlar kurlar yapılırdı, şimdi taciz deniyor. Bir-iki defa böyle bir şeyle karşılaştım.

Sonra da kovulmuştum o işten.

◊ Aaa, ne yaptınız sonra?

Nilgün Belgün: Bir gün gelip “Patron birazcık Nilgün Hanım dinlensin diyor” dediler. Ben “Yorulmadım ki dinleneyim” dedim. Sonra anladım.

Saba Tümer: Ben de birçok şeye uğradım. Ben de reddedişten sonra bir yan kuruluşa sürgüne gönderildim. Ama orada programcılığa başladım ve kariyerim bambaşka bir yere gitti.

Nükhet Duru: En unutamadığım şuydu, bir teklif buketi geldi, yani ‘Böyle olursa, böyle de olur’ dendi. Reddedince kovulmaya fırsat kalmadı, içeri bile alınmadım.

Nilgün Belgün: O kovulmam işime yaradı. Bir kanaldan bir kadın kuşağı teklif edildi, o sayede evimi aldım.